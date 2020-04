Massenpsychologie in Zeiten von Corona Über die Klippe des gesunden Menschenverstandes

15. April 2020

Im Zeitraffer ging die Deutungshoheit von einer Gruppe auf eine andere über

von Gérard Bökenkamp

Der März 2020 ist schon jetzt historisch, wobei die Folgewirkungen in ihrem ganzen Ausmaß der politischen Entscheidungen, politisch, psychologisch und ökonomisch, noch nicht ansatzweise voll erfasst werden können. So wie Historiker bis heute versuchen, die Ereignisse des Juli 1914 zu verstehen, werden sie wahrscheinlich noch in 100 Jahren jeden Stein umdrehen, um zu erklären, was in den letzten vier Wochen in Deutschland und dem Rest der Welt passiert ist. Dieser Beitrag kann deshalb nur eine erste Reflexion und ein Denkanstoß sein.

Erst einmal zeigt die Corona-Krise, wie willkürlich es ist, was als „Mainstream“ gilt und was als politisch unkorrekt. Noch Anfang März war der Mainstream der Meinung, dass es sich bei dem Coronavirus um ein beherrschbares Phänomen handelt, das mit den bestehenden Instrumenten leicht in den Griff zu bekommen ist. Das war die Überzeugung der Gesundheitsexperten im Parlament, und zwar parteiübergreifend, der Bundeskanzlerin, des Gesundheitsministers und der meisten Presseleute. Darum sah auch die Politik keinen Handlungsbedarf, um Flüge zu stoppen oder für zusätzliche Schutzkleidung zu sorgen. Wer von ernsten Gefahren der Pandemie sprach, galt als gefährlicher Panikmacher, Populist und „Verschwörungstheoretiker“.

Dann kippte im März die Stimmung, und zwar innerhalb weniger Tage. Am ersten Märzwochenende ging im politischen Berlin die Information eines „Insiders“ herum, bei den Behörden herrsche blanke Panik und man rechne mit dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Offiziell galt das noch als Panikmache, und die Regierung machte noch keine Anstalten, darauf zu reagieren. Stattdessen beherrschte ein anderes Thema die Gemüter in den Parteien und den Redaktionsstuben: die Lage der Flüchtlinge in Griechenland und der Türkei. Es war ziemlich klar erkennbar, dass man sich für eine Wiederauflage des Herbst 2015 warmlief. Wäre die Corona-Krise nicht ausgebrochen, hätte eine massive Kampagne für die Aufnahme von Zehntausenden Migranten aus der Krisenregion eingesetzt.

Doch es sollte anders kommen. Es war erkennbar, dass die sich überschlagenden Ereignisse vor allem die politische Linke auf dem falschen Fuß erwischten. Während am Wochenbeginn Abgeordnetenbüros und Fraktionen bereits die Verlegung ihres Personals ins Homeoffice vorbereiteten, erklärte der rotrotgrüne Senat in Berlin noch am Dienstag, er sehe keinen Grund, Großveranstaltungen abzusagen. Da der Berliner Senat sich in jahrelanger harter Arbeit den verdienten Ruf erworben hat, politische Inkompetenz in Reinkultur zu verkörpern, beruhigte diese zur Schau getragene Lässigkeit nicht die Gemüter, sondern verstärkte eher die allgemeine Nervosität. Daraufhin erschienen die ersten kritischen Kommentare im „Tagesspiegel“ und im „Spiegel“, und am nächsten Tag war die öffentliche Meinung gekippt, der Berliner Senat lenkte ein und sagte alle Großveranstaltungen ab.

Man konnte praktisch im Zeitraffer beobachten, wie die Deutungshoheit von einer Gruppe auf eine andere überging und das, was in der Gesellschaft als „Mainstream“ galt, neu definiert wurde. Das, was gestern noch „Panikmache“ und „Verschwörungstheorie“ war, die Angst vor einer globalen Pandemie, galt plötzlich als einzige mögliche und zulässige Deutung des Geschehens, die jedes politische Mittel zur Eindämmung dieser Katastrophe rechtfertigte. Die „Pessimisten“ unter den Virologen wurden über Nacht zu Stars, und die „Optimisten“ unter den Virologen und Ärzten, die bis dahin den wissenschaftlichen und politischen Diskurs bestimmt hatten, konnten sich nur noch über alternative Medien und selbstgemachte Youtube-Videos Gehör verschaffen.

