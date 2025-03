Libertäre Philosophie Ayn Rand und der Streik der Egoisten

25. März 2025

Altruismus als Verhängnis

von Stefan Blankertz

In Philosophiegeschichten, philosophischen Seminaren an akademischen Institutionen und in populär- oder fachwissenschaftlichen Abhandlungen wird man Ayn Rand (1905–1982) normalerweise nicht begegnen. Dennoch zählt sie zu den einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Ihr monumentaler Roman „Atlas Shrugged“ (1957), in dem sie ihre Philosophie darlegt, verkauft sich seit seiner Publikation als Dauerbestseller, …