Brücken bauen in Richtung Freiheit Eine freiheitliche Strategie für das 21. Jahrhundert

12. Januar 2024

Über existierende Probleme, amerikanische Hoffnungsschimmer und den Weg heraus aus der Dystopie

von Lukas Abelmann

Wirft man einen Blick auf die alternativen Medien, sei dies nun in Deutschland oder anderswo, trifft man auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Weltbildern und Meinungen, während es gleichwohl einige wichtige Gemeinsamkeiten gibt. Eine solche Schnittmenge ist die Erkenntnis, dass das Establishment in der westlichen Welt an einem fundamentalen Neustart unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und unserer politischen Strukturen, dem sogenannten „Great Reset“, arbeitet, und dass die Zeit, die uns bleibt, um Widerstand dagegen zu leisten, dahinrieselt wie Körner in einer Sanduhr. In einer solchen Situation ist es unabdingbar, den Plänen seiner Widersacher mit einer Strategie entgegenzutreten, die deren technokratische Prämissen nicht nur ablehnt, sondern auch eine Vision der Zukunft ausbreitet, die imstande ist, Menschen zu begeistern. Liberale haben eine solche Vision, bei der es sich mitnichten um eine erträumte Utopie handelt, sondern um eine Weltanschauung, die all die menschlichen Fehler und Schwächen miteinbezieht und dennoch menschliches Erblühen verspricht, basierend auf der kompromisslosen Verteidigung der Menschenwürde und der individuellen Freiheit. Eine weitere notwendige Bedingung für den Erfolg ist, dass jene Zukunft nicht unerreichbar wirken darf, sondern in den Köpfen der Menschen so nah und machbar scheinen muss, dass sie tagtäglich mit Begeisterung darauf hinarbeiten.

Richtet man seinen Fokus nun von der Theorie des gesellschaftlichen Wandels auf die deutsche Praxis, erkennt man, dass die liberal-libertäre Bewegung deutlich weiter ist als noch vor einem Jahrzehnt, aber man kommt nicht umhin, auch einige ernsthafte Hindernisse zu verorten. Das offensichtlichste ist wohl die geringe Anzahl der hierzulande lebenden Menschen, die das Ideal der individuellen Freiheit überhaupt verinnerlicht und verstanden haben. Denker wie Goethe, Schiller und Humboldt mögen uns während der Aufklärung einen guten Start gegeben haben, aber während in Amerika eine liberale Verfassung aufgesetzt wurde und in Großbritannien die industrielle Revolution davoneilte, hagelte es für deutsche Freiheitsfreunde zumeist Niederlagen, sei dies 1848, unter Bismarck oder im Feuer der beiden Weltkriege. Nach Letzteren fielen eine kurze Lernphase und politisches Glück zusammen, sodass Ludwig Erhard die Weichen für das stellten konnte, was in Deutschland bis heute „Wirtschaftswunder“ genannt wird, mit dem Namen „liberale Renaissance“ aber deutlich passender umschrieben wäre. Es folgten Jahrzehnte des wachsenden Wohlstands und des Friedens, aber auch eine Generation, die aus der deutschen Geschichte weniger die offensichtlichen liberalen Lehren zog, sondern jene, dass man es mit dem Kollektivismus ja noch einmal probieren könnte und der Welt ohnehin gedient wäre, wenn man neben der freien Marktwirtschaft Deutschland gleich mit entsorgte. Oft fällt es schwer, inmitten dieser kollektiven Verwirrung noch vom Volk der Dichter und Denker zu sprechen.

Vieles folgt aus dieser Bestandsaufnahme. Wenn man als Freiheitsfreund stets das Gefühl hat, allein auf weiter Flur zu stehen, dann regt das nicht gerade zum lokalen Aktivismus an. Statt seine Mitmenschen für die Freiheit zu begeistern oder gar an der Realisierung einer agoristischen Parallelwirtschaft zu arbeiten, zieht man sich wieder ins Netz zurück, wo man zwar Gleichgesinnte antrifft, die eigene Stimme aber nur innerhalb der libertären Echokammer widerhallt. Es ist dieser Rückzug ins Vertraute, welcher der Freiheitsbewegung in Deutschland jene Erfolge vorenthält, die möglich wären, besäßen wir nur den Mut, unseren Aktivismus auf die Straße zu tragen.

Um den Mut zu diesem Schritt zu finden, ist es ratsam, sich zurückzuversetzen an jenen Moment, an dem man zum ersten Mal mit libertären Ideen konfrontiert wurde. Wir alle wären gut beraten, die schiere Sprengkraft wiederzuentdecken, die in unseren Klassikern steckt, seien dies nun die Werke von Ludwig von Mises und Murray Rothbard, Bücher von Ayn Rand und Hans-Hermann Hoppe oder die Stimmen von John Taylor Gatto und James Corbett. Wir haben die Hofintellektuellen unserer Zeit durchschaut, uns von Propaganda in Wirtschaft, Geschichte und Philosophie emanzipiert und die platonische Höhle unwiederbringlich verlassen. Was wir anbieten, ist ein neuer, frischer Blick auf unsere Vergangenheit, frei von den Märchen der Mächtigen, und die Vision einer Zukunft, die Frieden, Wohlstand und menschliches Erblühen an die Stelle falscher Krisen und Notstände stellt. Dies mit seinen Mitmenschen zu teilen, ist zugleich im eigenen Interesse und ein Dienst an der Allgemeinheit. Was bleibt, ist die Frage: Worauf warten wir?

