Handel und Frieden Nicht Kapitalismus ist die Ursache von Krieg

17. Mai 2025

Über den Handelskrieg und andere faule Metaphern

von Stefan Blankertz

Handel oder Krieg

Handel und Krieg sind Gegensätze. Die Aneignung von begehrten Gütern mit Gewalt ist Raub; Raub im großen organisierten Maßstab ist Krieg. Die Erlangung von begehrten Gütern durch Tausch ist Handel. Wer miteinander Handel treibt oder treiben will, wird sich nicht berauben und bekriegen. Wer sich beraubt oder bekriegt, wird nicht miteinander Handel treiben. Handel und Krieg schließen sich gegenseitig aus. So schlicht, so klar.

Diejenigen, die behaupten, Handel sei ein verdeckter Krieg, weil sich ja jeder Tauschpartner das Gut des Gegenübers lieber ohne eigene Leistung aneignen würde, wenn er es könnte, verkennen den Charakter der Tauschbeziehung. Tausch ist eine Beziehung, er konstituiert eine friedliche Gesellschaft. Wer in einer fortgesetzten Tauschbeziehung miteinander steht, lernt den anderen kennen, ist an seinem Wohlergehen und Wohlwollen interessiert, nimmt Abstand von Drohung, Erpressung und Betrug. Betrug, Erpressung und Drohung kommen als Störungen der Handelsbeziehungen vor, aber werden von der Gemeinschaft sanktioniert, sofern den Übeltäter kein Privileg der Staatsgewalt schützt; was oft vorkommt, denn das ist die Funktion jeder Staatsgewalt. Sie hat keine andere Funktion.

Umgekehrt ist zu sagen, dass Krieg eine Unterbrechung des Handels darstellt. Aber nicht nur das – dem Krieg geht auch meist eine Unterbrechung des Handels durch Staatsgewalt voraus, denn Handelsbeziehungen lassen den anderen als Menschen erscheinen, nicht als Gegner. Zudem ist das eigene Wohlergehen vom Wohlergehen des Tauschpartners abhängig: Eine Unterbrechung des Handels würde bedeuten, auf die durch den Handel erlangten Güter verzichten zu müssen. Man muss sie ersetzen; das ist teuer und senkt das eigene Wohlergehen.

Eine Staatsgewalt, die aus welchen Motiven heraus auch immer an der Herstellung von Bedingungen interessiert ist, um einen Krieg führen zu können, wird natürlich niemals zugeben, Handelsbeziehungen aus diesem Grund zu kappen, denn die meisten Menschen sind unter den meisten Bedingungen gegen Krieg. Vielmehr wird behauptet werden, eine Unterbrechung oder zumindest Erschwernis des Handels sei dazu notwendig, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Als Mittel der Wahl stehen Zölle, Quoten und Einfuhrverbote zur Verfügung. Zölle verteuern die eingeführten Güter und reduzieren so die Einfuhrmenge indirekt, Quoten reduzieren die Einfuhrmenge unmittelbar und Verbote unterbinden die Einfuhr komplett.

Zwei Formeln kehren in diesem Zusammenhang immer wieder: Die erste Formel behauptet, die Handelsbeschränkung schütze die Konsumenten vor minderwertigen Produkten. Die zweite Formel besagt, sie schütze die einheimischen Anbieter vor Konkurrenz durch Billigprodukte. Beide Formeln sind falsch.

Zur ersten Formel, dem Schutz der Konsumenten vor minderwertigen Produkten: Wer miteinander eine Tauschbeziehung eingeht, wertet das erhaltene Produkt höher als das, was er gibt (in differenzierten komplexen Handelszusammenhängen meist Geld). Das erhaltene Produkt kann demnach nicht minderwertig sein. Derjenige, der es eintauscht, wertet es gegenüber allen gegebenen Alternativen als die beste Möglichkeit. Der Schutz stellt sich als Bevormundung der eigenen Konsumenten durch die Staatsgewalt heraus.

