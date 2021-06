Libertäres Denken in Russland Ayn Rand kehrt triumphal zurück

19. Juni 2021

In Moskau und St. Petersburg wird radikal freiheitlich gedacht und gelesen

von Sascha Tamm

Bildquelle: Facebook Verlegt unter anderem eine in der Welt einmalige Gesamtausgabe von Ludwig von Mises: Alexander Kurjajew

Weihnachtsgeschäft im Jahr 2011: In Moskau macht der Buchhandel jetzt, wie auch in Deutschland, einen wesentlichen Teil seines Jahresumsatzes mit Büchern, die als Geschenk vorgesehen sind. Auch ich stürze mich in den Trubel – und finde etwas, was in Deutschland vollkommen undenkbar wäre. In einem großen, sich über mehrere Etagen ...