13. Juni 2026

Caspar von Schrenck-Notzing Der Freiherr und sein Erbe

Was „Criticón“ uns heute noch zu sagen hat

von Bruno Bandulet

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Bildquelle: Redaktion Konservatismus: Intellektuelle Zeitschrift und kritisches Denken in Deutschland (KI-generiert)

Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass in Deutschland eine Zeitschrift gegründet wurde, die bis heute nachwirkt. Der Titel: „Criticón“. Der Herausgeber: Caspar von Schrenck-Notzing. Mit der ersten, noch dünnen Ausgabe vom Juli 1970 fand „Criticón“ kaum Beachtung, operierte auch danach längere Zeit unter dem Radar der öffentlichen …

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