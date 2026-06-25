25. Juni 2026
Identitätspolitik: Genderismus
Der neue Faschismus?
von Burkhard Voß
Was ist Faschismus? Im Kern ein extrem nach dem Führerprinzip organisiertes antiliberales Herrschaftssystem mit dem Ziel der Hegemonie einer Nation oder einer Ethnie.
Die intellektuell angestrichene und modellierte Form heißt Genderismus. Deren Vertreter sind zwar noch keine Führer, spielen sich aber schon mal so auf und vermitteln medial getriggert, dass …
Kostenpflichtiger Artikel
Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.
Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.
Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.
Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten
Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere.
Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.
Jetzt Abonnent werden.