16. August 2020

Am 5. und 6. September in Erfurt: Aufbau einer deutschen CPAC-Konferenz

Der Publizist und Medienunternehmer Klaus Kelle veranstaltet Anfang September zum fünften Mal sein Netzwerktreffen mit dem Titel „Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“. Erstmals ist in diesem Jahr auch eigentümlich frei mit dabei, weshalb wir vorher mal nachfragten: Worum geht es?

ef: Herr Kelle, was ist der Sinn Ihres alljährlichen Treffens?



Kelle: Im Jahr 2016 beim ersten Mal war es ein reines Lesertreffen rund um meinen Blog „Denken erwünscht“ mit knapp 100 Teilnehmern. Inzwischen hat es eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Wir schauen dabei – ohne größenwahnsinnig zu sein – nach Amerika und die alljährlichen CPAC-Veranstaltungen. Bürgerliche, also Liberale und Libertäre, Konservative und Christen unter Ausschluss von Mainstream-Berichterstattung zusammenzubringen, Vorträge hören, gute Leute kennenlernen, Pläne schmieden, auch streiten – und das alles auf Basis einiger Grundpositionen, die alle teilen können.

ef: Zum Beispiel?

Kelle: Wir wollen endlich Dynamik in den demokratischen Prozess in Deutschland bringen. SPD, Linke und Grüne mit ihrer starren ideologischen Ausrichtung, mit ihrem uniformen Denken und dem starken Willen, andere Meinungen gar nicht anhören zu müssen oder am besten zu verbieten – die sind in aktuellen Umfragen zusammen nur noch bei 37 Prozent. Aber fast alle anderen folgen deren politischer Agenda, wollen mehr Staat, weniger Meinungs- und unternehmerische Freiheit. Wenn ich mir den unwissenschaftlichen Gender-Kreationismus und die aktuelle Quoten-Diskussion anschaue, dann denke ich, sie wollen einen ganz neuen Menschen formen, stromlinienförmig, bereit, in eine vermeintlich schöne neue Welt zu marschieren. Dagegen sollten wir den demokratischen Widerstand organisieren.

ef: Sie denken dabei politisch, also CDU oder AfD?

Kelle: In der aktuellen Verfassung ist beides für Menschen wie mich nicht wählbar.

ef: FDP?

Kelle: Gibt es die noch? Lange nichts mehr gehört. Im Ernst: Jetzt könnte die große Zeit der FDP sein mit einem klaren Kontrastprogramm bei Klima, Migration, Staatsfunk. Aber sie machen es nicht, sie schwimmen alle einfach weiter mit im lauwarmen Teich.

ef: Hoffen Sie auf eine neue Partei?

Kelle: Niemand wartet jetzt ernsthaft auf so was. Jede Woche kommt irgendeiner und will es versuchen. Chance: null. Meine Prognose: Vor der Bundestagswahl 2021 wird überhaupt nichts Ernsthaftes in diese Richtung passieren. Aber danach könnte es spannend werden, wenn ein Wer-auch-immer-Kanzler der Union mit den destruktiven Grünen eine Bundesregierung bilden will. Kann sein, dass dann die Uhren ganz neu gestellt werden müssen. Ich hoffe, dass es in diesem Fall fraktionsübergreifend Abgeordnete gibt, die der Zerstörung unseres immer noch erstaunlichen Wohlstands und unserer Freiheit nicht mehr weiter tatenlos zusehen.

ef: Welche Rolle können Sie da mit Ihrem Schwarm spielen?

Kelle: Ein kleines Mosaiksteinchen beitragen, wohin auch immer. Ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn sein, so hat ein Papst mal seine Rolle in der Selbstwahrnehmung beschrieben. Das gefällt mir. Ich bin in manchen Themen konservativer als Ihre ef-Community insgesamt. Aber ich bin für einen deutlich reduzierten Staat, für 80 Prozent weniger Bürokratismus, für halbierte Parlamente mit Politikern, die anständig bezahlt werden und dafür aber mehr leisten, als an Buffets zu stehen und immer dann den Arm zu heben, wenn die Vorturner es auch tun. Für die Freiheit – das ist mein Leitgedanke. Inzwischen bin ich auch für die Abschaffung des real existierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und obwohl ich kein AfD-Wähler bin, schnürt es mir die Kehle zu, wenn ich sehe, wie diese Leute beschimpft, angespuckt und bedroht werden. Die AfD in Berlin kann seit zwei Jahren keinen Landesparteitag abhalten. Nicht, weil es keine Wirte gäbe, die Räume vermieten würden, sondern weil diese Wirte, ihre Familien und Mitarbeiter von linksextremen Kriminellen bedroht und genötigt werden, Verträge aufzukündigen. Und das im Jahr 2020 mitten in einem Deutschland, in dem angeblich Toleranz und bunte Vielfalt herrschen.

