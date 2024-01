Interview mit dem Einwanderungsanwalt Jason M. Sullivan Spielen Sie mit dem Gedanken, in die USA auszuwandern?

16. Januar 2024

So klappt ein Umzug!

von Lukas Abelmann

Bildquelle: Lukas Abelmann Der US-Anwalt Jason M. Sullivan: Kompetenter Ansprechpartner für alle, die an einer Green Card für die USA interessiert sind

Jason Sullivan ist ein in New Hampshire ansässiger Einwanderungsanwalt und Freiheitsfreund. Er unterstützt Menschen aus der ganzen Welt auf ihrem Weg durch die amerikanische Bürokratie und akzeptiert dabei als einziger Anwalt des Bundesstaates Bitcoin als Zahlungsmittel.

Abelmann: Was ist der beliebteste Weg, um legal in die USA einzuwandern?

Sullivan: Die meisten Menschen wandern über familienbasierte Anträge in die Vereinigten Staaten ein, aber ich bearbeite auch eine beträchtliche Anzahl von arbeitsplatzbasierten Einwanderungsanträgen.

Abelmann: Was genau ist eine Green Card? Könnten Sie einige der Regeln und Anforderungen erläutern, die Europäer erfüllen müssen, wenn sie eine solche beantragen wollen?

Sullivan: Eine sogenannte Green Card ist ein Nachweis für den legalen Aufenthaltsstatus. Sie ist ein von der US-Regierung ausgestellter Ausweis, der darüber hinaus eine Arbeits- und Reisegenehmigung enthält. Die Regeln für den Erwerb einer Green Card sind sehr kompliziert und hängen davon ab, ob der zugrunde liegende Antrag familien- oder beschäftigungsbasiert ist.

Abelmann: Was ist konkret erforderlich, um über einen Arbeitgeber ein Visum zu erhalten?

Sullivan: Dieser Bereich des Gesetzes ist sehr kompliziert und hängt im Wesentlichen davon ab, ob die zugrunde liegende Bewerbung auf einem Stellenangebot beruht, das einen Hochschulabschluss erfordert. Potenzielle Arbeitgeber in den USA müssen die Stelle ausschreiben und Anstrengungen unternehmen, um einen US-Bürger für die Stelle zu gewinnen. Wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass kein qualifizierter US-Bürger für die Stelle zur Verfügung steht, erhält er die Erlaubnis, einen ausländischen Staatsbürger anzustellen und so dessen Aufenthalt zu sponsern. Wenn für das Stellenangebot ein Bachelor- oder Masterabschluss gefragt ist, müssen weitere Schritte unternommen werden, aber der Grundgedanke ist derselbe.

Abelmann: Was passiert, wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen besitzen? Öffnet das zusätzliche Türen?

Sullivan: Das tut es. Hierbei erhält der Antragsteller ein Visum, um in die Vereinigten Staaten zu kommen und ein Unternehmen zu betreiben. Solange das Unternehmen erfolgreich ist und mehr Geld einbringt, als für die Finanzierung der grundlegenden persönlichen Ausgaben des Inhabers erforderlich ist, können diese Visa auf unbestimmte Zeit verlängert werden. In der Vergangenheit habe ich diese Art von Visum beispielweise für Restaurantbesitzer bearbeitet.

Abelmann: Gibt es bestimmte Berufe, die von der US-Regierung bevorzugt behandelt werden?

Sullivan: Für ausgewählte Berufe kann man bei der US-Regierung eine sogenannte „Ausnahmegenehmigung im nationalen Interesse“ beantragen. Diese Antragsteller benötigen kein Arbeitsangebot, da die US-Regierung möchte, dass diese Personen ihre Talente in den USA einsetzen. Wir haben diese Art von Fällen für Personen bearbeitet, die in der medizinischen Forschung tätig sind, für ehemalige Profi-Athleten und Trainer sowie für bekannte Wirtschaftswissenschaftler. Wie gesagt, dieses Rechtsgebiet ist äußerst kompliziert und die obige Liste ist bei Weitem nicht vollständig. Wenn einer Ihrer Leser spezielle Fragen hat, würde ich mich freuen, von ihm zu hören, um zu schauen, ob meine Praxis ihm helfen kann.

Abelmann: Gibt es eine Möglichkeit, ein Visum zu erhalten, indem man einfach in dem Land investiert?

Sullivan: Wie bereits besprochen, gibt es Investoren-Visas für den Betrieb eines Unternehmens in den USA. Darüber hinaus existieren sogenannte EB-5-Visas, die erhebliche Investitionen erfordern, dafür aber bereits nach zwei Jahren zu einer Green Card führen.

Abelmann: Was ist die Green Card-Lotterie und würden Sie Deutschen, die in die USA ziehen wollen, zur Teilnahme raten?

