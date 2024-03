Strategien der Gegenwehr Tyrannei auf Trippelschritten, gewaltloser Widerstand und das amerikanische Erbe

25. März 2024

Ein liberales Gedankenexperiment mit überraschendem Ende

von Lukas Abelmann

„Was wir heute erleben, ist weder ein Staatsstreich noch eine Revolution, sondern eine langsame Metamorphose vom „Land der Freien und der Tapferen“ zum Land der Unfreien und der Feiglinge, wo die Bürger sich einem System fügen, das langsam ihre Rechte verschlingt.“ So schrieb es kürzlich die amerikanische Journalistin Laurie Calhoun in ihrem erstklassigen Essay „Tyranny Reverse Engineered“, der im Magazin des „Independent Institute“ erschien.

Während der Text eine Vielzahl wertvoller Einsichten enthält, auf die einzugehen es sich lohnen würde, ist es seine zentrale These, die für diesen Artikel am relevantesten ist. Unter Rückgriff auf Gene Sharps Theorie des gewaltlosen Widerstands zeigt Calhoun, dass genau das gegenteilige Verhalten, nämlich die Tatenlosigkeit angesichts eines schleichenden Totalitarismus, zu dem Amerika von heute geführt hat. Ein Land, das scheinbar auf den Grundpfeilern seiner libertären Verfassung ruht, jedoch einen Status quo des permanenten Krieges ebenso akzeptiert hat wie die damit verbundenen obszönen Militärbudgets, außergerichtliche Drohnentötungen von US-Bürgern im Ausland und eine Regierung, die Andersdenkende schamlos zensiert, was sowohl in der Behandlung von Julian Assange als auch in den Enthüllungen der „Twitter Files“ deutlich wurde.

Wenn Calhoun fragt, „Wie konnte es dazu kommen, dass Menschen, die in einem demokratisch regierten Land geboren wurden, sich im strukturellen Äquivalent eines Militärstaates wiederfinden, der den Bürgern seinen Willen durch die totalitäre Kontrolle von Informationen faktisch aufzwingt?“, dann reimen sich ihre Zeilen, wissentlich oder unwissentlich, mit denen des Journalisten und Autors Garet Garrett, der ebenfalls eine solche Revolution in der Form erkannte, als er in seinem ikonischen Essay „Die Revolution liegt hinter uns“ („The Revolution Was“, 1938) auf die wahre Natur des „New Deal“ unter Franklin Delano Roosevelt zurückblickte. In diesem Meisterwerk der revisionistischen Geschichtsschreibung analysiert Garrett die Politik der Roosevelt-Regierung nicht auf der Grundlage der öffentlich erklärten Absichten, sondern durch die Brille eines revolutionären Programms. Was er dabei enthüllt, ist weder eine chaotische Aneinanderreihung von hastig improvisierten Gesetzen noch eine wohlmeinende, wenngleich fehlgeleitete Wirtschaftspolitik, sondern einen sorgfältig geplanten und tadellos ausgeführten Angriff auf Amerikas Verfassung. In den Worten Garretts: „Es spielte sich in der Nacht der Großen Depression ab und währenddessen erklangen Lieder für die Freiheit.“

Angesichts der tragischen Verwirrung, die unter den „New Deal“-Skeptikern so verbreitet war, beruft sich Garrett auf die Weisheit der alten Griechen: „Es gibt diejenigen, die immer wieder ernsthaft gesagt haben: ‚Etwas wird mit der amerikanischen Verfassung passieren, wenn wir nicht aufpassen.‘ Das waren die unschuldigen Abrüster. Sie hatten ihren Aristoteles vergessen. Vor mehr als 2.000 Jahren schrieb er darüber, was innerhalb eines Gesetzesrahmens geschehen kann, wenn ‚eine Sache den Platz einer anderen einnimmt, sodass die alten Gesetze bestehen bleiben, während die Macht in den Händen derer liegt, die eine Revolution im Staat herbeigeführt haben.‘“ Wie kann man diese Zeilen lesen und nicht erkennen, dass die gesamte amerikanische Geschichte in den 85 Jahren, die seither vergangen sind, eine ständige, andauernde Revolution innerhalb der Form darstellt?

Es begann mit der progressiven Ära und Wilsons Unterschrift unter den Federal Reserve Act, seiner Einführung der Einkommensteuer, gefolgt von Roosevelts „New Deal“, dem Zweiten Weltkrieg und allem, was danach folgte: die Entstehung eines militärisch-industriellen Komplexes, der CIA, der Nato und eines globalen amerikanischen Imperiums, bei dem sich die Gründerväter im Grabe umdrehen würden. Hinzu kamen der Vietnamkrieg, Lyndon Johnsons Programme der „Great Society“, die Schließung des Goldfensters im Jahr 1971, der Aufstieg des Überwachungsstaates, weitere Kriege im Nahen Osten, Billionen-Dollar-Defizite und abschließend der Vorabend der Biopolitik.

