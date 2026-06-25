Identitätspolitik Genderismus

25. Juni 2026

Der neue Faschismus?

von Burkhard Voß

Was ist Faschismus? Im Kern ein extrem nach dem Führerprinzip organisiertes antiliberales Herrschaftssystem mit dem Ziel der Hegemonie einer Nation oder einer Ethnie.

Die intellektuell angestrichene und modellierte Form heißt Genderismus. Deren Vertreter sind zwar noch keine Führer, spielen sich aber schon mal so auf und vermitteln medial getriggert, dass …