Der König der Löwen und der Liberalismus, Teil 2 Der Tod des Königs

06. September 2019

Durch den Asozialstaat hervorgerufene Charakterverwerfungen

von Jean Modert

Der erste Teil dieser Reihe endete mit der Rettung der Löwenkinder Nala und Simba vor drei ausgehungerten Hyänen durch Simbas Vater Mufasa.

Während der Vater seinem Sohn bezüglich seiner Exkursion erst mal eine Standpauke hält, die sich gewaschen hat, werden die Hyänen in einer der nächsten Szenen genauer präsentiert. Sie sind frustrierte Versager, die die Löwen für ihre verkorkste Situation verantwortlich machen. Nur Scar, den sie als einen von ihnen, einen „Kumpel“ betrachten, bildet eine Ausnahme. Der ist jedoch wiederum missgelaunt, weil sie „nicht einmal die Löwenkinder beseitigen konnten“, die er ihnen quasi auf dem Servierteller präsentiert hatte. Er wollte seinen Neffen bewusst in den Tod schicken und hätte dessen Spielkameradin schlimmstenfalls als Kollateralschaden betrachtet. Spätestens hier offenbart er, für die Zuschauer jeden Alters sichtbar, seine absolute Machtbesessenheit und das Fehlen jedweder Empathie. Beides Elemente, die zur Grunddisposition von Psychopathen gehören.

Trotz seines Unmuts hat er seinen Helfershelfern einen Zebraschinken als kleines Leckerli mitgebracht, um sie bei Laune zu halten. Schließlich braucht er ihre Unterstützung bei seinem geplanten Putsch. Seine Pläne dazu werden nun in einer musikalisch vorgetragenen Szene offenbart. Er will sowohl seinen Bruder als auch seinen Neffen definitiv beseitigen, um selbst den Thron zu besteigen. Die Hyänen missverstehen ihn erst mal und sind begeistert von der Idee, die ihrer Meinung nach überflüssige Monarchie zu beseitigen. Auf die Idee, dass er sich selbst inthronisieren will, muss er sie erst bringen. Sogleich bringt er das für Libertäre wohl wichtigste Zitat des Films: „Haltet zu mir, und ihr werdet nie wieder Hunger leiden.“ Die Szene ist bildlich brillant illustriert, da Scar von einem hohen Felsen herab spricht und seine Stimme starken Widerhall erzeugt. Nicht nur die drei bereits bekannten Hyänen, sondern ihr ganzes Volk sind begeistert und erklären sich prompt zu seinen Untertanen. Der Ton der musikalischen Untermalung wechselt geschickt inszeniert auf einen kollektiven Chor der Hyänen, die nun im Stil einer Militärparade singend in Reih und Glied vor dem zukünftigen König marschieren. Kein Murray Rothbard, kein Ludwig von Mises oder sonst ein libertärer Autor hätte die durch den Asozialstaat hervorgerufenen Charakterverwerfungen besser wiedergeben können als diese Szene.

Während der nächsten circa zehn Minuten des Films macht Scar dann ernst. Erst sieht man ihn, wie er Simba in eine tiefe Schlucht begleitet. Er bittet ihn, auf einem Felsen zu warten, da sein Vater eine „zum Sterben schöne“ Überraschung für ihn habe. Simba sieht keinen Grund für Misstrauen gegenüber der erwachsenen Autoritätsperson und bleibt brav sitzen. Unterdessen befindet sich am Eingang der Schlucht eine Horde grasender Gnus, während die drei Hyänen in der Nähe auf ein Zeichen von Scar warten. Danach greifen sie die Horde an, die sich trotz enormer Überzahl sogleich in Panik versetzen lässt und kopflos in die Schlucht flüchtet. Von weitem bleibt die Szene auch Mufasa nicht verborgen. Sogleich kommt Scar angerannt und teilt ihm mit gespieltem Entsetzen mit, dass die Herde sich in Panik befinde, während Simba sich noch unten in der Schlucht aufhalte.

