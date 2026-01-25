Gold, Bitcoin und die Geopolitik Brics-Unit – jetzt ist er halt da!

25. Januar 2026

Welche Rolle spielt der Dollar weltweit noch, welche der Yuan schon?

von Lydia Flaß

Die jüngste Entwicklung ist atemberaubend. Am 31. Oktober 2025 emittierte die New Development Bank in Shanghai den ersten Prototyp der Brics-Unit, einer digitalen Recheneinheit für den grenzüberschreitenden Handel unter den Brics-Staaten, die zu 40 Prozent durch physisches Gold und zu 60 Prozent durch einen gleichgewichteten Korb der Währungen der fünf …