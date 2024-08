Kowalskys Presseagentur berichtet: Ist der Ruf erst ruiniert, reformiert sich’s ungeniert ...

06. August 2024

Von neuem und altem Wahlrecht

von Kurt Kowalsky

José Ortega y Gasset schrieb einmal: „Das allgemeine Stimmrecht gab der Masse nicht das Recht zu entscheiden, sondern die Entscheidung der einen oder anderen Elite gutzuheißen.“

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), das gute, entschied am 30. Juli 2024 über die Verfassungsmäßigkeit der jüngsten Wahlrechtsreform. Die regierenden Splitterparteien hatten sich darauf geeinigt, die Parlamentssitze im Bundestag zu begrenzen und gleichzeitig die Partei Die Linke für die Zukunft aus dem Parlament zu kegeln.

Alle Staatsgewalt geht entsprechend Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz vom Volke aus. Und so verwundert es nicht, dass Hinz und Kunz das bisherige Wahlrecht nicht verstanden haben und das reformierte natürlich auch nicht. Geschweige denn, dass jemand jetzt verstehen würde, welche Teile dieser Reform verfassungswidrig sind und warum.

Die herrschenden Cliquen und ihre Konkurrenten fragen schon lange nicht mehr, ob die Massen irgendetwas gutheißen oder nicht.

Nein, ich erkläre jetzt nicht das alte oder neue Wahlrecht, sondern möchte nur auf ein paar Grund- und Leitsätze eingehen. In den Leitsätzen des Bundesverfassungsgerichtes heißt es zuerst: „Der Entschluss des Gesetzgebers, das Wahlrecht zu reformieren, ist nicht an besondere Voraussetzungen gebunden.“

Man stelle sich vor, eine Hausgemeinschaft gibt sich eine Satzung und bestimmt in dieser, dass mit irgendeiner Mehrheit ein Verwaltungsbeirat gewählt wird. Kaum ist dieser gewählt, ändert der das Wahlverfahren.

Natürlich hinkt der Vergleich. Doch kämen normale Menschen, Hinz und Kunz eben, schon gar nicht auf die Idee, ein Wahlverfahren zu installieren, das nur wenige von ihnen verstehen.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Frauen, bisher der Ansicht gewesen sind, dass die Figur, die im Wahlkampf blöd vom Pappplakat herunterlächelt, der Vertreter Ihres Wahlkreises sei, so hat das noch nie gestimmt. Dieser Kopf war im Zweifel noch nicht einmal erster Vertreter der entsprechenden Partei. Denn es war durchaus möglich, dass die Partei ihn auf einem aussichtslosen Listenplatz positionierte und er seine Kampagne mit eigenen Mitteln finanzieren musste. Bekam er dann nicht die meisten „Erststimmen“, so obsiegten seine Parteifeinde auf der Liste und er war weg vom Fenster.

Aber auch wenn nicht, das BVerfG erinnert nun daran, dass es „verfehlt“ sei, Wahlkreisabgeordnete als Delegierte ihres Wahlkreises anzusehen. Sie seien gemäß Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz Vertreter des ganzen Volkes und keine Repräsentanten ihres Wahlkreises oder ihres Landes.

Was juristisch schon immer klar war, widerspricht jedoch grundsätzlich der zur Schau gestellten Bürgernähe. Sagt zum Beispiel ein bayrischer CSU-Heini, „Was interessiert mich euer Kuhstall? Ich vertrete auch die Flensburger und die Interessen der Muftis mit deutschem Pass in Dortmund“, jagen sie ihn zum Teufel.

Selbstverständlich kann auch ein durch das Tragen von Masken neurologisch Geschädigter erkennen, dass, wenn einer alle vertritt, er genauso wenig vertritt, wie wenn alle einen vertreten.

Die Homöopathen meinen ja, dass es darauf ankäme, ihre extrem verwässerte Arznei in die richtige Richtung zu schütteln, nur möchte ich dazu nicht öffentlich aufrufen.

Wie dem auch sei. Der Versuch, bei der nächsten Wahl die Partei der Linken aus dem Parlament zu kicken, ist vorerst verfassungswidrig. Das Gericht gab den Reformern gleichzeitig eine Gebrauchsanweisung mit, wie die nächste Änderung ausfallen müsste. Offenbar hat der Advokat Gysi das nicht verstanden, sonst würde er nicht vor Freude hüpfen.

Auch die Wendehälse der CSU hatten wohl bisher nicht gewusst, dass sie nicht nur Bayern vertreten; sondern auch die Saupreußen. Doch der Vorschlag des Verfassungsgerichts ist quasi eine Lex-CSU.

Getreu dem Leitsatz, dass die Reform des Wahlrechts nicht an besondere Voraussetzungen gebunden ist, kann die nächste Regierung 2025 das Wahlrecht wieder ändern.

Politologen meinen wohl, dass eine derartige Praxis das Vertrauen in die demokratischen Institutionen verspiele. Kann sein. Bin ich überfragt. Ich kenne niemand mehr, der irgendeinem Politiker noch trauen würde.