Wir müssen uns die Frage stellen, wie viel davon das amerikanische Volk tatsächlich gewollt hat. Auch hier wenden wir uns an den Chronisten eines Amerikas, das nicht mehr existiert, Garet Garrett, der in seinem Essay „Es war einmal Amerika“ („Ex America“, 1951) schrieb: „Das amerikanische Volk hat nicht für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg gestimmt, sondern dagegen. Der Slogan, mit dem Präsident Wilson 1916 gewählt wurde, lautete: ‚Er hat uns aus dem Krieg herausgehalten.‘ Und kurze Zeit später waren wir involviert und unterstützten ihn fanatisch. Das amerikanische Volk hat nicht für den ‚New Deal‘ gestimmt, sondern dagegen. Das heißt, es wählte Präsident Roosevelt auf der Grundlage eines Programms, das weniger Staat, einen ausgeglichenen Bundeshaushalt und solides Geld versprach. Als es dann so weit war, haben sie den ‚New Deal‘ mit all seinem Staatswachstum, seinen Defiziten und seiner Geldentwertung dennoch angenommen.“

Er fährt fort: „Das amerikanische Volk hat nicht für den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg gestimmt. Soweit es konnte, hat es dagegen gestimmt. Als er 1941 seine Reden aus dem Jahr 1939 kommentierte, sagte Roosevelt: ‚Es steht außer Frage, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten 1939 entschlossen waren, neutral zu bleiben.‘ Sie glaubten ihm, als er während des Wahlkampfs 1940 immer und immer wieder sagte, dass ihre Söhne niemals in fremde Kriege geschickt werden würden. So wurde er ein drittes Mal gewählt, weil er versprochen hatte, das Land aus dem Krieg herauszuhalten. Sie haben nie für den Wohlfahrtsstaat gestimmt, mit seinen Verzerrungen der öffentlichen Schulden, seinem innewohnenden Sozialismus, seiner endlosen konfiskatorischen Besteuerung, seinen Zwängen und seiner polizeiähnlichen Einmischung in ihr Privatleben. Doch Schritt für Schritt haben sie ihn akzeptiert und gemocht.“

Anfänglicher Widerstand, gefolgt von stillschweigender Akzeptanz und schließlich offener Sympathie für die Ketten, die uns gefangen halten – das scheint die Psychologie zu sein, die präsent ist, wenn die Regierung wieder einmal einen Schritt in unsere helle, aufgeklärte, unfreie Zukunft unternimmt. Aber wenn das so ist, wie können wir dann Widerstand leisten? Wie können wir nicht nur das Wachstum des Staates stoppen, sondern auch Programme abschaffen, die gar nicht erst hätten eingeführt werden dürfen? Wie können wir das radikale Freiheitsideal mit der Praxis der Gewaltlosigkeit verbinden, und das in einer Weise, die der Tyrannei endgültig einen Riegel vorschiebt? Was können wir tun?

Fangen wir noch einmal ganz von vorne an. Es liegt auf der Hand, dass man sich am wirksamsten gegen den ausufernden Unterdrückungsapparat des Staates wehren kann, wenn man sich um das Ideal schart, das das genaue Gegenteil verkörpert: die individuelle Freiheit. Zwar spricht vieles für utilitaristische Argumente für die Freiheit, aber der mutigere, prinzipientreuere Ansatz ist ihre Verteidigung aus moralischen Gründen. Ein kompromissloser, auf dem Naturrecht basierender Individualismus hat das Zeug, zum intellektuellen Kern einer solchen Bewegung zu werden, zu ihrer hellen Flamme, ihrem Gegenpol zum vorherrschenden Kollektivismus unserer Zeit. Da sie mit dieser Strategie in der Tradition Thomas von Aquins, John Lockes und nicht zuletzt der amerikanischen Gründerväter stünde, bietet sich der Name „Aufstehen fürs Amerikanische Erbe“ (AfAE) an.

Auf der Suche nach einem wirtschaftlichen Grundgerüst würde AfAE erkennen, dass ein Großteil der Mainstream-Ökonomie nichts anderes als verschleierte Apologie für den interventionistischen Staat ist, und sich stattdessen der Denkschule des gesunden Menschenverstands zuwenden, der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Dabei würde sie die Bedeutung freiwilliger Interaktionen anerkennen, den Schaden verstehen, der durch staatliche Eingriffe angerichtet wird, und anschließend eine Vision für eine vollständige Trennung von Staat und Wirtschaft präsentieren. Ein besonderer Schwerpunkt wäre der schädlichsten aller Verzerrungen gewidmet, der staatlichen Einflussnahme auf unser Geld und dessen Qualität.

Mit ihrer einzigartigen Verschmelzung von intellektuellem Radikalismus und amerikanischer Tradition würde AfAE neugierige, intelligente und idealistische Amerikaner aus allen Lebensbereichen anziehen. Diese würden sich folglich in der lokalen Politik engagieren und so zu dezentralen Treibern der Graswurzelrevolution werden. Um den Gründungsprinzipien von AfAE treu zu bleiben, müsste politisches Handeln gleichzeitig prinzipientreu und pragmatisch sein: Eingriffe in die individuelle Freiheit würden abgelehnt, und die Beseitigung solcher Eingriffe würde unterstützt. Verfassungswidrige Befehle aus Washington würden konsequent und in jedem Fall als nichtig erklärt und nicht umgesetzt werden.

