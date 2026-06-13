13. Juni 2026
Caspar von Schrenck-Notzing: Der Freiherr und sein Erbe
Was „Criticón“ uns heute noch zu sagen hat
von Bruno Bandulet
Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass in Deutschland eine Zeitschrift gegründet wurde, die bis heute nachwirkt. Der Titel: „Criticón“. Der Herausgeber: Caspar von Schrenck-Notzing. Mit der ersten, noch dünnen Ausgabe vom Juli 1970 fand „Criticón“ kaum Beachtung, operierte auch danach längere Zeit unter dem Radar der öffentlichen …
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