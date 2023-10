Österreich Der „Rechtsstaat“ hat kapituliert

17. Oktober 2023

Ein fatales Signal

von Andreas Tögel

Vielen Mitbürgern sind die rigorosen Polizeiaktivitäten aus der Zeit der Lockdowns noch in bester Erinnerung, die gegen auf Parkbänken sitzende alte Frauen und rodelnde Kinder gerichtet waren. Der Polizeiminister kannte damals kein Pardon und hetzte seine Büttel gnadenlos auf harmlose Mitmenschen, die nichts anderes wollten, als in Ruhe gelassen zu werden – die das nach Roland Baader einzige Menschenrecht in Anspruch nahmen. Wir lernen: Wo keine Gegenwehr zu erwarten ist, zeigt sich die Staatsgewalt bärenstark.

Bemerkenswert zurückhaltend reagiert der Inhaber des Gewaltmonopols dagegen auf Gewaltexzesse und Provokationen seitens wehrhafter, meist junger Männer mit „Migrationshintergrund“. So etwa, als in der Neujahrsnacht 2020/21 der türkischstämmige Nachwuchs der Bundeshauptstadt Wien den bevölkerungsreichsten Bezirk – Favoriten – in bürgerkriegsähnliche Zustände versetzte. Das heißt, zurückhaltend ist nicht das richtige Wort – es war nämlich weit und breit überhaupt keine Polizei zu sehen. Wahrscheinlich dachte sich der Polizeikapo, dass die Kleinen ja eh nur spielen wollen. Und was sind schon ein paar eingeschlagene Schaufenster und in Brand gesetzte Mülleimer?

Aber der Leviathan kanns sogar noch besser: Ein besonders denkwürdiges Signal setzte er nämlich am zurückliegenden Mittwoch, den 11. Oktober, als eine zuvor untersagte Kundgebung von Hamas-Sympathisanten auf dem Wiener Stephansplatz nicht aufgelöst wurde. 500 Demonstranten – zumeist, wie immer bei derartigen Gelegenheiten, junge Männer – verliehen ihren naturgemäß heiteren Gemütern lautstark Ausdruck, indem sie etwa „Tod Israel“ und „Allahu Akbar“ skandierten. Und das ausgerechnet vor den Toren der wichtigsten Kirche der Christenheit in Österreich!

Anlass für das ausgelassene Treiben unserer muslimischen Mitmenschen war natürlich der wenige Tage zuvor erfolgte Überfall von Hamas-Kämpfern auf israelische Zivilisten im Nahbereich des Gazastreifens, dem Hunderte unbewaffneter und damit wehrloser Juden zum Opfer fielen. Diesen „Erfolg“ der Hamas, der durchaus Erinnerungen an das Treiben von Himmlers „Einsatzgruppen“ im Hinterland der Ostfront wachwerden lässt, galt es gebührlich zu feiern.

Im Land am Strome gilt grundsätzlich Versammlungsfreiheit. Eine Versammlung muss nur angemeldet sein, braucht nicht genehmigt zu werden, darf allerdings nicht untersagt werden, um legal stattfinden zu können. So lautet das geltende „Recht“. Diesfalls allerdings hatten die Behörden offenbar doch Bedenken, zumal in geringer räumlicher Entfernung zu dieser Kundgebung eine andere stattfinden sollte, die der Solidarität mit den Opfern der muslimischen Mörderbanden gewidmet war.

Aber der wahrhaft Rechtgläubige lässt sich durch irdische, noch dazu von Christenhunden erlassenen Gesetze selbstverständlich nicht beirren und tut einfach, wozu er gerade lustig ist. Im vorliegenden Fall pfeift er auf ein Verbot und rottet sich mit seinesgleichen im Zentrum Wiens zusammen. Die Polizei kündigt mehrmals die bevorstehende Auflösung der illegalen Versammlung an und tut dann – gar nichts. Später verlautet aus Polizeikreisen, dass man sich „situationselastisch“ verhalten und damit eine Gewalteskalation erfolgreich vermieden habe. Der Innenminister zeigt sich in einem Fernsehinterview begeistert von der behutsamen und umsichtigen Vorgangsweise seiner Polizeitruppe.

Nun darf jeder Politschranze seine Inkompetenz unter Beweis stellen, so gut er kann – natürlich auch der Innenminister. Allerdings wäre es vielleicht kein Fehler gewesen, wenn der Polizeiminister sich die Symbolkraft der „behutsamen Vorgangsweise“ gegen muslimische Rechtsbrecher auf dem Stephansplatz bewusst gemacht hätte. Wer die Mentalität totalitärer Fanatiker richtig einzuschätzen vermag – also etwa solcher, denen es ein Bedürfnis ist, den Mord an Hunderten wehrloser Zivilisten in aller Öffentlichkeit zu feiern –, wird zum Schluss kommen, dass hier durch die Zurückhaltung der Polizei eine unmissverständliche Einladung ausgesprochen wurde, den nächsten Schritt zu tun. Schließlich wird seinem Treiben ohnehin kein Einhalt geboten – jedenfalls nicht von der Staatsmacht. Das berechtigt, angesichts des ungebrochenen Zustroms weiterer „Rechtgläubiger“ nach Österreich, zu den allerschönsten Hoffnungen.

Während also der Staat einerseits an potenziell gewaltbereite Rechtsbrecher das Signal sendet, unbeirrt weiterzumachen, erklärt er der rechtschaffenen (steuerzahlenden) Mehrheit zugleich, dass ihm die Wahrung ihrer Rechte nicht nur kein ernsthaftes Anliegen, sondern im Grunde sogar schnurzegal ist.

Diesmal waren es nur 500 Demonstranten, derer man – ein Minimum an Courage vorausgesetzt – locker hätte Herr werden können. Demnächst werden es aber schon 3.000 oder mehr sein – vielleicht sogar bewaffnet –, und dann brennt die Stadt nach den Vorbildern von Paris oder Göteborg.

Die heimischen Steuersklaven sind dem Innenminister und seinen uniformierten Schergen für deren großartige Darbietung vom 11. Oktober zu Dank verpflichtet. Dank für die Erkenntnis nämlich, dass es so etwas wie einen Rechtsstaat nicht (mehr) gibt – jedenfalls nicht in Österreich.