ef: Klingt so, als seien Sie ziemlich geladen …

Kelle: Ja, bin ich. Ich will keinen Obrigkeitsstaat oder zurück in die 50er Jahre. Ich habe kein Problem mit offenen Binnengrenzen in Europa, wenn die Außengrenzen konsequent dicht sind und kontrolliert werden. Bin ich deshalb ein Nazi? Ich will Meinungsfreiheit, und wenn ich telefoniere oder Mails schreibe, dann will ich nicht, dass das andere mitlesen dürfen.

ef: Was erwartet die Teilnehmer beim Schwarm 2020?

Kelle: Wir haben eine Reihe guter Redner und Diskussionspartner, leider wackeln zwei noch, weil sie politische Repressionen fürchten, wenn sie bei uns Klartext reden. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir werden uns natürlich mit der aktuellen politischen Stimmungslage beschäftigen, mit der Respektlosigkeit gegenüber Polizei und Rettungskräften, mit dem Zustand der christlichen Kirchen, mit dem US-Wahlkampf und mit den Ergebnissen von 30 Jahren deutscher Einheit. Leider werden wir nicht wie geplant mit 700 Teilnehmern tagen können, sondern wegen Corona werden uns nur 304 erlaubt.

ef: Und wenn die Teilnehmer danach nach Hause fahren, sind sie gut gestimmt, aber letztlich verändert sich nicht viel, oder?

Kelle: Gravierende politische Veränderungen passieren in unseren Breitengraden nicht von heute auf morgen. Ich bin einer von einem halben Dutzend bürgerlich-konservativer Publizisten in Deutschland mit einer treuen und beachtlichen Leserschaft. Manche haben mehr Leser, noch andere sind krawalliger und haben noch mehr Leute, weil es sich so schön gruselig anfühlt, wenn jede Woche neue Verschwörungen ausgebreitet werden. Soll jeder machen, wie er oder sie will. Ich habe ein Netzwerk mit gut 8.000 Bürgern, die regelmäßig direkt informiert werden, dazu eine regelmäßig fünfstellige Leser-Community auf meinem Blog. Und wir diskutieren, was geht. Wissen Sie, letztlich ist alles eine Frage des Geldes. Es gibt großartige Konzepte für neue Medien, für Internetfernsehen. Es gibt Netzwerke, die an den Hochschulen dagegenhalten wollen, die die Familien mit Kindern politisch aktivieren wollen, die Denkfabriken aufbauen wollen. Alles absolut durchdacht und startbereit. Aber wer bezahlt das? Da wird lieber erst mal ein Strandkorb an der Ostsee gesichert für ein paar Sommersonnentage in der Krise. Erst dann kommt unsere Gesellschaft. Aber auch das gehört zur Freiheit, dass die Leute selbst entscheiden, für was sie sich engagieren und wohin sie ihr Geld verteilen.

ef: Der Lockdown wird ein wenig gelockert in Deutschland. Ihr erstes Resümee zur Corona-Pandemie und den politischen Maßnahmen diesbezüglich?

Kelle: Ich war anfangs skeptisch, wie viele Bürger, ob so weitreichende Maßnahmen notwendig sind, die unsere Unternehmen an den Abgrund führen. Klar ist inzwischen, dass Covid-19 nicht so einfach übertragbar ist, wie zunächst behauptet. Aber ich habe Interviews geführt zum Beispiel mit einem deutschsprachigen Arzt am Uniklinikum Mailand, der mir erzählt hat, was dort los war in den ersten Wochen nach Ausbruch – wenn Sie hören, wie die Leute da krepierten, dann werden sie auch als Skeptiker nachdenklich.

ef: Herr Kelle, zum Schluss wie immer, wenn wir miteinander sprechen, etwas zum Fußball. Sie sind seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Anhänger der gerade zum achten Mal in die erste Bundesliga aufgestiegenen Arminia aus Bielefeld. Nun stand in der Zeitung, dass Juso-Chef Kevin Kühnert das gleiche Trikot trägt wie Sie, wenn Sie in Bielefeld auf der Südtribüne stehen. Wackelt Ihre Liebe zum Club?

Kelle: Niemals! Es gibt Dinge, die sind noch größer als Politik! In Bezug auf Herrn Kühnert dürften sich die Gemeinsamkeiten mit dem Trikot von Arminia Bielefeld auch erschöpft haben.