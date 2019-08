Konservative Kritik am Neoliberalismus Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt

27. August 2019

Wer staatliche soziale Absicherung will, der muss die Bundesrepublik lieben

von Gérard Bökenkamp

Man findet nicht selten konservative Zeitgenossen, die sich in einem Atemzug darüber beschweren können, dass es mit der Kultur seit der Französischen Revolution oder noch länger bergab geht, und sich im nächsten Moment über Schröders Hartz-IV-Reformen beschweren und höhere Sozialleistungen fordern, ohne sich des Widerspruchs oder sogar der Komik dieser Haltung bewusst zu sein.

Die Kritik von Konservativen am Neoliberalismus ist schlicht und einfach albern, da alle Gesellschaftsmodelle, die gemeinhin Konservativen als historische Vorbilder dienen, in weit geringerem Maße sozialstaatlich verfasst waren als das Modell von Ludwig Erhard oder Milton Friedman. Es ist nicht möglich, den „Neoliberalismus“ zu kasteien, ohne gleichzeitig die eigenen leuchtenden Vorbilder zu diskreditieren.

Typische goldene Zeitalter für Konservative sind die Adenauer-Republik, das Kaiserreich, das alte Preußen und das hohe Mittelalter unter den Staufer-Kaisern. Das sind alles Zeiten, in denen die Staatsquote sehr viel niedriger war als heute. In der Adenauer-Zeit lag sie bei etwa 25 Prozent, im Kaiserreich bei etwa zehn Prozent, im alten Preußen bei etwa fünf Prozent und im Heiligen Römischen Reich gab es keinen Staat im heutigen Sinne.

Das ist im Übrigen auch der Grund, warum diese Gesellschaften konservativ waren. Wenn es keinen umfassenden sozialen Schutz durch staatliche Versorgungssysteme gibt, dann sind Familie, Kirche und Gemeinschaft die einzigen Wege, sich vor Krisen und existentiellen Lebensrisiken abzusichern. Man kann nicht erwarten, dass der Staat 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts umverteilt und Familie und Gemeinschaft noch denselben Stellenwert besitzen wie zuvor.

Der heutige Wohlfahrtsstaat in seinem Umfang ist ein Ergebnis der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das Ergebnis der sozialdemokratischen Politik Lyndon B. Johnsons, Willy Brandts und Olof Palmes, eng verknüpft mit der hedonistischen Revolution und der Anspruchshaltung der Neuen Linken, die nicht nur den Wohlfahrtsstaat, sondern auch die Achtundsechziger hervorgebracht hat.

Die „neoliberalen“ Reformen der Thatcher‑, der Reagan- und teilweise der Schröder-Ära haben diesen Ausbau auch nicht rückgängig gemacht, sondern lediglich gebremst. Konservative, die sich über den „Neoliberalismus“ beklagen, sagen im Grunde: Die beste Zeit, die es je gegeben hat, war das „rote Jahrzehnt“ – es lebe Willy Brandt. Alles davor und danach war „sozial ungerecht“.

Wer staatliche soziale Absicherung für das wichtigste Kriterium für die Qualität einer Gesellschaft hält, der muss die Bundesrepublik lieben. Denn wann es hat denn je seit dem Beginn historischer Zeugnisse vor 10.000 Jahren eine Gesellschaft gegeben, in der man so umfangreich sozial abgesichert und betreut wurde wie heute in der Bundesrepublik Deutschland? Wenn das das Ergebnis konservativer Kulturkritik sein soll, mit der man inzwischen ganze Regale füllen kann, dann ist das schon eine sehr ironische Wendung.

Wenn Linke den Neoliberalismus kritisieren und mehr Sozialleistungen fordern, dann ist das aus ihrer Perspektive immerhin nachvollziehbar. Denn sie vergleichen den Ist-Zustand nicht mit der historischen Realität, sondern mit ihrer linken Utopie, und im Vergleich dazu schneidet das, was die Marktwirtschaft zu bieten hat, natürlich schlecht ab. Die Marktwirtschaft ist das effizienteste System zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen, aber sie kann auch nicht zaubern, keinen neuen Menschen backen und uns nicht von der Unvollkommenheit unseres irdischen Daseins erlösen.

Konservative sollten anders als Linke wissen, dass sich das Ergebnis von Wirtschaftssystemen nicht am Maßstab utopischer Phantastereien bewerten lässt, sondern an dem, was die begrenzte und unvollkommene Natur des Menschen erlaubt. In der realen Welt gibt es weder wohlwollende allwissende Diktatoren, noch das Schlaraffenland, noch eine funktionierende Altruismus-Wirtschaft. Wenn Konservative den Neoliberalismus kritisieren, dann gilt das alte Napoleon-Wort: Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es wirklich nur ein Schritt.