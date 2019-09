Der König der Löwen und der Liberalismus, Teil 3 Simba im Exil

09. September 2019

Der machtkranke Politiker beschwört eine große Krise herauf

von Jean Modert

Im zweiten Teil dieser Reihe habe ich Ihnen den Brudermord des Thronräubers Scar erläutert. Im dritten Teil werden wir uns seiner Herrschaft sowie dem Werdegang seines Neffen näher widmen.

Nachdem sein Neffe den Schergen des Usurpators Scar knapp entkommen war, wechselt der Schauplatz erneut zum Königsfelsen, wo Scar nun den Thron besteigt. Er hat die Löwinnen und Zazu als wichtigste Gefolgsleute des Hofes um sich versammelt und verkündet den Tod seines Bruders sowie seines Neffen. „Schweren Herzens“ will er die Pflichten als König übernehmen. Die nächste Minute stellt dann, nach Ansicht des Autors, den Höhepunkt der kontroversen politischen Interpretation des Films dar. Die folgenden beiden Sätze berühren sowohl den Umgang mit Verschwörungshypothesen als auch mit der Migrationsfrage. „Aus der Asche dieser Tragödie“ will er emporsteigen, um ein „neues Zeitalter zu begrüßen, in dem sich Hyänen und Löwen vereinen“.

Zum einen berührt er also das klassische Thema auch nicht libertärer Verschwörungshypothetiker, dass machtkranke Politiker immer wieder danach streben, eine Art von großer Krise heraufzubeschwören, um Lösungen in ihrem Sinne anzubieten. Aus der „Asche“ des angerichteten Chaos errichten sie dann eine neue Ordnung, die durch ihre absolute Herrschaft zementiert werden soll. Scar verfügt nun als erste Amtshandlung eine uneingeschränkte Grenzöffnung, um die angestammte Gesellschaft mit dem Lumpenproletariat seiner Untertanen zu durchsetzen. Die Interpretation dieser Szene sowie die pädagogischen Ableitungen seien jedem Leser selbst überlassen. Als letzte Szene dieses Abschnitts wird der alte Rafiki gezeigt, der das Schauspiel kopfschüttelnd, aber machtlos aus der Ferne beobachtet. Echte religiöse Autoritäten finden in einem totalitären Asozialstaat traditionell keinen Platz.

Anschließend rückt Simba wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. Der vom Schicksal gezeichnete Junge ist mittlerweile irgendwo in der Wüste zusammengebrochen, und über ihm kreisen bereits die Geier. Zufällig wird er von den beiden Freunden Timon und Pumbaa, einem Erdmännchen und einem Warzenschwein, gerettet. Die Begegnung erfolgt, wie so viele wegweisende Momente im Leben, ungeplant, da Timon und Pumbaa eigentlich nur die Geier erschrecken wollten. Als sie jedoch merken, dass der junge Löwe noch lebt, beschließen sie, ihn mit zu sich in den Dschungel zu nehmen und aufzupäppeln. Die an sich naheliegende Rechnung der Hyänen wurde somit durchkreuzt.

Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen ist, bleibt Simba erst mal niedergeschlagen. Timon und Pumbaa können ihn jedoch davon überzeugen, dass man die Vergangenheit manchmal einfach ruhen lassen und nach vorne schauen muss. Auch die beiden haben ihre Vergangenheit, aber sie haben beschlossen, ins Exil zu gehen und sich im Dschungel ein schönes Leben zu machen. Also genau das Richtige für den gezeichneten Prinzen, der sich ihnen bis zu seinem Erwachsenenleben anschließt. Ihr Alltag wird über die nächsten Jahre durch gelebte Sorglosigkeit geprägt.

Für liberale Anarchisten könnte der Film hier enden, aber so leicht ist das Leben nun mal nicht. Wie so oft funkt die „Liebe“ dazwischen. Wie der Zuschauer zwischenzeitlich erfahren hat, ist das gesamte Leben im Königreich mittlerweile ebenso zusammengebrochen wie in der Sowjetunion. Der König erweist sich als unfähig, auch nur die Hyänen als seine politische Hauptklientel zu ernähren. Als Sündenbock muss die ehemalige Adelsschicht der Löwinnen herhalten, die Scar zwangsweise mit der Nahrungsversorgung beauftragt hat. Die nötigen Mittel zum Unterhalt müssen im Zweifelsfall eben immer zu Lasten Dritter angeschafft werden. Wie so oft funktioniert der Sozialismus so lange, bis ihm das Geld (hier die natürlichen Ressourcen) anderer Menschen ausgeht. Als Ausweg verbleibt dann der machtpolitische Zusammenbruch oder die Expansion. Da es innerhalb der Stammlande jedoch nichts mehr zu jagen gibt, sucht Simbas Jugendfreundin Nala mittlerweile in der Ferne nach neuen Nahrungsquellen und betrachtet Pumbaa kurzerhand als Beutetier. Als Simba eingreift, kommt es zu einem heftigen Kampf zwischen den beiden, bis sie sich schließlich wiedererkennen.

