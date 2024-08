PorcFest 2024 – Teil 1 Freiheit zwischen Tür und Angel

31. Juli 2024

Ein Erlebnisbericht vom „Porcupine Freedom Festival“

von Lukas Abelmann

Bildquelle: Lukas Abelmann Libertäres Zeltlager in Lancaster: Unter blauem Himmel und umgeben von Bäumen und Flaggen

Es ist Donnerstagmorgen. Wir sind um den Picknicktisch des Zeltplatzes T17 versammelt, über uns der blaue Himmel und schattenstiftende Bäume, zwischen denen eine deutsche und eine österreichische Flagge aufgespannt sind. Das Wetter ist klasse und man kann bereits die ersten Freiheitsfreunde dabei beobachten, wie sie mit Handtuch zu den Duschen spazieren oder sich in aller Ruhe den ersten Kaffee des Tages besorgen. Es ist mein erster Morgen in Lancaster, während die anderen bereits drei Tage zuvor angereist waren. Wir tauschen uns aus über erste Eindrücke, den Vorabend, beeindruckende Vorträge und freilich über eine lange Liste von libertären Herz- und Magenthemen, die sich ganz natürlich aneinanderfügen, weil man von Menschen umgeben ist, vor denen man sich nicht erklären muss. So schlimm, möchte man hier meinen, kann es um die Welt doch gar nicht bestellt sein.

Manch einer von Ihnen mag sich erinnern: Seinen Ursprung hatte dieses idyllische deutsch-österreichische Dorf im September 2023, als mein Artikel mit dem Titel „Urlaub unter Freiheitsfreunden: Kommen Sie uns im Juni 2024 in New Hampshire besuchen!“ auf eigentümlich frei erschien. Es dauerte nicht lange, bis sich eine Reihe von interessierten Lesern in unserer Chat-Gruppe wiederfand und die ersten vorsichtigen Fragen stellte. Wie ist das denn mit der Unterkunft? Gibt es in New Hampshire noch mehr zu sehen als nur das PorcFest? Wie lassen sich am besten Verbindungen zu den Aktivisten des „Free State Project“ (FSP) herstellen? Ich bemühte mich, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, zu unterstützen und zu ermutigen sowie gelegentliche Zweifel aus dem Weg zu räumen. Inmitten der Diskussionen und des Austauschs gelang es uns zudem, den Termin für eine erste Videokonferenz festzusetzen. So folgte auf die reine Interaktion mit der Handytastatur also eine wirkliche Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht.

Um in jener Konferenz nicht bloß bereits Gesagtes zu wiederholen, holte ich mir Verstärkung ins Boot. Innerhalb der FSP-Gemeinde teilte ich meine Absicht, Europäern die Teilnahme am PorcFest zu erleichtern, und bat um jemanden, der bereits teilgenommen hatte und eine Art Erfahrungsbericht liefern könnte. Michael, den ich ein gutes Jahr später einen Freund nennen darf, meldete sich und sagte zu, wohlgemerkt trotz der unchristlichen Startzeit, die ich inmitten meiner deutschen Planungswut auf acht Uhr morgens an einem Sonntag gelegt hatte. Zweifel meinerseits, ob er pünktlich sein würde und sich entsprechend vorbereitet hätte, lösten sich an jenem Oktobertag rasch in Luft auf, als er sich um Punkt acht aus einem Café einwählte und wie ein abgeklärter Vertriebsprofi durch eine Fotocollage führte und das mit so einer ansteckenden Begeisterung tat, dass einer der Zuhörer noch während der Präsentation sein Ticket buchte.

Innerhalb der folgenden Tage trudelten weitere Nachrichten ein. Man hätte nun auch seine Tickets erworben, die Flüge wären gebucht. Nun war auch für mich klar: Das deutsche-österreichische Dörflein, das bisher nur in meiner Phantasie existierte, würde Realität wären. Wir würden im Juni des folgenden Jahres tatsächlich unsere Zelte im Norden New Hampshires aufschlagen und an dem größten libertären Festival der Welt teilnehmen. Nehmt das, ihr Mobilitätseinschränker und Fortschrittszertreter!

Inspiriert von diesem ersten Erfolg war ich darauf bedacht, unser Vorhaben mit weiteren Menschen zu teilen. Der ursprüngliche ef-Artikel wurde daraufhin in diversen Discord-Gruppen geteilt und fand sich in verkürzter Form auch auf der Seite der „Krautzone“ wieder. Letzteres ließ unsere Gruppe weiter anwachsen, wenngleich sich die Zusagen, auch am PorcFest teilnehmen zu können, zu diesem Zeitpunkt schon auf 2025 bezogen. Krypto-Enthusiasten werden schmunzeln, denn ein junger Herr war in der Tat so offen und begründete seine Entscheidung, 2024 nicht dabei zu sein, mit der Tatsache, dass Bitcoin sich zu dem Zeitpunkt in einem Bullenmarkt befinde und er solche Ausgaben aufgrund der Opportunitätskosten aktuell nicht tätigen könne. Der Preis lag an jenem Tag knapp unter 30.000 US-Dollar. Wohl denen, die libertäre Erkenntnisse nutzen, um sich zumindest finanziell aus den Ketten des Fiat-Regimes zu befreien.