Die inzwischen in vielen alternativen Medien vertretene Annahme, die Regierung verfolge mit der Corona-Krise eine Art Masterplan, um den Sozialismus einzuführen und die ökonomischen Fehlentwicklungen zu verstecken, widerspricht jedoch dem Ablauf des Geschehens. Für jeden, der nahe genug an diesem politischen Geschehen war, um das Verhalten der politischen Führung und des Regierungsapparates zu beobachten, wurde deutlich, dass hier nicht eine Regierung einen von langer Hand vorbereiteten Plan umsetzte, sondern der Entwicklung hinterherrannte und schnell auf den Zug aufsprang, um nicht abgehängt oder gar überrollt zu werden.

Die Regierung hatte am Anfang des Monats noch keinen blassen Schimmer davon, welche Maßnahmen sie am Ende des Monats verabschieden würde. Hier war nicht die Brillanz eines dämonischen Masterminds am Werk – sondern das administrative Chaos einer völlig überforderten politischen Führung im Panikmodus. Nachdem die Regierung, einschließlich der Bundeskanzlerin und des Bundesgesundheitsministers, sich für das Thema wochenlang nicht interessiert und das Problem konsequent heruntergespielt hatte, sah sie Mitte März plötzlich ein PR-Desaster drohen: italienische Verhältnisse in Deutschland, Bilder von überfüllten Krankenhäusern, Bilder von erschöpftem Krankenhauspersonal, Tausende Tote, weinende Angehörige und die dröhnende Frage der deutschen Öffentlichkeit: Was hat die Regierung getan, um das zu verhindern?

Als die Angst vor „italienischen Verhältnissen“ und Tausenden Toten um sich griff, gab es für die Verantwortlichen ein vordringliches Ziel: Schaden von der Regierung abzuwenden. Es ging ihr jetzt darum, so schnell wie möglich so drastische Maßnahmen wie möglich umzusetzen, um jedem Vorwurf, die Regierung würde nichts tun, um die Pandemie zu stoppen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Für die Regierung war das ein Wettlauf gegen die Zeit und die Massenmedien, jede weitere Verzögerung konnte in der Presse zu negativer Berichterstattung führen und das Narrativ verstärken, die Politik habe die Krise verschlafen und die Bevölkerung einer unkalkulierbaren Gefahr ausgesetzt. Das sollte um jeden Preis verhindert werden.

Dank des „Shutdowns“ wurde das Desaster weiter fallender Umfragewerte gerade noch einmal abgewendet. Erleichtert konnte also die CDU/CSU schon nach wenigen Tagen feststellen, dass nicht nur ihr Absturz in den Umfragen gestoppt worden war, sondern ihr die Maßnahmen sogar ein sattes Umfrageplus eingebracht hatten. Nach dem Thüringen-Debakel hatte die Union in den Umfragen noch bei 26 Prozent gelegen, inzwischen bei stattlichen 38 Prozent. Eine Grundregel für erfolgreiche Politik besagt: Wenn die Masse in eine Richtung läuft, dann muss ein Politiker die Beine in die Hand nehmen, sie so schnell wie möglich überholen und ihr vorauslaufen, damit der Eindruck entsteht, er würde sie führen. In diesem Sinne „führt“ auch Markus Söder in Bayern, dem dafür von einer wachsenden Zahl von Unionswählern Kanzlertauglichkeit attestiert wird. Die Politik war aber letztlich nicht Treiber, sondern Getriebener des Stimmungsumschwungs in der öffentlichen Meinung. Wie ist aber dieser plötzliche radikale Stimmungsumschwung zu erklären?