Gefragt sind Aktivismus, Mobilisierung und das Bauen von Brücken, die ideologisches Lagerdenken überwinden. Solche Initiativen können antipolitischer Natur sein, beispielsweise wenn man in seiner lokalen Gemeinde versucht, Bitcoin zu popularisieren, sie können aber auch darauf abzielen, Politiker auszutauschen, die sich willentlich vor den totalitären Karren des „Great Reset“ spannen lassen. Kooperation, Zusammenhalt, ein Fokus auf Gemeinsamkeiten und nicht auf Unterschiede – das sind die Zutaten der kommenden liberalen Rebellion.

Wie kontraproduktiv wirken aus heutiger Sicht doch die alten Trenngräben zwischen Minimalstaatlern und Anarchokapitalisten, zwischen Liberalkonservativen und Libertären. Es braucht die vereinten Kräfte aller Lager, um unsere Freiheit zu verteidigen, und die Toleranz, in seinen liberalen Mitstreitern trotz mancher Dissonanzen Verbündete zu sehen. Und wirken jene Libertäre, die sich mit Bezugnahme auf ihren Anarchismus bockig von der Politik zurückziehen, es aber versäumen, anderweitig aktiv zu werden, nicht wie Herrschaften, die ihren Zug verpasst haben und nun bedröppelt im Regen stehen? Wer keinen Widerstand leistet, macht sich schuldig – auch dann, wenn die eigene Passivität noch so eloquent begründet wird.

Wie die Überschrift es bereits andeutete, gibt es einen Mikrokosmos, in dem viele dieser Zahnräder schon heute ineinandergreifen und wo ein Beispiel dafür präsentiert wird, wie der Freiheitskampf im 21. Jahrhundert geführt und gewonnen werden kann. Die Rede ist von New Hampshire, der Heimat des „Free State Project“ (FSP).

In der Grundsatzerklärung ist die Mission des Projekts mit den folgenden Worten beschrieben: „Das Free State Project ist eine Vereinbarung zwischen 20.000 Freiheitsaktivisten, nach New Hampshire zu ziehen, wo sie sich mit aller Kraft für die Schaffung einer Gesellschaft einsetzen werden, in der die Rolle der Regierung im Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum besteht. Der Erfolg des Projekts dürfte eine Senkung von Steuern und Regulierungen mit sich bringen, Reformen, die auf allen Ebenen freie Märkte und die Rechte des Individuums schützen, sowie eine Wiederherstellung des in der amerikanischen Verfassung festgehaltenen Föderalismus. In ihrer Gesamtheit würden jene Erfolge New Hampshire zu einem leuchtenden Beispiel für den Rest der Nation und der Welt machen.“

Bis heute ist die Anzahl jener, die die Umsiedlung in den „Granite State“ gewagt haben, bereits fünfstellig, und wer vor Ort lebt, kann bezeugen, dass dies schon jetzt eine Widerstandsinsel geschaffen hat, die sowohl in den USA als auch der Welt einzigartig ist. Zuzügler werden nicht nur mit offenen Armen und Sonntagsbrunch empfangen, sondern dürfen auch darauf zählen, dass, wenn ihr Umzugstermin im Kalender des FSP geteilt wird, tatkräftige Unterstützung für den Transport von Bett und Wandschrank bereitsteht. So ist man ab dem ersten Tag Teil einer Gemeinschaft, die sich der Verteidigung der Freiheit verschrieben hat und mit jedem Tag weiterwächst und gedeiht.

Dieses eng verflochtene Netz ist das Erfolgsrezept des FSP. Scheitern libertäre Projekte und Ideen anderswo an einem Mangel an Unterstützung, so treffen sie hier auf fruchtbaren Boden. Das von Libertären betriebene Gasthaus in Strafford, das passend den Namen „Independence Inn“ trägt, ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was passiert, wenn man seine Kräfte bündelt, ebenso wie die Vielzahl an freiheitlichen Gemeindezentren im Staate New Hampshire. Jene bieten die Möglichkeit für wöchentliche Treffen, Feten und auch „Stand-up-Comedy“-Nächte, welche die Grenzen zwischen libertärem Widerstand und lokaler Gemeinschaft verwischen und nicht selten Stars der Szene wie Robbie Bernstein oder Lou Perez nach New Hampshire bringen. Unzählige weitere Initiativen gibt es für Selbstversorger, junge Familien, die ihre Kinder lieber zu Hause erziehen, und Agoristen, aber auch für Waffenliebhaber und Krypto-Enthusiasten, die dem US-Dollar „Au revoir“ sagen wollen. Letztere haben bereits heute ein Netzwerk geschaffen, das es möglich macht, ein Leben komplett ohne Fiatgeld zu führen, wie es der seit 2015 ohne Bankkonto lebende Krypto-Jünger und Free Stater Joel Valenzuela vormacht. Freilich ist eine solche Liste der liberalen Leuchtfeuer nicht komplett ohne das größte libertäre Festival der Welt, „Porcfest“, das just im Juni vergangenen Jahres seinen 20. Jahrestag feierte und in Lancaster, dem Herzen von New Hampshire, zu Hause ist.

