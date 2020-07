USA: So deutsch war der Amerikanische Bürgerkrieg (1861–1865) Die zweite Badische Revolution

08. Juli 2020

Die deutschen Einwanderer und die Sklavenbefreiung

von Gérard Bökenkamp

In den Jahren 1848/49 scheiterte der Versuch der liberalen deutschen Nationalbewegung, ein einiges Deutschland zu schaffen. Zum ersten Mal in der Geschichte war in Frankfurt in der Paulskirche ein deutsches Nationalparlament zusammengetreten. Der radikale Flügel der Paulskirche wünschte sich eine großdeutsche Republik. Als die Revolution scheiterte und blutig niedergeschlagen wurde, ...