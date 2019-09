Der König der Löwen und der Liberalismus, Teil 4 Die Rückkehr des Königs

10. September 2019

Achtung, Spoiler!

von Jean Modert

Im dritten Teil habe ich den Kampf von Simba mit sich selbst und seinen Entschluss, sowohl diesen als auch den Kampf um sein Königreich zu gewinnen, erläutert. Im letzten Teil dieser Reihe erfahren Sie schließlich den Ausgang der cineastischen Fabel (Achtung, Spoiler!).

Dank eines von Timon und Pumbaa inszenierten Ablenkungsmanövers gelingt es Simba, an den Wache schiebenden Hyänen vorbei in seine alte Heimat einzudringen. Zugleich weist er Nala an, die Löwinnen (als alte, hoftreue Elite) zusammenzurufen, und will sich selbst auf die Suche nach seinem Onkel begeben. Als er sich schließlich dessen Residenz auf dem alten Königsfelsen nähert, wird er Zeuge eines der wichtigsten Dialoge des Films, zwischen seinem Onkel und seiner Mutter Sarabi. Scar hat sie zu sich gerufen, um sie wegen der mangelnden Jagdbeute ihrer Löwinnen zur Rede zu stellen. Sie versucht ihm klarzumachen, dass das Leben innerhalb des Königreichs vollkommen ausgestorben ist. Im Fortgang der Unterhaltung offenbart Scar nun seinen allumfassenden Realitätsverlust, wie er bei Tyrannen häufig zutage tritt: Sarabi: „Uns bleibt nur eine Wahl. Wir müssen den Königsfelsen verlassen.“ Scar: „Wir gehen nirgendwohin.“ Sarabi: „Dann hast du uns zum Tode verurteilt.“ Scar: „Dann sei es so.“ Sarabi: „Das kannst du nicht machen.“ Scar: „Ich bin der König, ich kann machen, was immer ich will.“

Das Gespräch endet schließlich damit, dass Scar seine Schwägerin k.o. schlägt. Etwaige Parallelen zu den letzten Tagen im Führerbunker sind rein zufälliger Natur. An diesem Punkt tritt allerdings auch Simba mit einem durch Disney imposant inszenierten Überraschungsmoment auf den Plan, und Scar erschreckt sich für einen Moment so sehr, dass er glaubt, seinen verstorbenen Bruder vor sich zu haben. Als ihm die Wahrheit klarwird, reicht es schließlich für ein kurzes erschrockenes „Du lebst noch“ und einen bösen Blick für die drei Hyänen, die sich mit einem Kloß im Hals zurückziehen.

Bald kommt es zu einem konfrontativen Dialog zwischen beiden Parteien, währenddessen die Hyänen sich klar auf die Seite „ihres“ Königs stellen, die Löwinnen sich nun aber wieder hinter dem totgeglaubten rechtmäßigen Thronfolger versammeln. In die Ecke gedrängt, spielt Scar nun jedoch seinen höchsten Trumpf aus. Die Schuldgefühle, die er vor so vielen Jahren in Simbas Geist ausgesät hatte und die zu dessen Selbstverleugnung führten, entfalten nun ihre volle Blüte. Öffentlich fordert sein Onkel ihn auf, sich vor seinen Untertanen sowie seiner Mutter zum Tod Mufasas zu bekennen. Simba tappt perfekt in die Falle und bekennt sich vor den Löwinnen aufrichtig überzeugt zur Schuld am Tod seines Vaters. Auch auf die ergreifende Nachfrage seiner Mutter wiederholt er sein Bekenntnis.

Sogleich beschuldigt ihn Scar öffentlich des Mordes und drängt Simba so weit in die Ecke, dass dieser am Rande des Felsens ins Stolpern gerät und sich nur noch mit Mühe festklammern kann. Scar triumphiert nur einen Augenblick zu früh, als er nun glaubt, seinen Neffen, ähnlich wie früher seinen Bruder, in seinem letzten Moment zu sehen. Durch den vermeintlichen Sieg überschwänglich geworden, beugt er sich zu ihm hinunter und raunzt ihm, wie damals seinem Bruder, ins Ohr: „Nun verrate ich dir mein kleines Geheimnis. Ich tötete Mufasa.“ Fatalerweise legt er damit im Innersten seines Neffen einen Hebel um, der, von der seelischen Fessel befreit, im Bruchteil einer Sekunde eine enorme Kraft freisetzt. Es gelingt ihm nicht nur, sich am Felsen hochzuziehen, sondern in einem Überraschungsangriff überwältigt er auch noch seinen Onkel. Mit der Tatze an der Gurgel fordert er diesen schließlich auf, sich öffentlich zur Wahrheit zu bekennen.

