DeutschlandBrief Gold, Geld und der Krieg

27. September 2025

Glänzende Bilanz: 1.000 Prozent in 25 Jahren

von Bruno Bandulet

Stand Ende August war 2025 ein Jahr, in dem der Goldpreis in Dollar nicht nur um 30 Prozent zulegte, sondern auch den amerikanischen Aktienmarkt weit hinter sich ließ. Noch lukrativer war eine Anlage in Goldminenaktien: der Branchenindex HUI avancierte um 80 Prozent. Womit sich die Faustregel bestätigt hat, dass die …

