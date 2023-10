Nachruf Gunnar Kaiser

24. Oktober 2023

Am 12. Oktober verstarb der Philosoph, Schriftsteller und Youtuber im Alter von nur 47 Jahren

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: x.com Unvergessen: Gunnar Kaiser (09.06.1976–12.10.2023)

Der Philosoph, Schriftsteller und Youtuber Gunnar Kaiser erlag am 12. Oktober 2023 seinem Krebsleiden. Er wurde nur 47 Jahre alt.

In den schweren Jahren des Corona-Regimes war Gunnar Kaiser für Millionen Zuschauer auf Youtube ein Anker der Hoffnung, der Liebe und der Vernunft. Der Widerstand gegen den Wahn kannte viele Namen, der vielleicht wichtigste von allen war Gunnar Kaiser.

Gunnar war mit seinen tiefschürfenden Fragen, aber auch mit seiner Menschlichkeit und nicht zuletzt mit seinem feinen Humor einer von jener seltenen Sorte Mensch, die man einfach liebhaben muss, spätestens dann, wenn man wie er irgendwann sagte: „Ich mach da nicht mit.“

Gunnar war sicher einer der glaubwürdigsten und entschiedensten Individualisten unserer Zeit. Und gleichzeitig erreichte und bewegte er Massen.

Ich habe ihn kennenlernen dürfen, als er noch weitgehend namenlos war, kein Buch veröffentlicht hatte und ganz am Anfang seiner Youtube-Karriere stand. Viel zu selten nur haben wir uns dann persönlich getroffen, insgesamt wohl sechs- oder siebenmal. Die Hälfte dieser Begegnungen fanden anlässlich seines Films statt, den er zum Jubiläum anlässlich „20 Jahre eigentümlich frei“ vor mehr als fünf Jahren drehte. Gunnar hatte gerade einen Vertrag bei einem renommierten Buchverlag für seinen Roman „Unter der Haut“ unterschrieben, weshalb er darum bat, offiziell im Abspann lieber nicht erwähnt zu werden. Seine Stimme als Sprecher der ef-Jubiläums-Dokumentation werden dennoch später viele erkannt haben. Der Roman wurde in Deutschland ein Bestseller und in viele Sprachen erfolgreich übersetzt. Es sollte sein einziges fiktionales Werk bleiben, wenn auch nicht sein einziger Bestseller.

Die letzten beiden Male sind wir beiden Rheinländer uns in München begegnet. Im November 2019 anlässlich der Edelmetallmesse, wo wir einen Stand hatten und Gunnar einen Vortrag hielt. In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsorts lag der Friedhof am Perlacher Forst, wo die Mitglieder der Weißen Rose ihre letzte Ruhe fanden. Ich wollte noch dorthin und traf draußen vor dem Messeeingang noch einmal auf den gerade abreisenden Gunnar. Das war kurz bevor mit Corona ein neuer Totalitarismus in Deutschland zu wüten begann und Bekenntnis und Widerstand einer neuen Generation einforderten. Ein Zeichen?

Das letzte Mal traf ich Gunnar wenige Tage mehr als ein Jahr vor seinem Tod, im Oktober 2022 anlässlich der Konferenz des Ludwig von Mises Instituts in München: „Gunnar, gut siehst du aus!“ Ich wusste, er hatte einige Chemotherapien hinter sich. Es war mir eine große Freude, ihn hier relativ wohlauf zu sehen. Zum letzten Mal.

Danach, zum Jahreswechsel, wurde sein Zustand kritisch, bevor er sich noch einmal aufbäumte und einige letzte Reisen unternahm. Gunnar war wie immer sehr stark, im Wortsinn todesmutig. In der Corona-Zeit war er über sich selbst hinausgewachsen, während andere in jenen Monaten der großen Enttäuschung, ja: der Ent-Täuschung und der allseitigen Offenbarung, vor der Geschichte und sich selbst versagten.

Gunnar kündigte seinen sicheren Job als Philosophie-Lehrer an einem Gymnasium, als auch dort die Karikatur eines Unterrichts mit Kaffeefilter vorm Gesicht eingefordert wurde. Nein, da machte er eben nicht mit und wurde stattdessen für Hunderttausende auf Youtube ein Held im Widerstand gegen den, wie er es so treffend nannte, „Kult“. Die aber mitmachten und mitliefen, entzogen sich der argumentativen Auseinandersetzung und cancelten ihn. Darunter auch jene, die sich wie er liberal nennen, aber stets nur wohlfeil etwas Freiheit im Sozialismus zu erbitten pflegen. Für die Forderung Freiheit statt Sozialismus fehlt ihnen die Courage eines Gunnar Kaisers. Diese Schrumpf-Liberalen der Marke LDPD in der DDR, die immer, wenn es wirklich darauf ankommt, kläglich versagen, ausgerechnet diese verweigerten Gunnar Kaiser nun eine Diskussion auf Augenhöhe. Ob das diesen so sensiblen Menschen krankgemacht hat?

