Putin bot „Donald“ russische Superwaffen zum Verkauf an Staatsmännisches Friedensprojekt oder bloß subtiler politischer Humor?

12. September 2019

Zumindest in einem großen Land scheint die Vernunft zu herrschen

von Jean Modert

Wie nur wenige Staatsoberhäupter dieser Tage ist Russlands Präsident Putin noch für einen gewissen Sinn für Humor bekannt. Während einer Energiekonferenz gab er etwa zu Protokoll, dass er die kategorische deutsche Ablehnung der Kernenergie nicht weiter zu kommentieren gedenke. Da die Deutschen allerdings zugleich mit Russengas hadern würden, würde er sich schon die Frage stellen, wie sie eigentlich ihre Häuser zu heizen gedenken. Brennholz müssten sie ja schließlich auch aus Sibirien beziehen.

Beim „östlichen Wirtschaftsgipfel“, zu dem er vom 4. bis zum 6. September nach Wladiwostok geladen hatte, ließ der neorussische Zar allerdings eine auch nach seinen Maßstäben kontroverse Bemerkung fallen. Während einer Podiumsdiskussion, an der unter anderem der japanische Premierminister Abe sowie sein indischer Amtskollege Modi teilnahmen, ging Putin auf die aktuellen Spannungen mit den USA und die Möglichkeit eines neuen Rüstungswettlaufs ein. Bei der öffentlichen Diskussion gab er zu Protokoll, „Donald“ das Aushängeschild der russischen Militärtechnik, die seit einem knappen Jahr international kontrovers diskutierten Hyperschallraketen, zum Kauf angeboten zu haben. Dadurch könnte Russland seinen öffentlichen Haushalt aufbessern, und die Vereinigten Staaten könnten die Forschungsgelder für Abwehrraketen einsparen. Das Gleichgewicht des Schreckens wäre ja wiederhergestellt. Eine kreative Form des „Staatskapitalismus“, könnte man meinen.

Aber wie glaubwürdig erscheint die Aussage tatsächlich? Selbst der Haus- und Hofsender der russischen Regierung, „RT Deutsch“, konnte nicht beurteilen, wie man sie einstufen sollte. Hatte der Chef schlicht einen subtilen Scherz zum Besten gegeben, oder handelte es sich um eine geopolitische Sensationsmeldung? Für den ersten Fall spricht neben dem bereits erwähnten Putin eigenen Humor vor allem die allgemeine Geheimniskrämerei, die Staaten in der Regel um ihre Rüstungsprojekte treiben. Auch der Umstand, dass er auf den US-Präsidenten mit dessen Vornamen Bezug nahm, lässt sich leicht mehrdeutig interpretieren.

Putin selbst sowie seine Gäste ließen allerdings nicht erkennen, dass es sich nur um einen Scherz gehandelt hätte. Es sprechen tatsächlich auch Gründe dafür, dass er es ernst gemeint haben könnte. Zum einen behält der russische Präsident wirtschafts- und finanzpolitische Realitäten sehr viel näher im Auge, als dies bisweilen bei westlichen Politikern der Fall ist. Dies drückt sich etwa dadurch aus, dass er den Staatshaushalt bis zum Ausbruch der Lehman-Krise fast komplett saniert und die Staatsverschuldung auf acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts reduziert hatte. Aktuell liegt sie laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) knapp über 16 Prozent (Deutschland circa 60 Prozent). Gleichzeitig wächst der Goldschatz der russischen Zentralbank seit Jahren beständig an. Langfristig blieb nämlich noch keine Militärmacht dauerhaft erfolgreich, wenn sie nicht auf dem Fundament einer gesunden Marktwirtschaft aufgebaut war.

Wenngleich er sich in den letzten Jahren um die Modernisierung der seit den 1990er Jahren stark vernachlässigten Streitkräfte bemüht hat (die russische Marine erhält nächstes Jahr beispielsweise zum ersten Mal seit über zehn Jahren wieder sechs neue U-Boote), so dürfte Putin doch klar sein, dass ein neues Wettrüsten Russland auf absehbare Zeit finanziell das Genick brechen würde. Amerikanische Staatsschulden hin oder her, solange der Dollar die Weltleitwährung bleibt, stellt sich die Frage nicht.

Putin würde hinsichtlich seines sensationellen Angebots also durchaus über ein gewisses Motiv verfügen. Zum anderen gehört Russland seit Jahren zu den Ländern, die auch Hochtechnologiewaffen wie etwa das Flugabwehrsystem S-400 exportieren. Die Türkei und China haben das international renommierte System bereits erhalten, Lieferungen an Indien befinden sich in Vorbereitung. Von den genannten Ländern ist insbesondere China hervorzuheben, da es Russland in den nächsten Jahrzehnten militärisch tatsächlich in den Schatten stellen könnte. Ebenso wie die USA verfügen die Chinesen über weitaus höhere finanzielle Mittel. Wenn Putin schon dabei ist, warum also nicht auch gleich Geschäfte mit den USA tätigen? Etwas zynisch könnte man auch sagen, Geld zum Schutz gegen eigene Waffen spiegele doch sowieso nur das Schutzgelderpressungsmodell sämtlicher Staaten der Welt wider.

Insgesamt verbleibt man bei der Interpretation dieser Aussage im spekulativen Bereich. Daran ändert auch die einige Tage später erfolgte Entlassung John Boltons als Trumps Sicherheitsberater zumindest kurzfristig nichts. Die englischsprachige Ausgabe von „Russia Today“ hat Putins Aussage wortwörtlich genommen, der deutsche Ableger blieb wie erwähnt vorsichtiger. Sollte sie jedoch zutreffen, kann man dem russischen Präsidenten die Bemühung um den Frieden in Europa (denn ein amerikanisch-russischer Konflikt würde wohl primär hier ausgetragen) gar nicht hoch genug anrechnen. Der vielleicht einzige Staatsmann, der diese Auszeichnung einmal im positiven Wortsinne verdienen würde. Und es würde ein weiteres bezeichnendes Schlaglicht auf das Russland-Bashing der Quantitätsmedien sowie zahlreicher deutscher Politiker werfen. Gut, dass derzeit zumindest in einem großen Land die Vernunft zu herrschen scheint.