Zur zweiten Formel, dem Schutz der einheimischen Anbieter vor Billigprodukten: Dies stellt einen klaren Fall der erwähnten Möglichkeit dar, dass die Staatsgewalt Betrüger privilegiert. Die einheimischen Anbieter wollen Produkte loswerden, die gegenüber der Importware entweder als qualitativ minderwertig angesehen werden oder die bei gleicher Qualität teurer sind. Dies können sie nur dann, wenn die Staatsgewalt eingreift und die besseren oder günstigeren Importwaren entweder teurer macht oder deren Einfuhr verhindert.

Ein altes Zusatzargument für Einfuhrzölle als Schutz vor Billigprodukten führte an, dass die einheimische Industrie noch nicht reif genug sei, um mit der Importware zu konkurrieren. Der Schutz durch den Zoll würde ihr Zeit verschaffen, um sich zu entwickeln, und die Einfuhrzölle könnten dann aufgehoben werden, wenn aus- und inländische Industrie einander gleichrangig seien. Das ist natürlich blanker ökonomischer Unsinn. Nur durch Konkurrenz reift oder entwickelt sich die Industrie. Eine abgeschirmte Industrie verharrt und ruht sich auf ihren Privilegien aus. Da die Länder, aus denen die Einfuhren kommen, meist nachziehen und ebenfalls Schutz- oder Strafzölle erheben, sieht die Bilanz stets zum allseitigen Nachteil aus. Ein schlimmes historisches Beispiel sind die USA im dritten Quartal des 19. Jahrhunderts als Vorgeschichte des Bürgerkriegs. Die Nordstaaten versuchten, ihre aufstrebende Industrie vor europäischer Konkurrenz durch Zölle zu schützen. Die europäischen Länder drohten daraufhin, die aus den Südstaaten importierte Baumwolle mit Zoll zu belegen. Da die Südstaaten ohnehin den größten Teil der Staatseinnahmen der USA aufbrachten, während der größte Teil der Staatsausgaben in die Nordstaaten floss, war eine Sezession unausweichlich. Die Nordstaaten wollten die Sezession verständlicherweise nicht dulden – sie hätten auf ihren Goldesel verzichten müssen –, und somit konnte der (Bürger-) Krieg nicht abgewendet werden.

Eine neue, durch den ökonomischen Analphabeten Donald Trump aufgewärmte Version der Schutz- oder Strafzoll-Legende besagt, die importierten Waren seien nur darum billig, weil die europäischen und asiatischen Länder sie subventionierten. Die subventionierten ausländischen Güter überschwemmten den einheimischen Markt und zerstörten die einheimische Industrie, die unter diesen Bedingungen nicht konkurrenzfähig sei: Einheimische Arbeitsplätze gingen verloren, Verarmung folge. Genau betrachtet liegt die Sache genau andersherum: Indem die exportierenden Länder ihre Güter subventionieren, machen sie den Konsumenten der Importgüter ein Geschenk auf Kosten ihrer Steuerzahler. Die einheimische Industrie könnte nun, wenn sie auf Zack wäre, Produkte entwickeln und anbieten, die nicht durch den Import abgedeckt sind. Die Kaufkraft dafür wäre vorhanden, denn die Konsumenten müssen für die Importware weniger aufwenden als ohne die Subvention. Der Schutzzoll stellt sich wiederum als Benachteiligung der Konsumenten und Privilegierung unfähiger Industriemanager dar. Der Verlust der Arbeitsplätze folgt nicht aus der ausländischen Subventionierung, sondern aus der inländischen Unfähigkeit – oder aber aus der inländischen Behinderung der industriellen Entwicklung durch die Staatsgewalt.