Sie cancelten ihn, der das argumentative Wortgefecht mit feiner Klinge so liebte, von oben herab ab, obschon sie ahnen mussten, dass sie Gunnar Kaiser weder philosophisch noch moralisch das Wasser reichen können. Hoffentlich noch für lange Zeit sind die traurigen Dokumente ihrer Schande über Google bei der Suche nach Gunnar Kaiser zu finden, jene Ausweise von Intoleranz, Impertinenz und Hybris etwa des Vorstandsvorsitzenden der Friedrich-Naumann-Stiftung Karl-Heinz Paqué („Und darum werden wir Gunnar Kaiser nicht mehr einladen“), des Universitätsphilosophen Martin Rhonheimer („Wie Gunnar Kaiser als Philosoph auf Abwege geraten ist“) oder – am niederträchtigsten von allen – des Autors der „Welt“ Mladen Gladić („Gunnar Kaiser hat die rote Linie überschritten“).

Anders als jene immer wiederkehrenden Diederich Heßlings der Geschichte blieb Gunnar gerade jetzt, wo es mal wieder zählte, sperrig und unbequem gegenüber den immer Übergriffigeren an der Seite der Staatsmacht. Und so stellte er einfach weiter schlaue Fragen in einer Zeit, da diese als Ketzerei verfolgt wurden. „Was soll schon groß schiefgehen?“, entgegnete er sarkastisch auf jeden weiteren verhängnisvollen Schritt hin zu einem neuen dystopischen Apartheidregime unter dem Banner einer kurzen Zahl-Buchstabenkombination. Seine philosophischen Aufarbeitungen zwischen Buchdeckeln wurden derweil trotz aller Boykottversuche zu Bestsellern: „Der Kult: Über die Viralität des Bösen“, „Die Ethik des Impfens: Über die Wiedergewinnung der Mündigkeit“ und „Wie konnte es nur so weit kommen?“.

Noch weit mehr Menschen als über seine Bucherfolge erreichte Gunnar Kaiser mithilfe von Videos, die zeitweise von einem professionellen Filmteam für Youtube ungewöhnlich perfekt in Szene gesetzt wurden. Im Mittelpunkt stand stets Gunnar mit seinen schlauen Fragen, die er zu stellen wagte, als andere der Mumm verließ.

Irgendwann scherte sich Gunnar um keines der üblichen Denkverbote mehr. Er musste das teuer bezahlen, als ihm fortan Verträge gekündigt, Videos gelöscht und Auftritte gecancelt wurden. Natürlich hielt ihn auch nicht jene Bankrotterklärung der Aufklärung zurück, die wir Kontaktschuld nennen. So diskutierte er weiter mit jedem, der um ein Gespräch bat, etwa auch mit dem identitären Gottseibeiuns Martin Sellner.

Am Ende machte Gunnar Kaiser seine schwere Krankheit und seinen nahenden Tod zu einer öffentlichen Angelegenheit wie kaum jemand zuvor. Nur ganz zum Schluss war er verstummt, was viele seiner Abonnenten schon die kommende traurige Nachricht befürchten ließ.

Postum wird im Januar ein (erstes?) Vermächtnis Gunnar Kaisers als weiteres Buch erscheinen: „Die Abschaffung des Menschen: Wie das Metaversum uns überflüssig macht“. Wir dürfen auf diesen Nachlass besonders gespannt sein. Denn die Vermutung liegt nahe: Verstand Gunnar Kaiser als Youtube-Promi sich selbst am Ende als so etwas wie ein Vorläufer auf dem Weg ins Neo-Nirvana eines rein virtuellen Metaversums?

Jede einzelne der unzähligen kurzen traurigen Anteilnahmen anlässlich der Nachricht von seinem Tod in den sozialen Netzwerken ist ein Zeichen der großen Popularität und Beliebtheit Gunnar Kaisers, jede einzelne verfasst sicherlich in aufrichtiger Dankbarkeit für seine Arbeit. Aber insgesamt, in ihrer oft stereotypen Masse mit den immer gleichen kurzen öffentlichen Abschiedsworten, in wenigen Sekunden eingetippt oder kopiert, künden womöglich von genau jener voranschreitenden Vergänglichkeit, die auch Gunnar am Ende mit dem Wuchern der virtuellen Welten womöglich drohend nahe sah. Ein letztes Mal machte Gunnar als Tweet die Runde, morgen schon werden andere Nachrichten getwittert, gepostet und auf Youtube gesendet.

Und dennoch: Gunnar Kaisers Werk, die Videos wie die Bücher und Artikel, all das wird weiterleben. „Was, wenn sie das noch mal machen?“, lautete eine dritte seiner viel zitierten berüchtigten Fragen. Dann, ja dann werden wir auf Gunnar Kaiser zurückgreifen können und einen Fundus voller Weisheit, Menschlichkeit und Heiterkeit vorfinden, der uns auch über die nächsten schweren Jahre noch hinweghelfen wird. Danke Gunnar, für alles!

Ruhe in Frieden!