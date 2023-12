„Modernes“ Christentum Amtskirchen als linke NGOs?

15. Dezember 2023

Anbiederung an den woken Zeitgeist

von Andreas Tögel

Seit vielen Jahren beklagen die beiden christlichen Kirchen in Deutschland und Österreich einen dramatischen Mitgliederschwund. Seriöse Ursachenanalyse? Fehlanzeige. Aus unerfindlichen Gründen hat man sich daher dazu entschlossen, woke Themen aufzugreifen und aktiv in der Tagespolitik mitzumischen, um die Erosion zu stoppen. Äußerungen zu Glaubensfragen sind inzwischen so gut wie nicht mehr zu hören und wurden zugunsten politischer Agitation im Sinne der politischen Machthaber und/oder linker Pressure-Groups ersetzt. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx (der zur Todsünde der Völlerei ein recht entspanntes Verhältnis zu pflegen scheint), hat zwar nichts gegen Kommunisten, sieht in der katholischen Kirche aber keinen Platz für Mitglieder der AfD. Das ist mehr als bezeichnend für die mittlerweile unübersehbare Linksdrift seiner Organisation.

Auch sei an die Haltung der Amtskirchen in der Zeit der Covid-Pandemie, der angeblich gefährlichsten Seuche seit der letzten Pestepidemie, erinnert. Nicht nur, dass die Kirchenoberen es für nötig befanden, Kirchenbauten in Impfstraßen zu transformieren (wo sind die Zeiten, als die Kirche sich nicht für den Staat prostituierte und sich der Regierung als willfähriger Erfüllungsgehilfe andiente?), und es wurde selbst davor nicht zurückgeschreckt, ungeimpfte Gläubige von der Eucharistie auszuschließen und geradezu wie Kriminelle zu behandeln. Der Wiener Dompfarrer Toni Faber äußerte ungeniert, „mit Ungeimpften kein Mitleid“ zu haben. Ein starkes Wort! Kennzeichnet Mitleidlosigkeit die Haltung des zeitgeistaffinen Christenmenschen? Vielleicht sollte der Mann seine Nase häufiger ins Neue Testament und weniger oft in linke Presseerzeugnisse versenken.

Keine Sau, die von der über die Deutungshoheit gebietenden woken Journaille durchs Dorf getrieben wird, auf der die meisten Kirchenfunktionäre nicht mit größter Begeisterung reiten. Ob Black Lives Matter, Gender-Gaga, Kampf-der-Pandemie oder, derzeit hochaktuell, die „Klimakatastrophe“: Viele Pfaffen – katholische wie evangelische – gerieren sich wie Aktivisten steuerfinanzierter NGOs. Papst Franziskus, der erste Linksradikale auf dem Stuhle Petri, ist bekanntlich bereits 2015 mit seiner lächerlichen Enzyklika „Laudato si’“ in die Kampf-dem-Klimawandel-Propaganda rabiater Weltuntergangspropheten eingestiegen. Hatte Martin Luther anno 1539 etwa recht, als er meinte, der Teufel hause in Rom?

Was jetzt gerade noch fehlt, ist die kirchliche Segnung jener Waffen, die von amtspflichtvergessenen westlichen Politikern an das korrupte Selenskyj-Regime in der Ukraine geliefert werden. Damit hätten die Kirchen den moralischen Tiefpunkt endgültig erreicht.

Dumm ist lediglich, dass ihnen der Schwenk, den sie weg von Glaubensfragen, hin zu woker Agitation unternehmen, nicht nur nichts nutzt, sondern sogar massiv schadet. Denn wem danach ist, linken Zeitgeist zu atmen, braucht dafür wirklich kein christliches Gotteshaus. Die neuen Götter finden sich nämlich in den LGBTQ-, Critical-Race- und Klimakirchen. Anstatt durch ihre peinliche Anbiederung an den woken Zeitgeist neue Schäfchen zu gewinnen, werden die verbliebenen konservativen Kirchenmitglieder vor den Kopf gestoßen.

Dass der Gründer der christlichen Glaubensgemeinschaft unmissverständlich klarstellte „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Johannes 18:36), damit ein Bekenntnis zur Ablehnung jedes politischen Engagements ablegte und dafür am Ende sogar sein Leben ließ, scheint die Kirchenfunktionäre unserer Tage nicht im Geringsten zu interessieren.

Auch Agnostiker und Kulturchristen (wie den Autor dieser Zeilen) erfüllt diese Entwicklung mit Sorge. Denn der massive Zulauf zu zeitgeistigen Ersatzkirchen, die eine Folge des spirituellen Vakuums sind, das die Kirchen durch ihre Konzentration auf politische Fragen hinterlassen haben, wird, zusammen mit der Massenzuwanderung aus der islamischen Welt, die der westlichen Zivilisation feindlich gegenübersteht, zur eminenten Gefahr. Die Errungenschaften der Aufklärung drohen zwischen den Mühlsteinen neomarxistischer Utopien einerseits und dem in Euro-Land dank der ungünstigen demographischen Entwicklung rasant erstarkenden Islam andererseits zerrieben zu werden.

Beide Negativtrends sind indes nicht unumkehrbar. Ross und Reiter zu benennen und sich der drohenden Gefahr bewusst zu werden, ist, und zwar ohne jede Rücksicht auf die Gebote der politischen Korrektheit, dringend notwendig. Es ist bestimmt kein Zufall, dass nahezu alle nennenswerten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Entdeckungen, Erfindungen und einzigartigen kulturellen Meilensteine, von denen die gesamte Menschheit heute profitiert, auf dem Boden des christlichen Abendlandes entstanden. Die christlichen Kirchen könnten daher auch in der Gegenwart eine wichtige Rolle bei der Bewahrung westlich-liberaler Werte spielen. Allerdings nur dann, wenn sie sich wieder auf ihr „Kerngeschäft“ besinnen und von der Betätigung als Erfüllungsgehilfen einer marxistisch inspirierten Gesellschaftstransformation Abstand nehmen.