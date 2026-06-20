Gute, wahre und schöne Gemälde Ben Johnson

20. Juni 2026

Der Meister der Architekturmalerei

von André F. Lichtschlag

Die foto- und hyperrealistische Malerei ist geprägt von außergewöhnlichen Menschen, die wochen-, monate- oder gar jahrelang an einem einzigen Bild arbeiten. Eine solche Hingabe zum eigenen Schaffen setzt einen besonders unbeugsamen Willen des Künstlers voraus, eine unbedingte Eigenständigkeit und einen Drang zu Unabhängigkeit.

Der 1946 in Wales geborene Brite Ben …

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