Es wird nicht verwundern, dass diese unverwechselbare Allianz aus Anarchisten, Patrioten und Liberalen neben dem kulturellen auch erfolgreich einen politischen Wandel forciert. Als im November 2022 zur Wahlurne gerufen wurde, gingen alle vier Zweige der Regierung an die Republikaner, was dadurch zu einem liberalen Erfolg wird, dass die Mehrheit der Abgeordneten im Repräsentantenhaus entweder lupenreine Libertäre sind oder als Sympathisanten des FSP gelten. Die Weichen sind daher gestellt: New Hampshire ist auf Kurs in Richtung Freiheit und zieht mit jedem Tag mehr Menschen an, die es satthaben, systematisch herumkommandiert, abgezogen und schikaniert zu werden – egal, von welcher Partei.

Das beste Beispiel für bisherige Sternstunden sind, abseits von Wahlergebnissen, die sogenannten „Bildungskonten“, die 2021 verabschiedet wurden. Jene geben nahezu allen Familien im Bundesstaat die Möglichkeit, ihre Kinder von der staatlichen Schule abzumelden und als Folge dieser Entscheidung einen Teil ihrer Steuern zurückzuerhalten. Die Logik ist klar: Sobald man sich bewusst dazu entscheidet, diese Institution nicht mehr in Anspruch zu nehmen, sollte man sie auch nicht länger finanzieren müssen. Schätzungen gehen davon aus, dass einer Familie, die sich dazu entschließt, im Schnitt 4.600 US-Dollar pro Jahr zurückerstattet werden. Mit diesen Mitteln lässt sich dann entweder eine private Schule bezahlen oder man geht direkt dazu über, das eigene Kind zu Hause zu unterrichten. Allen, die sich für Letzteres entscheiden, steht es dann frei, Kinderbücher, die Angst vor ökologischen Pseudo-Katastrophen machen, gegen solche auszutauschen, die kritisches Denken lehren und eine Wertschätzung für individuelle Freiheit vermitteln. Auch das ist Widerstand.

Das Interessanteste an diesen Erfolgen ist, dass sie keinem zentral festgelegtem Plan folgen. Sobald man in die Gemeinschaft des FSP eintaucht, ist man von Menschen umgeben, deren Nordstern am Himmel die individuelle Freiheit ist. Ob man gleich 100 Prozent des Weges dorthin zurücklegen möchte oder sich fürs Erste mit 97 Prozent zufriedengibt, ist gleichgültig, da alle in die gleiche Richtung unterwegs sind. Totalitäre Träume des Weltwirtschaftsforums treffen hier auf ihren liberalen Gegenpol: die radikale Verringerung und Dezentralisierung von politischer Macht. Darüber hinaus schaffen Zusammenhalt und Toleranz eine Atmosphäre, in der innere Streitigkeiten schnell beigelegt werden, weil jeder versteht, dass falsche Trenngräben dem gemeinsamen Ziel nur schaden können.

Ebenso klar ist es, dass man in diesem Bundesstaat nicht alleine ist und noch eine Minderheit darstellt. In einer solchen Situation ist es unabdingbar, dass man die Schnittmengen mit anderen Lagern identifiziert und systematisch nutzt, um staatliche Kontrollmechanismen auf allen Ebenen zurückzudrängen. Dies können Bestrebungen sein, die darauf abzielen, die republikanische Szene in New Hampshire gelb einzufärben, oder generelle Bürgerinitiativen, die sich auf einen Aspekt der Freiheit konzentrieren und so imstande sind, Menschen unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit anzusprechen. Über alldem steht die Gewissheit, dass es wertvoller ist, einen Schritt zu gehen, anstatt sich über 100 Schritte den Kopf zu zerbrechen. Der Kampf um Freiheit im 21. Jahrhundert ist kein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathon, und die Zeit ist gekommen, dass wir alle unsere Schnürsenkel binden und loslaufen.

Das, was sich in New Hampshire abspielt, ist absolut einzigartig und zugleich komplett vorhersehbar. Wenn man Menschen zusammenbringt, deren Ideale im Fadenkreuz der Mächtigen stehen, und eine Gemeinschaft bildet, in der jene Werte nicht länger geächtet, sondern zelebriert werden, dann führt das unweigerlich zu Begeisterung, Enthusiasmus und dem Willen, sich persönlich zu engagieren. Innerhalb der USA ist das Vehikel für diese Form des konzentrierten Widerstands das „Free State Project“. Es bleibt offen, ob dessen Erfolge die Inspiration für eine ähnliche Initiative in Deutschland werden liefern können.