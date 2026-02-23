23. Februar 2026

Zehn Thesen

Die Thesen von Jörn Leonhard (Geschichtsprofessor in Freiburg) haben mich leider ernüchtert. Nicht das Buch, sondern die Schlussfolgerung. Das Werk ist ein kurzer Abriss ausgewählter Kriege der Erde, die in ihren Ursachen des Entstehens und der Beendigung analysiert werden. Erster und Zweiter Weltkrieg, 30-jähriger Krieg, Siebenjähriger Krieg, Napoleon, Krimkrieg, die Vorkriege zum Ersten Weltkrieg (Dänemark, Österreich), aber auch die Punischen und Peloponnesischen Kriege sowie der Vietnamkrieg. Kühl stellt der Autor fest, dass der „ewige Friede“ keine realistische Erwartung, sondern lediglich ein Postulat darstellt. Und leider ergab die Analyse auch, dass es kein rationales Vorgehen gibt, um einen einmal begonnenen Krieg zu beenden. Im Gegenteil: Der Krieg ist das Gebiet des Zufalls. Oder wie Carl von Clausewitz bereits erkannte: „Der Krieg ist das Gebiet der Ungewissheit; drei Viertel derjenigen Dinge, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird, liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewissheit.“ Und selbst wenn es allen Beteiligten eigentlich klar ist, dass ein weiteres Kämpfen keinen Sinn macht: Solange auch nur eine kleine Chance besteht, doch noch zu gewinnen, wird weitergekämpft. Schon Georges Clemenceau stellte 1918 fest: „Der Sieger ist derjenige, der es schafft, eine Viertelstunde länger als der Gegner zu glauben, dass er nicht besiegt wurde.“ Folgende Logik garantiert die Fortsetzung eines Krieges: Erstens: Die Wahrnehmung einer prinzipiellen Offenheit und Unentschiedenheit der militärischen Situation. Zweitens: Die Hoffnung auf die Remobilisierung der Front und der Heimat. Und, drittens, das Empfinden jeder Konzession an den Gegner als Schwächung der eigenen Position und Verrat an bereits Tausenden von Toten, Invaliden, Witwen und Waisen. Oder wie Leonhard zusammenfasst: „Ein Krieg verlängert sich gleichsam durch sich selbst, indem die mit jedem Monat höheren Todeszahlen und Lasten die Hürden für einen ehrenvollen Frieden immer mehr erhöhen.“