Eine von Schutz- und Strafzöllen zu unterscheidende Form der Handelsbeschränkung ist die wirtschaftliche Sanktion eines Staats durch politisch angeordneten Abbruch des Handels. Die Sanktion steht damit in der Tat dem Krieg nahe. Sie ist der Versuch, den gegnerischen Staat wirtschaftlich in die Knie zu zwingen und zum Einlenken zu bewegen. Meist haben Sanktionen dieser Art wenig Wirkung. Sie treffen die Staaten, die die Sanktionen verhängen, genauso wie die sanktionierten Staaten, oft sogar stärker: Die sanktionierten Staaten finden meist einen Aus- oder Umweg. Weil sich bei dem Versuch, wirksame wirtschaftliche Sanktionen zu konstruieren, meist herausstellt, in welch enger gegenseitiger Abhängigkeit man wirtschaftlich gesehen steht, bleiben die Sanktionen dann selektiv und symbolisch.

Neben dem Handelskrieg gibt es noch eine Reihe von weiteren metaphorischen Zusammensetzungen, in denen das Wort Krieg eine intensive und unerbittliche Auseinandersetzung andeutet. Der Bandenkrieg steht dem Krieg insofern nahe, als es eine bewaffnete Auseinandersetzung ist, die sich um Gebietshoheiten in der organisierten Kriminalität dreht. Diese Banden sind dann das, was ich Protostaaten nenne. Der Krieg gegen die Drogen oder andere von der Staatsgewalt verbotene Güter wird von der Zentrale gegen Teile der eigenen Bevölkerung geführt und kostet bei hinlänglicher Schärfe auch Menschenleben. Dagegen bleibt der Rosenkrieg zwischen einem Paar, das sich getrennt hat, selbst dann recht beschaulich, wenn er, wie man so sagt, bis aufs Messer geführt wird.

Gegenüber dem flächendeckenden Horror eines modernen Massenkriegs stellen all diese Metaphern allerdings eine Beschwichtigung und Verharmlosung dar.

Antikapitalismus als Kriegsrisiko

Dass zwischen Kapitalismus und Krieg ein enger Zusammenhang bestehe, ist ein eingespieltes Narrativ. Wer es bejahend erwähnt, braucht den Zusammenhang nicht mehr zu erklären. Wer es infrage stellt, ruft ungläubiges Raunen hervor.

Selbstverständlich kann sogar der schärfste Antikapitalist Kapitalismus nicht als alleinige Ursache von Krieg angeben, da es bereits vor dem Kapitalismus Kriege gab, wie die imperialen Kriege der Antike und die feudalen Kriege des Mittelalters. Auch haben zeitgenössische nichtkapitalistische Länder Kriege geführt. Das erste politische Ereignis, das ich bewusst mitgekriegt habe, war der Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten unter Führung der UdSSR in die Tschechoslowakei 1968. Davor gab es die Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn durch die UdSSR 1956, in der DDR 1953 sowie den Angriff des mit der Volksrepublik China verbündeten Nordkorea auf Südkorea 1950, der den verheerenden Koreakrieg auslöste. Ebenfalls 1950 annektierte die Volksrepublik China das unabhängige Tibet. Später, 1980, überfiel die UdSSR Afghanistan. Eine argumentative Strategie derjenigen, die für die Gegenwart den Kapitalismus als alleinige Ursache von Krieg deklarieren wollen, besteht darin, die UdSSR (und die Volksrepublik China) als eigentlich doch auch kapitalistische Staaten zu bezeichnen. Damit allerdings wird der Kapitalismus-Begriff so ausgedehnt, dass er nicht mehr viel aussagt.

Oben habe ich zunächst gezeigt, dass die Handels- und Tauschbeziehung sich inhärent auf Frieden richtet, da sie für beide Seiten Vorteile hat und jede Seite auf das Wohlwollen und das Wohlergehen des anderen angewiesen ist. Sofern Kapitalismus das Wirtschaftssystem darstellt, das sich aus der verallgemeinerten Handels- und Tauschbeziehung ergibt, ist er dem Krieg entgegengesetzt. Daraus wäre die Formel abzuleiten, dass eine Nation umso weniger kriegerisch ist, je stärker sie die internationalen Handels- und Tauschbeziehungen achtet und ausbaut.