Nach der ersten Wiedersehensfreude und der gegenseitigen Vorstellung ziehen sich Nala und Simba schnell zu einem vertraulichen „Gespräch“ zurück. Gleich nach der obligatorischen Romanze prallen allerdings zwei mittlerweile völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Simba versucht Nala für sein neues Leben zu begeistern, während sie ihm die verzweifelte Lage in seiner angestammten Heimat begreiflich machen will. Als sie schließlich nachbohrt, warum Simba sich standhaft, aber erklärungslos weigert, seiner Interventionspflicht als „rechtmäßiger“ Herrscher nachzukommen, kommt es schließlich zum Streit. Die beiden trennen sich erst mal, aber was er auch versucht, Simba wird die Geister der Vergangenheit nicht mehr los. Zusätzlich hat der alte Rafiki mittlerweile auf eigenen Pfaden von der Existenz des totgeglaubten Prinzen erfahren und sich auf die Suche nach ihm begeben. Mitten in einem verzweifelten Kampf Simbas mit sich selbst treffen auch diese beiden schließlich wieder aufeinander.

Wie es gegenüber jemandem, der mit sich selbst nicht im Reinen ist, oft am effizientesten ist, hält Rafiki sich nicht lange mit logischen Argumenten auf, sondern nähert sich dem Prinzen emotional an, indem er ihn ordentlich auf die Palme bringt. Als dieser ihn schließlich entnervt fragt, wer er überhaupt sei, kommt der alte Mandrill auf den Punkt: „Die Frage lautet vielmehr, wer bist du?“ Ehrlicherweise muss Simba eingestehen, dass ihm die Antwort auf diese Frage seit langem abhandengekommen ist. Die von Scar gesäten Schuldgefühle sind über die Jahre mittlerweile bis zur Selbstverleugnung gereift. Rafiki zieht ihn allerdings weiter auf, bis der junge Erwachsene sich dazu verleiten lässt, ihn als „ein bisschen durcheinander“ zu beschimpfen. Sofort kontert Rafiki, dass nur einer von beiden nicht mal weiß, wer er ist. Auf Simbas patzige Antwort: „und du weißt es natürlich“, antwortet er trocken: „Natürlich, du bist Mufasas Junge“. Da ihm die Aufmerksamkeit nun gewiss ist, haut er erst mal ab, um Simba dazu zu bewegen, ihm aus freien Stücken zu folgen.

Sein neuer Mentor eröffnet Simba schließlich, dass er nicht nur seinen Namen, sondern auch seinen vermeintlich verstorbenen Vater kennt, und will es ihm auch beweisen. Selbstverständlich drängt der junge Mann darauf, mehr zu erfahren. Rafiki begleitet ihn schließlich zu einem See und empfiehlt ihm, tief hineinzublicken. Nachdem Simba zuerst nur sein Spiegelbild erblickt, ändert sich die Szenerie schließlich und zeigt seinen Vater. Sogleich beginnt sich auch das Wetter zu verändern, und in einer Wolkenbildung erscheint sein Vater, der ihm vorwirft, seine Bestimmung vergessen zu haben, und ihn auffordert, sich wieder zu erinnern. Als die Szene vorübergezogen ist, hat bei Simba der Wendepunkt eingesetzt. Mit Hilfe seines lebenserfahrenen Mentors beginnt er sein Schicksal langsam zu akzeptieren und ist bereit, sich dem Konflikt mit seiner schmerzlichen Vergangenheit zu stellen. Mit einem selbst für Rafiki überraschenden Elan beschließt er, dahin zurückzukehren, wo er hingehört.

Über Rafiki erfahren irgendwann auch Nala, Timon und Pumbaa von seinem Vorhaben und machen sich auf, ihm zu folgen. An der Grenze seines Landes angekommen, packt Simba das blanke Entsetzen, als er feststellen muss, dass die Realität Nalas Schilderungen in nichts nachsteht. Bald darauf wird er schließlich von seinen Freunden eingeholt, die ihm schwören, bis zum bitteren Ende an seiner Seite zu bleiben. Entweder wird der Sozialismus (Scar) besiegt, oder sie werden umkommen bei dem Versuch. Das Exil als dritter Weg zwischen „politischer Freiheit“ und Tod entfällt nun definitiv.

Wie der Kampf um die „rechtmäßige Herrschaft“ dann ausgeht, erläutere ich Ihnen schließlich im letzten Teil dieser Reihe.