Angesichts des Idealismus unserer imaginären Aktivisten wäre es sogar denkbar, dass man versuchen würde, diese Bemühungen auf ein bestimmtes geographisches Gebiet zu konzentrieren, vielleicht sogar auf einen einzigen Bundesstaat, was, verglichen mit dem Engagement in größeren Bundesstaaten wie New York und Kalifornien, schnelleren Fortschritt verspräche. Durch die Konsolidierung der eigenen Macht auf einer solchen lokalen Ebene würde man nicht nur eine engagiertere Aktivistenbasis bilden, sondern auch eine Marke aufbauen, die mit ihrer Strategie und Taktik als Richtschnur für alle anderen Freiheitsinitiativen im Lande dienen würde.

Es sollte klar sein, dass AfAE weder ein „linkes“ noch ein „rechtes“ Phänomen wäre. Insbesondere mit dem letztgenannten lokalen Schwerpunkt würde sie sich den üblichen politischen Kategorien entziehen und stattdessen das wiederbeleben, was an der amerikanischen Tradition so einzigartig und wertvoll ist. Sie würde in die Fußstapfen von Denkern wie John Taylor Gatto treten, der in seinem Klassiker „The Underground History of American Education“ über das Amerika des 19. Jahrhunderts schrieb: „Worte sind kaum imstande, den großartigen Fundamentalismus zu beschreiben, der sich in unseren stillen Dörfern verbarg. Der Glaube, dass einfache Menschen das Recht haben, sich selbst zu regieren.“ Ebenso würde man die Weisheit eines William Appleman Williams, seinerseits Historiker der Neuen Linken, aufgreifen, der ebenso wie Gatto einen unüberbrückbaren Konflikt zwischen der Zentralisierung der politischen Macht und dem menschlichen Wohlergehen feststellte: „Die radikalen Grundideen und -werte von Gemeinschaft, Gleichheit, Demokratie und Menschlichkeit können in Zukunft nicht durch mehr Zentralisierung und Konsolidierung bewahrt werden. Stattdessen sollten wir daran arbeiten, sie durch Dezentralisierung und durch die Schaffung vieler wirklich menschlicher Gemeinschaften zu verwirklichen.“

An dieser Stelle sollte man meinen, dass die dringlichste Frage lautet: „Wie setzen wir diese Idee in die Tat um?“ Aber ist sie das?

Wie würden Sie nun reagieren, wenn es unsere eingangs noch fiktive Bewegung „Aufstehen fürs Amerikanische Erbe“ bereits gäbe? Wenn sie nicht nur als vage Idee gegründet worden wäre, sondern es bereits geschafft hätte, mehr als 10.000 Menschen davon zu überzeugen, in einen einzigen Bundesstaat umzusiedeln und dort für die Freiheit zu kämpfen? Wenn diese Bemühungen bereits ein einzigartiges Netzwerk von Bündnissen und Aktivisten hervorgebracht hätten sowie eine blühende Gemeinschaft für Freiheitsfreunde aller Art: Homeschooling-Familien und Selbstversorger, Waffenliebhaber und Krypto-Anarchisten, Piusbrüder und Punkrocker? Wenn es bereits gelungen wäre, die Befürworter der Freiheit in das Repräsentantenhaus des Staates zu wählen, und jene bereits die Mehrheit in der Regierungspartei stellen würden?

Das sind keine bloßen Floskeln. „Aufstehen fürs Amerikanische Erbe“ existiert wirklich. Es ist nur unter einem anderen Namen bekannt. Er lautet „Free State Project“ und beheimatet ist die Bewegung im Bundesstaat New Hampshire.

Da sie sowohl historisch als auch ideologisch mit der libertären Bewegung verbunden ist, wird sie üblicherweise auch als ihr Anhängsel betrachtet. Das wird dem „Free State Project“ aber nicht gerecht. Es handelt es sich vielmehr um eine inklusive und gleichzeitig radikale, prinzipientreue und doch überparteiliche Bewegung, deren Ziel es ist, das amerikanische Erbe des Individualismus zu bewahren und gleichzeitig zum Aufbau einer Gesellschaft beizutragen, die allen Menschen offensteht, die Freiheit, Gewaltlosigkeit und menschliches Erblühen anstreben.

Laurie Calhoun – Tyranny Reverse Engineered

Garet Garrett – The Revolution Was

Ferngespräch – das „Free State Project“ in New Hampshire

Lukas Abelmann – Kommen Sie uns im Juni 2024 in New Hampshire besuchen

Lukas Abelmann – Interview zum Free State Project mit Jack, Derek und Omer

Lukas Abelmann – Spielen Sie mit dem Gedanken, in die USA auszuwandern?