Ein Narrativ, das so erfolgreich ist wie das des engen Zusammenhangs zwischen Kapitalismus und Krieg, muss allerdings eine Halbwahrheit enthalten; es kann nicht völlig falsch sein. Diese Halbwahrheit knüpft sich daran, dass der reale Kapitalismus so wenig seinem Idealtypus entspricht wie der reale Sozialismus der UdSSR und der Volksrepublik China der sozialistischen Utopie. Die führende kapitalistische Nation des 18. und 19. Jahrhunderts, Großbritannien, war neben Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien und den Niederlanden die treibende Kraft hinter dem europäischen Kolonialismus, und zwar erfolgreicher im Aufbau eines Kolonialreiches als die anderen Mitspieler. Ziele des Kolonialismus waren – angeblich – die Eroberung neuer Märkte, die Sicherung oder der Raub von – billigen – Rohstoffen sowie vor allem die Konstitution der weltweiten eigenen Hegemonie.

Die Rede von der Eroberung neuer Märkte ist nicht nur eine faule Metapher, sondern darüber hinaus ein Widerspruch in sich. Neue Märkte werden nicht erobert im kriegerischen Sinne, sondern auf dem friedlichen Wege gegenseitiger Vorteile erschlossen. Die Unterdrückung der Bevölkerung in den Kolonien war einerseits ein schreiendes Unrecht, andererseits stand es auch der Etablierung gegenseitig vorteilhafter Handels- und Tauschbeziehungen entgegen. Eine entrechtete und verarmte Bevölkerung ist kein Handels- und Tauschpartner.

Der Raub von Rohstoffen oder ihr privilegierter Abbau widerspricht ebenfalls dem Prinzip der Handels- und Tauschbeziehung. Allerdings könnte er für den Staat, der der Akteur ist, tatsächlich vorteilhaft sein, obwohl er dem Prinzip des Kapitalismus widerspricht. Doch die Realität sah anders aus. Konsequent liberale Ökonomen, etwa William Graham Sumner (1840–1919), Gründer der ersten Anti-Imperialistischen Liga, sowie der Anarchist Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865) wiesen darauf hin, dass die Bilanz des Kolonialismus für das Gros der Bevölkerung negativ ausfalle. Mit dieser Analyse richteten sie freilich kaum etwas aus, denn das Ziel eines Staats richtet sich allenfalls mittelbar auf das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung. Das primäre Ziel stellen die Erhaltung und der Ausbau der eigenen Macht dar.

Auch die führende kapitalistische Nation des 20. Jahrhunderts, die USA, hat sich in fortwährende Kriege verwickelt, die begrifflich unglücklich imperialistisch genannt werden: Sie richten sich nicht auf die Kolonialisierung, vielmehr darauf, andere Staaten den eigenen Interessen zu unterwerfen und abhängig zu machen. Diese Strategie als imperialistisch zu bezeichnen, ist begrifflich unglücklich, weil es gerade nicht um den Aufbau eines zentralen Imperiums ging wie beim römischen Imperium oder beim British Empire, sondern um ein Geflecht von Abhängigkeiten. Ich schreibe „ging“, denn inzwischen gibt es ja durchaus Bestrebungen, die auf die Errichtung eines Weltstaats zielen, von wem auch immer dominiert; es gibt da verschiedene, konkurrierende Anwärter – und diese Konkurrenz ist es, die dafür sorgt, dass wir vorerst von der Etablierung des Weltstaats verschont bleiben.