In seinem für ihn typischen Politsprech erwidert Scar ihm, dass die Wahrheit doch stets im Auge des Betrachters liege. Unter dem Druck der Verhältnisse gibt er jedoch schließlich nach und bekennt sich nun seinerseits öffentlich zur Tat. Sogleich bricht der Bürgerkrieg zwischen Löwen und Hyänen offen aus. Scar versucht sich im Eifer des Gefechts klammheimlich davonzuschleichen, jedoch gelingt es Simba, die Verfolgung aufzunehmen. Als er ihn schließlich in die Ecke drängt, illustriert Scar eine weitere alte Weisheit. Die letzte und möglicherweise gefährlichste Waffe von Psychopathen stellt stets ihre Zunge dar. Vielleicht war das der Grund, aus dem die französischen Revolutionäre Robespierre bei seiner Festnahme und Hinrichtung nicht mehr zu Wort kommen ließen…

Simba allerdings hört seinen Onkel an. Wie so viele Psychopathen appelliert dieser an den Charakterzug normaler „Menschen“ beziehungsweise Wesen, die sie stets als deren größte Schwäche betrachten. Nämlich ihre Fähigkeit zur Empathie. Auf diese Weise fragt er Simba mit gespielter Unterwürfigkeit, er würde doch wohl seinen eigenen Onkel nicht töten. Sein Neffe lässt sich in der Tat auf das Spiel ein und bietet seinem Onkel das Exil an, mit den gleichen Worten, mit denen viele Jahre zuvor dieser es ihm gegenüber getan hat. Zum Schein gibt Scar schließlich nach, jedoch nur, um Simba zu einem Moment der Unachtsamkeit zu verleiten. Diesen nutzt er sogleich, um sich in einem letzten Überraschungsangriff auf seinen Neffen zu stürzen. Am Ende kann dieser den Kampf jedoch für sich entscheiden, und Scar stürzt einen nahegelegenen Abhang hinunter. Er kann sich gerade noch so aufrappeln. Hier finden ihn schließlich die Hyänen, die er sogleich wieder zu umgarnen versucht. All seiner Macht beraubt, wenden diese sich jedoch auch von ihm ab, und er wird von seinen eigenen Anhängern zerfleischt.

Unter dem Segen Rafikis, „die Zeit ist gekommen“, besteigt Simba schließlich den Thron. Wie alle (mehr oder weniger) gut funktionierenden beziehungsweise geordneten Gesellschaften zeigt auch das Königreich der Löwen eine enge Verbindung zwischen Krone und „Kirche“ auf. Mit Simbas Thronbesteigung setzt auch die Regenzeit ein, und das Leben in seinem Königreich kann endlich wieder erblühen. Der Film endet schließlich, wie er begonnen hatte, nämlich mit einer Taufzeremonie, dieses Mal der der Tochter von König Simba und seiner Frau Nala. Der ewige Kreis schließt sich, und der Film endet mit einem längeren, wunderschönen musikalischen Abgang des deutschen Meisterkomponisten Hans Zimmer.

Ob Deutschland den Klima-Schuldkult durchbrechen und noch einen Platz im ewigen Kreis des Lebens finden wird, liegt nicht zuletzt bei Ihnen. Hoffentlich konnte dieser Artikel Ihnen einige Anregungen mit auf den Weg geben, wie Sie auch Ihren Nachwuchs auf das Kommende vorbereiten können. Selbstverständlich handelt es sich hier um eine subjektive Interpretation, die man nicht als dogmatisch betrachten sollte. Ich freue mich auf alternative Betrachtungsweisen.