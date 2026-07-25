25. Juli 2026
Viereinhalbstündiges Höcke-Interview: Mediale Mondlandung
Über einen Meilenstein der Mediengeschichte
von Lydia Flaß
Der deutsche Haltungsjournalismus erlebte mal wieder eine jener Situationen, die man in den Redaktionsstuben gewöhnlich als „herausfordernd“ bezeichnet und die der normale Medienkonsument mit deutlich größerem Vergnügen beobachten dürfte als die Betroffenen selbst.
Der Youtuber Ben Berndt, dessen Format „Ungeskriptet“ sich schon länger immer größerer Beliebtheit erfreut, wagte das Unwagbare …
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