Der Imperialismus der USA wird zum Teil bis heute ganz unverblümt mit der Sicherung von Rohstoffen gerechtfertigt, so aktuell durch Donald Trump. Oft aber bemühte man die Behauptung, es ginge um die Verteidigung der freien Welt oder um die Befreiung eines unterdrückten Volks. Zu diesem Zweck stürzten amerikanische Geheimdienste und Militärs demokratische Regierungen und installierten Diktatoren oder sie schützten Diktatoren vor der Wut der eigenen Bevölkerung, während lauthals verkündet wurde, man würde die Demokratie fördern. Das Paradebeispiel ist der Vietnamkrieg.

Der Kolonialismus Englands und der Imperialismus der USA widersprechen dem Prinzip des Kapitalismus. Doch haben fast alle liberalen Politiker und viel zu viele liberale Ökonomen die ungenießbare, aber reale Mixtur aus kriegerischem Etatismus und friedlichem Kapitalismus abgesegnet oder wenigstens zähneknirschend als alternativlos akzeptiert. Sofern man diese Mixtur als Kapitalismus bezeichnet, gab und gibt es immer noch einen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg.

Da es aber in diesem Zusammenhang nicht das kapitalistische Prinzip der Handels- und Tauschbeziehung ist, das die treibende Kraft hinter der Kriegsführung darstellt, sondern das etatistische Prinzip von Machtausweitung und Herrschaftssicherung liegt hier eine begriffliche Verwirrung vor. Ich will mit niemandem richten, der klar sagt, dass er, wenn er von einem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg spricht, den Mix aus Kapitalismus und Etatismus meint. Doch in den meisten Fällen stellt sich heraus, dass die Rede davon, der Kapitalismus treibe zum Krieg, genau andersherum eingesetzt wird: Die Rede dient dazu, die friedliche Handels- und Tauschbeziehung als inhärent kriegerisch zu stigmatisieren und ihr gegenüber das kriegerische Prinzip des Etatismus als friedlich zu preisen. Die Antikapitalisten prangern rhetorisch die mit dem Staat eng verbundenen Konzerne als die Bösewichte an, aber in der konkreten Politik legen sie dem Bäcker um die Ecke das Handwerk und preisen sich dann als Friedenshelden an.

Nun wissen auch Antikapitalisten in der Regel, dass eine nationale Abkapselung die Kriegsgefahr erhöht statt senkt. An die Stelle von Handels- und Tauschbeziehungen zum gegenseitigen Vorteil setzen sie auf internationale Solidarität. Wenn wir die Entwicklung Westdeutschlands, die in einer Handels- und Tauschbeziehung mit den USA stattfand, mit derjenigen der DDR vergleichen, die mit der UdSSR nach Maßgabe der internationalen Solidarität wirtschaftete, lässt sich schnell feststellen, dass Solidarität nur die ideologische Verklärung eines einseitigen Vorteils bedeutet: Hier wird die eine (schwächere) durch die andere (stärkere) Seite ausgebeutet. Die angebliche Solidarität konstituiert das Verhältnis einer Kolonialmacht zur Kolonie. Dies unterstreicht, wie richtig und wichtig die begriffliche Zuordnung von Kolonialismus und Imperialismus zum etatistischen statt zum kapitalistischen Prinzip ist. Von Kapitalismus statt von Etatismus als Antrieb des Kriegs zu sprechen, führt zur falschen Analyse und über die falsche Analyse zu einer falschen Politik der vermeintlichen Antimilitaristen und Friedensfreunde.

Wenn wir bis hierher zwar noch keinen Weg gefunden haben, wie der Krieg aus der Welt zu schaffen sei und wie auf kriegerische Aggression und Unterdrückung anders als mit Krieg reagiert werden könne, so sind wir doch schon auf einen Weg gestoßen, der Kriege weniger wahrscheinlich macht, auf einen Weg, der das friedliche Miteinander gegenüber dem kriegerischen Gegeneinander attraktiver aussehen lässt. Dieser Weg heißt Stärkung des Kapitalismus, der Handels- und Tauschbeziehungen und Reduzierung des Etatismus.

