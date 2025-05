Im Visier, die Waffenkolumne Gute Minen, böses Spiel

02. Mai 2025

Über ein wirksames Mittel der defensiven Kriegsführung

von Andreas Tögel

Im Krieg in der Ukraine zeigt sich die ungebrochene Bedeutung von Minen: Im Internet kursieren viele Videos, auf denen zu sehen ist, wie russische Panzer auf Minen auffahren und nach deren Explosion bewegungsunfähig liegen bleiben, weil Kette und Laufwerk zerstört wurden.

Der Einsatz von Landminen blickt auf eine lange Geschichte zurück, wobei sich Einsatz und Technik stark gewandelt haben. Schon in der Antike wurden feindliche Bastionen unterminiert und damit zum Einsturz gebracht. Die Erfindung des Schwarzpulvers, später auch hochbrisanter Sprengstoffe, erlaubte es, Minenschächte unter gegnerische Stellungen vorzutreiben und zu sprengen – eine Technik, die im Ersten Weltkrieg sowohl im Österreichisch-Italienischen Gebirgskrieg – der Gipfel des Col di Lana wurde im April 1916 durch eine Mine um 20 Meter verkleinert – als auch an der Westfront zur Anwendung kam, beispielsweise bei Messines im Juni 1917, als die Briten eine 600 Tonnen schwere Ladung Ammonal unter deutschen Stellungen zündeten. Dabei handelte es sich um die größte jemals mit konventionellem Sprengstoff ausgelöste Detonation, die in der Landschaft bis heute sichtbare Spuren hinterlassen hat.

Land- und Seeminen

Grundsätzlich kann grob zwischen Land- und Seeminen unterschieden werden. Letztere wurden häufig zur Sicherung von Hafenzugängen oder zur Verminung gegnerischer Küsten und Hafenzufahrten eingesetzt und kamen erstmals im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 zum Einsatz. Der deutsche Hilfskreuzer „Wolf“ verminte während des Ersten Weltkriegs auf einer 451 Tage dauernden, rund 100.000 Kilometer langen Fahrt Commonwealth-Häfen von Südafrika über Indien, Singapur und Australien bis Neuseeland, wobei eine dieser Minen erst rund 100 Jahre später entdeckt und entschärft wurde.

Bei den Landminen ist zwischen Personen- und Panzerminen zu unterscheiden, wobei Erstere durch die 1999 in Kraft getretene „Ottawa-Konvention“ weitgehend geächtet wurden. Dieser Vertrag verbietet den Einsatz, die Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Antipersonenminen. Inzwischen sind zwar 160 Staaten dem Vertrag beigetreten, allerdings fehlen China, Russland und die USA bis heute.

Die davor erlaubten Antipersonenminen wurden entweder mit Stolperdrähten oder durch direkten Kontakt ausgelöst. Die Sprengladungen waren klein, reichten aber aus, um ein Bein bis zum Knie zu zerstören.

Eine Sonderform der Schützenmine war die während des Zweiten Weltkriegs von den Westalliierten „Bouncing Betty“ genannte und gefürchtete deutsche S-Mi.35 oder S-Mi.44 – der Funktion nach eine „Springmine“. Bei Auslösung wurde der Sprengkörper etwa einen Meter weit von einer Bodenplatte aus hochgeschleudert, ehe er detonierte. Die Splitterwirkung war enorm, oft aber nicht tödlich, was dem Feind hohen Aufwand bei der Bergung und Versorgung der verwundeten Soldaten aufbürdete.

Eine weitere, auch heute noch unter bestimmten Auflagen erlaubte Sonderform der Antipersonenmine stellt die „Claymore-Mine“ dar. Dabei handelt es sich um einen Sprengkörper mit Richtungseffekt, der sich zum Schutz eigener Stellungen oder zur Absicherung schlecht einsehbaren Geländes eignet. Auf der zum Feind gerichteten Seite des konkav geformten Sprengkörpers befinden sich Stahlkugeln oder -Splitter, die durch den dahinter angebrachten Sprengstoff nach der Zündung (die durch Kabel erfolgen kann) in einem kegelförmigen Muster herausgeschleudert werden. Eine Sonderform dieser Antipersonenmine mit Richtungseffekt – der Typ SM-70 – wurde an der innerdeutschen Grenze durch die DDR eingesetzt, um illegale Grenzübertritte nach Westen zu verhindern.

Panzerminen, die erst bei einer Druckbelastung von 100 Kilogramm oder mehr ausgelöst werden, eignen sich dazu, das schnelle Passieren panzergünstigen Geländes zu verhindern oder wegen der zeitraubenden Räumung durch Pioniere zu verzögern. Moderne Panzerminen enthalten nur wenig oder gar kein Metall, was das Aufspüren und Räumen stark erschwert.

Minen waren, sind und bleiben ein wirksames Mittel in der defensiven Kriegsführung.

