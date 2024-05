Wirtschaftstag 2024 Nein danke, kein Interesse!

20. Mai 2024

Meine Absage auf die Einladung zur Veranstaltung – ein offener Brief

von Helge Pahl

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Erstaunen habe ich soeben Ihre Einladung zum Wirtschaftstag gelesen.

Leider haben Sie ja fast ausnahmslos ausgewiesene Sozialisten und keinen echten Marktwirtschaftler auf dem Podium.

Da ich als Unternehmer tagtäglich mehrere Stunden damit verbringe, die Auswirkungen der Politik dieser Neosozialisten zu bewältigen, habe ich weder Lust noch Zeit, Ihrer Veranstaltung beizuwohnen. Robert Habeck, Christian Lindner, Omid Nouripour und so weiter sind die größten Feinde des deutschen Mittelstandes, des Wohlstandes und der Freiheit.

Ludwig Erhard gilt gemeinhin als der Vater der sozialen Marktwirtschaft, dessen Stimme der Wirtschaftsrat zu sein glaubt. Erhard hat seine soziale Marktwirtschaft wie folgt erklärt: „Je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch.“

Die von Ihnen eingeladenen Personen sind allesamt Apologeten einer beschränkten, unfreien und gesteuerten Wirtschaft bis hin zur Planwirtschaft und sie rechtfertigen ihr politisches Dasein mit der Existenz eines angeblich unmenschlichen und unsozialen Marktes, den nur sie in ihrer Weisheit zu bändigen vermögen. Dabei ist es genau andersherum: Die damit gerechtfertigten Markteingriffe münden akkumuliert zwangsläufig in Planwirtschaft, Unfreiheit und Sozialismus mit all seinen menschenverachtenden Facetten. Der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek hat dies in seinem Werk „Der Weg in die Knechtschaft“ bereits vor 80 Jahren mit deutlichen Worten beschrieben.

Meine Antwort ist deshalb: Nein, danke! Ich habe kein Interesse daran, meine Lebenszeit mit Freiheitsfeinden, Räubern und Sozialisten zu verschwenden.

Der Wirtschaftsrat hätte in dieser für die deutsche Wirtschaft schweren Zeit die Möglichkeit gehabt, bei der Auswahl der Sprecher ein Zeichen für freie Marktwirtschaft zu setzen. Diese Chance haben Sie leider vertan. Ich schreibe Ihnen das, weil ich immer noch die leise Hoffnung hege, dass Sie auf das Gleis der freien Marktwirtschaft zurückfinden und wieder auf den Zug Ludwig Erhards aufspringen. Damit wir in Deutschland wieder Wohlstand für alle schaffen – und nicht nur für übergriffige Politiker, ihre Claqueure und die ihnen nahestehenden Lobbyisten der Groß- und Finanzindustrie.

Mit freundlichen Grüßen

Helge Pahl