20. September 2023

mit Thomas von Aquin

Heumesser, Gerd: Ein spiritueller Spaziergang mit Thomas von Aquin, 236 Seiten, 16,80 Euro, Sarto 2022

Beginnend mit Christi Geburt und weiter durch das Kirchenjahr bis zum Pfingstfest führt uns Gerd Heumesser in einem höchst lesenswerten neuen Werk über den Heiligen und Kirchenlehrer Thomas von Aquin, das aktuell vorliegt. Der Sarto-Verlag hat ein sehr schön aufgemachtes Buch produziert, das sich als Geschenk schon äußerlich bestens eignet. Doch der Gang durch das Leben und Wirken Jesu, beginnend mit Weihnachten, stellt lediglich eine Exposition dar. Wie schnell doch der Mensch auf sich selbst geworfen ist, wie deutlich die Gottesferne unser aller Leben prägt! Der „unerlöste Mensch“, quasi das Gegenstück zu Christus, dem Erlöser, prägt das zweite Kapitel. Der Schmerz wird sichtbar, aber Gerd Heumesser dosiert die Textlänge, ist achtsam im Tonfall. Im Kapitel drei werden der Weg und im vierten Kapitel das Ergebnis der Erlösung beschrieben, bevor der Autor seine Leserschaft auch zu den letzten Dingen führt, ihnen mit Thomas von Aquin den Weg Gottes auslegt, wie er für alle Menschen unabwendbar ist. „Gott und die Welt“, das sechste Kapitel, zeigt dann Gott in den Menschen und die Menschen in Gott – die Einheit, die mit dem Weihnachtsfest beginnt, entfaltet sich nun zur Gänze. In wohl unnachahmlich kluger Weise legt Thomas von Aquin, der auch als Vater der Scholastik gilt, die heilige Schrift aus. Kapitel für Kapitel werden die grundlegenden religiösen Fragen aufgegriffen und behandelt – wobei für diese Vollständigkeit und Relevanz natürlich der Autor des Buches zu loben ist; Gerd Heumesser macht daraus ein Stück Lesespaß mit Nutzwert. Ein Quellenverzeichnis, nach Kapiteln und Abschnitten sortiert, ermöglicht das Weiterlesen, das vertiefte Studium theologischer Fragen. Einzig die Lesbarkeit könnte etwas besser sein – der Durchschuss ist vergleichsweise klein. Doch das stört nicht angesichts der großen Wissensvermehrung. Unser Tipp: Verschenken sie dieses Buch jetzt, in einer Zeit der wachsenden Gottlosigkeit, und gerade an Weihnachten! (Sebastian Sigler)

„Gerd Heumesser: Ein spiritueller Spaziergang mit Thomas von Aquin“ bei amazon.de kaufen