DeutschlandBrief Börsenjahr 2026

28. Dezember 2025

Ein neues Spiel für Realisten

von Bruno Bandulet

100 Jahre im Rückblick

Auch wenn das Frühjahr oft bessere Kaufgelegenheiten beschert, ist der Jahreswechsel eine gute Zeit, um Bilanz zu ziehen und Chancen und Risiken abzuwägen. Die Fondsmanager haben bis Dezember ihre Portfolios bereinigt, und die Privatanleger haben Verluste realisiert, um die Steuerlast zu drücken. Dann kann überlegt werden, …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.