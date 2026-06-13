Caspar von Schrenck-Notzing Der Freiherr und sein Erbe

13. Juni 2026

Was „Criticón“ uns heute noch zu sagen hat

von Bruno Bandulet

Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass in Deutschland eine Zeitschrift gegründet wurde, die bis heute nachwirkt. Der Titel: „Criticón“. Der Herausgeber: Caspar von Schrenck-Notzing. Mit der ersten, noch dünnen Ausgabe vom Juli 1970 fand „Criticón“ kaum Beachtung, operierte auch danach längere Zeit unter dem Radar der öffentlichen …