Spulen wir nun also vor zum Juni 2024. Unsere beiden Österreicher reisten ebenso problemlos an wie die drei Deutschen und auch Giacomo, ein italienischer Freiheitsfreund, der in den Wochen zuvor in einem deutschen Discord-Server aufgetaucht war und spontan entschieden hatte, uns beizuwohnen. Die versammelte Mannschaft richtete sich also ein, während ich den Montag und Dienstag jener Woche noch nervös-vorfreudig in meinem Büro verbrachte. Rückblickend kann es kaum verwundern, dass ich, sobald der Mittwoch einmal vor der Tür stand, in meiner Hast natürlich die gesamten Wasservorräte vergaß und auf meiner Route gen Norden einen Extrastopp einlegen musste. Kleinigkeit! Meiner Vorfreude tat dies keinen Abbruch, schließlich hatte ich meine liberale Liederliste (die ich im Anschluss gerne verlinke) im Gepäck und saß in meinem vollgetankten, mit neuem Motoröl ausgestatteten Toyota Camry, dem wohl verlässlichsten Schlitten der Vereinigten Staaten. Mich hält niemand mehr auf!

Wie heißt es so schön: Auch Umwege erweitern unseren Horizont. Mein ganz persönlicher Umweg begann an jenem Nachmittag damit, dass meine Kupplung bei gut 100 Stundenkilometern den Geist aufgab und ich es einer gehörigen Portion Glück verdankte, überhaupt die nächste Haltestelle erreicht zu haben. Nachdem meine unmittelbaren Emotionen mir versichert hatten, dass dies die größtmögliche Katastrophe darstellte und meine Teilnahme nach all der Planung wohl unmöglich machen würde, brauchte es zwei Telefongespräche, eines mit meiner Frau, das andere mit „AAA“ (dem amerikanischen ADAC), bevor sich die Wogen der Gefühle wieder glätteten. Da ich zahlender Kunde des Letzteren bin, reichte ein einzelnes Telefonat, um mir in Erinnerung zu rufen, dass mein Wagen selbst 170 Kilometer von zu Hause entfernt nahezu kostenlos abgeschleppt werden würde. Gleichzeitig erklärte sich Markus bereit, mich innerhalb einer Stunde von der Raststätte abzuholen. Glück gehabt!

Vom ersten Abend ist schnell erzählt. Als Überbleibsel der Strapazen begleiteten mich zu Beginn noch Kopfschmerzen, die sich nach dem Abendessen, das aus italienischer Salamipizza und einer Paracetamol bestand, glücklicherweise verabschiedeten. Erst in dem Moment begann ich, einen wirklichen Eindruck des Zeltlagers zu erhalten. An seiner Eingangsseite standen die großen Pavillons, in denen in den darauffolgenden Tagen Ron Paul, Naomi Wolf, Jeffrey Tucker und David Friedman reden sollten. Links davon befanden sich, angesammelt zwischen einer Vielzahl nahezu paralleler Gehwege, eine Reihe improvisierter Imbissbuden, Bars und Partyzelte. Erst dahinter traf man dann auf die Zelte und Wohnwagen, die in jener Woche über 2.000 freiheitsliebende Menschen beherbergen sollten. Flaggen, die die Seele der Veranstaltung vermittelten, durften freilich auch nicht fehlen. Man fand sie – ob anarchistisch oder patriotisch, entschlossen oder humorvoll – zwischen Bäumen, auf Zelten und an Pavillons. Inmitten all dieser Graswurzel-Organisation traf man freilich auf das, was das PorcFest so einzigartig macht: seine Teilnehmer.

Dürfte ich nur einen PorcFest-Eindruck mit Ihnen teilen, so wäre es dieser: Sie schaffen es schlicht nicht, von dem einen Ende des Zeltplatzes zum anderen zu laufen, ohne in spontane Gespräche verwickelt zu werden, interessante Menschen kennenzulernen und endlich jene Art von Unterhaltung zu führen, die man sich stets im eigenen Alltag wünscht, die aber durch politische Propaganda und die durch sie errichteten Denkblockaden unmöglich gemacht wird. Letztere waren an jenen Tagen in Lancaster ganz und gar fehl am Platz, was den Weg frei machte für eine lockere Atmosphäre der Offenheit, der Freundschaft und des Zusammenhalts. Hinaus mit den diktatorischen Denkverboten, hinein mit dem Selberdenken – Kollegialität statt Kadavergehorsam. Freiheit zwischen Tür und Angel eben.

Nun könnte ich fortfahren und Ihnen von den besten Vorträgen berichten. Oder von dem malerischen Blick, den man vom Zeltplatz auf die „White Mountains“ genießen konnte. Oder von den über 400 Kindern, die dort waren und eindrucksvoll unter Beweis stellten, dass unser Pfad auch in Zukunft gen Freiheit zeigt. Aber ich bin nicht der Einzige, der Ihnen davon erzählen möchte, und so übergebe ich die Feder viel lieber Markus und Stefan, deren Erfahrungsberichte in den kommenden Tagen auf den meinigen folgen werden. Mir bleibt an dieser Stelle nur übrig, zu betonen, dass wir selbstverständlich im kommenden Jahr wieder teilnehmen werden. Sollten Sie also Interesse haben, so vage es zum jetzigen Zeitpunkt auch sein mag, dann treten Sie doch der verlinkten Signal-Gruppe bei. Denn wie heißt es so schön bei L’Oréal: Sie sind es sich wert! In diesem Sinne bis in elf Monaten!

„Freiheitslieder“ auf Spotify

„PorcFest 2025 – Wir kommen!“ – Signal-Gruppe