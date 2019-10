Wie man Konservative für mehr Freiheit begeistern kann Der Libertärbär beißt nicht

15. Oktober 2019

Zusammenrücken in der Opposition

von Hugo Funke

Zwar sind Deutschlands Libertäre noch immer eine fragile Minderheit im Promillebereich, aber ihr Einfluss wächst. Vor allem diffundieren libertäre Gedanken immer öfter in den konservativ-freiheitlichen Mainstream. Das gefällt den vielen sich dort tummelnden Etatisten gar nicht. Sie reagieren oft stinkig. Aber das muss nicht sein, denn schließlich ist Kooperation in unseren sozialistisch verschärften Zeiten nötiger als jemals zuvor. Außerdem beißt der Libertärbär nicht.

Das große Missverständnis mit der Anarchie

Zumindest beißt er nicht auf die Art, mit der Linke versuchen, ihre ideologischen Luftschlösser der Allgemeinheit in die Vorgärten zu stellen. Zwang ist dem Libertärbären grundsätzlich fremd. Das liegt schon in seiner DNS begründet. Da kann er nicht aus seinem Fell. Und schon alleine deshalb ist es unfair, wenn konservative Etatisten versuchen, libertäre Anarchisten in die Nähe von linken „Anarchisten“ zu rücken. Das fängt alleine damit an, dass die Unterscheidung zwischen Anarchie und Chaos lagerübergreifend schwerfällt. Dabei ist es banal: Anarchie bedeutet lediglich, dass Herrschaft abwesend ist, nicht aber ein Regelsystem inklusive Sanktionsmöglichkeiten. Chaos ist das exakte Gegenteil davon.

Linke „Anarchisten“ setzen übrigens gerne auf Letzteres, am liebsten ungestört vom Staat, jedoch von diesem fett alimentiert. Um Konservative nicht unnötig zu verschrecken, sollte man also im Zusammenhang mit libertärem Denken nicht von Anarchie reden, sondern vielleicht eher mit dem Begriff der Privatrechtsordnung arbeiten. Ordnung – das ist doch ein zutiefst konservativer Begriff. Vielleicht kommt man so besser ins Koalitionsgespräch? Dies ist in Anbetracht der aktuellen Ausweitung des Staatssozialismus nötiger als jemals zuvor.

Für die Utopie, gegen ihre Umsetzung unter Zwang

Der gemeine Libertärbär muss sich in solchen Gesprächen oft genug mit dem Vorwurf des Utopismus rumschlagen und wird auch auf diese Art gerne in die Ecke der extremen Linken gerückt. Dabei ist Utopismus – und davon ist unser Bär sicherlich nicht frei – per se nichts Schlechtes. Utopismus wird nur dann zur Pest, wenn er mit Zwang umgesetzt werden soll. Dies ist jedoch ausschließlich das Geschäftsfeld der Linken, nicht der Libertären, deren zwanglose DNS bereits oben vorgestellt wurde. Libertärer Utopismus wird also niemals mit Kriegen, Pogromen und der Errichtung von Lagern enden.

Linker Utopismus hingegen führt im wahrsten Wortsinne zwangsläufig irgendwann dahin, weil er eben nur mit Zwang umgesetzt werden kann. Linke wollen ihre Utopie rücksichtslos umgesetzt sehen, Libertäre stellen ihre Utopie zur offenen Debatte und sind sich in der Regel der verschwindend geringen Umsetzungschancen bewusst. Hier den fundamentalen Unterschied zu erkennen, ist die Herausforderung für viele Konservative.

Die konservative Angst vor dem Magerstaat

Sind wir mal ehrlich: Viele, die vollkommen zu Recht gegen den grassierenden Linksstaat mobil machen, wollen mehr als nur einen Rechtsstaat: Sie wollen einen rechten Staat. Libertäre wenden sich jedoch grundsätzlich gegen den Staat und wollen ihn mindestens verschlankt sehen. Wenn schon ein Staat, dann möge er bitte seine Bürger mit der ideologischen Rinks-lechts-Verwirrung verschonen und einfach dafür sorgen, dass Vertragsfreiheit und innere sowie äußere Sicherheit gewährt werden.

Ein solcher Magerstaat sei jedoch dysfunktional und nicht sozial, klagen dann aber die Linken in trauter Einigkeit mit vielen Rechten. Warum es aber der aktuelle Fettstaat selbst mit einem jährlichen Sozialbudget von fast einer Billion Euro nicht schafft, für Friede, Freude und Eierkuchen zu sorgen, können die unheimlichen Querfrontler nicht beantworten. Wahrscheinlich wollen sie einfach noch eine weitere einfach so vom Steuerhimmel gefallene Billion bei der Sozialarbeit sehen. Dass ausgerechnet Konservative diesen wahrlich nicht gerade preiswerten und effektiven „Sozial“-Staat abfeiern und gleichzeitig das Sterben der klassischen Familie beklagen, gehört zu den großen Rätseln ihrer politischen Zunft. Auch hier kann der Libertärbär eine Lösung anbieten: Lasst den Menschen endlich wahrhaft sozialen Raum, also auch Raum für Familien! Macht sie nicht zu Junkies an der Nadel des Staates! Und wie sollte ein solches anonymes und nur unter Zwang funktionierendes Monster überhaupt jemals sozial sein können?

Es ist der Staat, Dummerchen!

So gut wie alles wird mittlerweile mit dem Begriff „sozial“ verbunden und – sagen wir es ganz offen – vergewaltigt. Nur der Soziallibertarismus muss noch erfunden werden, und dies aus gutem Grund. Schließlich ist der Libertärbär von sich aus und eben freiwillig ein soziales Wesen. Da können viele Konservative gerne darüber lamentieren, dass er in seiner vermeintlichen Kosten-Nutzen-Fixierung seine eigene Mutter oder gar die große Liebe verhökern würde. Und selbst wenn, der Homo oeconomicus ist auch nur ein Mensch.

Gemein ist vielen Konservativen und Libertären übrigens die Erkenntnis kritikwürdiger Zustände, in der Analyse der Ursachen geht man jedoch leider noch viel zu oft getrennte Wege. Auch das muss nicht so bleiben. Die Auswirkungen staatlicher Geldmonopole und staatlich beeinflusster Zentralbanken sind beispielsweise so offensichtlich, dass man sie einem Raubtier- oder Turbokapitalismus-Gläubigen unter den konservativen Zeitgenossen schnell begreiflich machen kann. Es ist der Staat, Dummerchen! Und wenn es der Staat ist, dann ist wohl kaum die böse Marktwirtschaft (also Kapitalismus) im Spiel. Alles in allem ist eine konservativ-libertäre Koalition – ob ganz konkret oder nur im Geiste – nicht nur wünschenswert, sondern auch kein politisches Hexenwerk. Realistisch betrachtet ist der Libertärbär dabei nicht der Mehrheitsfähige, jedoch der dringend nötige Rechtspopotreter. Mehr wollen die meisten dieser possierlichen Tierchen doch auch gar nicht sein.