In den meisten politischen Streitpunkten gibt es vorgefasste Einstellungen und feststehende ideologische Gräben, was die Reaktionen der öffentlichen Meinung berechenbar macht. Im Prinzip kann man bei einem politischen Ereignis ziemlich gut voraussagen, welches Medium und welcher Journalist dazu welchen Standpunkt vertreten wird. Es gilt hingegen in der Medienforschung als ausgemacht, dass bei Themen, die noch nicht klar ideologisch besetzt sind und zu denen feste Meinungsbilder noch nicht existieren, eine relativ kleine Zahl von Meinungsmachern eine enorme Wirkung erzielen kann. Das ist wie bei einer Massenveranstaltung, in der plötzlich eine kleine Gruppe von Leuten laut „Feuer“ ruft, Richtung Notausgang läuft und alle anderen mit sich reißt.

Dass wir ein solches Phänomen auch im März erleben konnten, hat etwas mit dem Herdencharakter des Journalismus zu tun. In der Medienwirkungsforschung gut belegt ist, dass für Journalisten bei ihrer Meinungsbildung weder die eigene Redaktionsleitung noch die Leser und Zuschauer die wichtigste Rolle spielen, sondern die Meinung anderer Journalisten, die „Peergroup“. Ein Großteil ihrer Zeit verbringen Journalisten damit, die Kommentare anderer Journalisten zu lesen, und die meisten Freunde von Journalisten sind andere Journalisten. In einer unübersichtlichen Lage, in der die Mehrheit der Journalisten noch keinen festen Standpunkt vertritt, kann eine relativ kleine Zahl von Meinungsführern unter ihnen eine Lawine lostreten. Diese Lawine bestand im März darin, dass der Mainstream praktisch über Nacht kollektiv seine Position veränderte. Als diese Entwicklung einmal ins Rollen gekommen war, wollte keiner zurückbleiben und am Ende auf der falschen Seite stehen.

Aus der Medienwirkungsforschung ebenfalls gut belegt ist, dass mit jedem Beitrag eines Journalisten über ein bestimmtes Thema die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er weitere Beiträge zu eben diesem Thema veröffentlichen wird und dass mit jeder Positionierung in einer bestimmten Richtung die Deutlichkeit der Positionierung bei späteren Beiträgen zunehmen wird. Das ist die Erklärung dafür, warum oft ein bestimmtes Thema, ein Krisenherd, ein gesellschaftliches Problem oder ein Einzelereignis innerhalb kurzer Zeit die gesamte Berichterstattung dominieren kann, bis es genauso schnell wieder abebbt und dann für lange Zeit aus der Berichterstattung wieder verschwindet.

Sozialpsychologisch interessant ist auch, dass sich mit dieser 180-Grad-Wende der Mainstreammedien auch die alternativen Medien mitgedreht haben. Waren Anfang März noch Beiträge in den alternativen Medien dahingehend zu lesen, dass die Corona-Krise von der Regierung verharmlost werde und deshalb Grenzschließungen nötig seien, setzte sich im selben Maße, in dem die Mainstreammedien sich zu der Meinung durchrangen, dass es sich bei Corona um eine reale Gefahr handele, dort die Meinung durch, dass es sich dabei um eine große Panikmache, ja einen „Schwindel“ handele. Dahinter steht das psychologische Bedürfnis, grundsätzlich das Gegenteil von dem zu vertreten, was der politische Gegner vertritt. Mainstream und alternative Öffentlichkeit verhalten sich wie komplementäre Massen zueinander, wie die Fans verschiedener Mannschaften beim Fußball, die ihre Motivation daraus gewinnen, sich gegenseitig schmähen zu können.

„Corona“ ist nicht nur ein virologisches Problem, sondern ein Problem der Massenpsychologie. Um die Ereignisse der letzten Wochen zu verstehen, muss man sich nicht nur mit Mikrobiologie und historischer Pandemieforschung beschäftigen, es lohnt sich auch, wieder Klassiker wie Gustave Le Bons „Psychologie der Massen“ oder Elias Canettis „Masse und Macht“ zur Hand zu nehmen. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass hinter allen großen Ereignissen in der Welt ein im Hintergrund planender und ordnender diabolischer Verstand steht, der die Welt seinen Interessen gefügig macht. Möglicherweise wäre das die angenehmere Variante. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir nicht in einer Welt leben, in der die Herde dem Schäfer folgt, sondern einer, in der der Schäfer der Herde atemlos hinterherrennt, und sei es auch über die Klippe des gesunden Menschenverstandes hinweg.