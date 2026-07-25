Viereinhalbstündiges Höcke-Interview Mediale Mondlandung

25. Juli 2026

Über einen Meilenstein der Mediengeschichte

von Lydia Flaß

Der deutsche Haltungsjournalismus erlebte mal wieder eine jener Situationen, die man in den Redaktionsstuben gewöhnlich als „herausfordernd“ bezeichnet und die der normale Medienkonsument mit deutlich größerem Vergnügen beobachten dürfte als die Betroffenen selbst.

Der Youtuber Ben Berndt, dessen Format „Ungeskriptet“ sich schon länger immer größerer Beliebtheit erfreut, wagte das Unwagbare …