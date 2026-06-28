DeutschlandBrief Die Iden des Merz

28. Juni 2026

Wüste Spekulationen in Berlin, während die AfD zweimal richtig liegt

von Bruno Bandulet

Friedrich Merz ist kein Machtmensch wie der große Caesar. Er hat außer dem Amt nichts erobert und muss nicht fürchten, erdolcht zu werden. Aber es könnte sein, dass sein politisches Ende schneller kommt als das aller seiner Vorgänger seit 1949.

Es war Ende Mai, als es in der Berliner Gerüchteküche …