Sullivan: Ich rate jedem, sich hier eintragen zu lassen, wenn es keine familien- oder arbeitsplatzbezogenen Optionen gibt. Die Grundidee bei der Lotterie war, eine kulturelle Vielfalt innerhalb der USA zu schaffen, und daher gibt es nahezu keine Nation, die davon ausgeschlossen ist. Über die Jahre habe ich viele Menschen betreut, die dort ausgewählt wurden.

Abelmann: Nehmen wir an, man hat ein entferntes Familienmitglied, das sich bereits legal in den USA aufhält. Ist das hilfreich?

Sullivan: Das hängt davon ab, wie eng man miteinander verwandt ist. Es gibt Einwanderungsmöglichkeiten für Ehepartner, Eltern, Kinder und Geschwister von US-Bürgern sowie für Ehepartner und unverheiratete Kinder von Personen mit ständigem Aufenthaltsrecht. Was es nicht gibt, sind familienbasierte Kategorien für Großeltern, Cousins, Cousinen et cetera. Oft können wir jedoch kreativ sein. Einen Green Card-Inhaber kann man beispielsweise einbürgern lassen, was dann die Tür für weitere Verwandte und deren Verwandte öffnet. Wie in den anderen oben genannten Bereichen kann dies sehr kompliziert werden. Ich würde jedem interessierten Leser empfehlen, sich von einem erfahrenen Einwanderungsanwalt beraten zu lassen.

Abelmann: Gibt es Wege zur Green Card, die wir noch nicht erwähnt haben?

Sullivan: Für Europäer nein. Asylbewerber und Flüchtlinge können an einen Punkt kommen, an dem sie eine Green Card beantragen dürfen, aber diese Regeln gelten meines Wissens für kein europäisches Land.

Abelmann: Wenn Sie eine Sache am Einwanderungssystem ändern könnten, was wäre das und warum?

Sullivan: Das derzeitige Einwanderungssystem ist seit 1997 nicht mehr reformiert worden. Es gibt zahlreiche Reformen, die durchgeführt werden könnten, um die illegale Einwanderung zu reduzieren und weitere Türen für jene Menschen zu öffnen, die mit ihren Talenten den Vereinigten Staaten zugutekommen würden. Ich würde es ausländischen Studenten leichter machen, in den USA zu bleiben, um nach dem Abschluss ihrer Ausbildung in jenen Bereichen zu arbeiten. Was ist beispielsweise dagegen einzuwenden, dass Bauingenieure nach ihrem Abschluss hier arbeiten und uns so dabei helfen, bessere Brücken und Autobahnen zu bauen?

Abelmann: Lassen wir das Thema Einwanderung für einen Moment beiseite: Was schätzen Sie am meisten am Leben in New Hampshire? Was macht NH so besonders?

Sullivan: Ich bin in New Hampshire aufgewachsen und würde, die Westküste Irlands einmal ausgenommen, nirgendwo anders leben wollen. In Rankings, die jene US-Staaten ausmachen, in denen man gut leben und eine Familie gründen kann, findet sich New Hampshire regelmäßig an der Spitze wieder. Wir haben sauberes Wasser, saubere Luft, keine nennenswerte Kriminalität, Berge, Seen und den Ozean. Wir sind nur eine Stunde von Boston entfernt, wo es neben einer erstklassigen medizinischen Versorgung einen internationalen Flughafen und einige der besten Universitäten der Welt gibt. Nicht zu vergessen sind unsere vier Jahreszeiten und die wohl schönsten Herbstlandschaften der Welt. Und das Beste für Ihre freiheitsliebenden Leser: Das Motto unseres Staates lautet: „Leb in Freiheit oder stirb.“ Ich kann mir nicht Besseres vorstellen als das!

Abelmann: Was halten Sie von dem „Free State Project“?

Sullivan: Ich finde es absolut wundervoll und möchte mehr Menschen dazu anregen, den Sprung nach New Hampshire zu wagen. Je mehr Einwohner wir haben, die Feuer und Flamme für die Freiheit sind, desto besser.

Abelmann: Wie können sich unsere Leser mit Ihnen in Verbindung setzen?

Sullivan: Leser können uns unter www.lojms.com besuchen, um mehr über mich und die von meiner Praxis angebotenen Dienste zu erfahren. Wer direkt mit mir sprechen möchte, kann mich unter +1 (603) 433-1325 anrufen oder eine E-Mail an jsullivan@lojms.com schreiben. Zoom-Gespräche sind ebenfalls eine Option. Auch bei den Zahlungsmöglichkeiten bin ich flexibel. Als Freiheitsfreund bin ich der einzige Anwalt im Staate New Hampshire, der Bitcoin akzeptiert!