25. Juli 2026

Viereinhalbstündiges Höcke-Interview Mediale Mondlandung

Über einen Meilenstein der Mediengeschichte

von Lydia Flaß

Artikelbild
Bildquelle: Redaktion Medienwandel: YouTube als neue Themenschmiede der Politik (KI-generiert)

Der deutsche Haltungsjournalismus erlebte mal wieder eine jener Situationen, die man in den Redaktionsstuben gewöhnlich als „herausfordernd“ bezeichnet und die der normale Medienkonsument mit deutlich größerem Vergnügen beobachten dürfte als die Betroffenen selbst.

Der Youtuber Ben Berndt, dessen Format „Ungeskriptet“ sich schon länger immer größerer Beliebtheit erfreut, wagte das Unwagbare …

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Dossier: Redaktioneller Beitrag

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Lydia Flaß

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