Beide stürmen los. Zazu hat Simba aus der Luft geortet, und Mufasa versucht, sich in das Getümmel zu stürzen, um seinen Sohn zu retten. Durch geschicktes Lavieren schafft er es, nicht totgetrampelt zu werden und seinen Sohn auf einem nahegelegenen Felsvorsprung in Sicherheit zu bringen. Selbst hat er jedoch nicht so viel Glück und wird wieder in den anhaltenden Strom panischer Gnus hineingezogen. Schließlich schafft er es, sich zu einer schrägen Felswand zu retten, und versucht, diese unter Aufbietung all seiner Kräfte hochzukraxeln. Oben wartet sein Bruder, den er auf dem letzten Meter erschöpft um Hilfe bittet. Dieser packt ihn auch sogleich mit den Pfoten, und Mufasa stößt einen erleichterten Schrei aus. Scar nähert sich seinem Bruder und schaut ihm direkt in die Augen. „Lang lebe der König“, raunt er ihm noch ins Ohr, dann wirft er ihn hinunter in die Schlucht. Da er Zazu zwischenzeitlich ausgeschaltet hat, gibt es keine Zeugen für seinen Mord. Simba konnte von seinem Platz aus nur seinen herabstürzenden Vater beobachten. Nachdem die Gnus endlich vorübergezogen sind, macht er sich auf die Suche nach ihm.

Unweit der Stelle, wo dieser ihn gerettet hatte, findet er die Leiche seines Vaters, will das Unausweichliche aber noch nicht wahrhaben. Er schüttelt seinen Vater mehrmals, als würde dieser schlafen, und teilt ihm schließlich mit, es sei Zeit, nach Hause zu gehen. Als der Vater sich nicht rührt, verkriecht er sich schließlich unter dessen linker Vorderpfote und weint. Irgendwann taucht Scar wieder auf. Mit tadelndem Ton wendet er sich an seinen Neffen: „Simba, was hast du getan?“ Verzweifelt versucht ihm Simba die Situation zu erklären, ohne sich dabei noch gewahr zu werden, dass es eigentlich sein Onkel war, der ihn ursprünglich in die Schlucht gelockt hatte.

Die Wahrheit bringt dieser seinem Neffen kurz und schonungslos bei: „Der König ist tot.“ Um von seinen eigenen Schandtaten abzulenken, redet er Simba ein, dieser sei für den Tod seines Vaters allein verantwortlich. Außerdem versetzt er ihn mit dem Hinweis auf die potentielle Reaktion seiner Mutter in blanke Panik. Diese falschen Schuldgefühle werden in Simbas Erwachsenenleben eine wichtige Rolle spielen. Ähnlich wie Scar, agieren auch Politiker extrem gerne mit Schuldgefühlen. Die Propaganda zum anthropogenen Klimawandel überschlägt sich aktuell geradezu tagtäglich mit neuen Beispielen, mit der bereits indoktrinierten Gretajugend an vorderster Front.

Auch Simba reagiert auf einen derartigen Angriff natürlich mit völliger seelischer Desorientierung. Mit falscher Fürsorge rät sein Onkel dem traumatisierten Löwenjungen, abzuhauen und nie mehr zurückzukehren. Als kurz darauf die drei Hyänen auftauchen, hat er nur zwei Worte für sie übrig: „Tötet ihn.“ Die vier liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd, aber Simba stürzt schließlich in ein Dornengebüsch, wohin die arbeitsscheuen Hyänen ihm nicht folgen wollen. Zugleich zeigen sie sich als erste Risse in Scars Machtgebälk, bevor jenes überhaupt institutionalisiert ist. Aus Angst vor seiner Reaktion beschließen die drei Speichellecker nämlich, ihm die Wahrheit vorzuenthalten, da sie einen baldigen, natürlichen Tod des Prinzen als gegeben voraussetzen.

Ob sie recht behielten und welche Konsequenzen Scars kalter Putsch mit sich brachte, erzähle ich Ihnen schließlich im dritten Teil dieser Serie.