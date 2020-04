Deutschland früher und heute Die Corona-Krise in der Vollkasko-Gesellschaft

25. April 2020

Nachkriegsdeutschlands Weg in die Hypersensibilität

von Gérard Bökenkamp

In den Jahren 1969 und 1970 wütete in Deutschland die Hongkong-Grippe. Die Erkrankten spuckten Blut, die Krankenhäuser wurden überrannt, und am Ende waren 50.000 Infizierte tot. Im Vergleich zur Corona-Pandemie heute ist bemerkenswert, was die Politik in dieser Situation tat, nämlich im Großen und Ganzen nichts. Anders als die Ölkrise, ...