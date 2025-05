21. Mai 2025

Essays zur Lebenskunst in der Gegenwart (Bedenken und Besinnen)

Sittlich und moralisch vorbildlich handeln – dazu befähigen uns die biblischen Tugenden. Das Gegenteil der Tugend sind Laster und Sünde, die Verlockungen der Welt, religiöse Verblendung. Eine Würdigung der Tugend in ihren vielen Handlungsformen suchte man bislang vergebens. Daniel Zöllner schließt diese Lücke. Ein Blick in die Tagespresse genügt: Nichts ist aktueller als eine Neubelebung des Konzepts der Tugend. Natürlich sind diese altertümlichen sechs Buchstaben in unsere Lebensrealität „zu übersetzen“, das ändert aber nichts an ihrer Gültigkeit. Vor einem Welttheater, das beängstigende Kulissen aufziehen lässt, breitet Zöllner kundig eine theologische Folie aus. Vor ihr erscheint dem Leser die heute gleichfalls erkennbare Tendenz zur immer mehr ausgreifenden Psychologisierung mehr als fraglich. Indem er die diesseitsbezogene seelische Erforschung ausblendet, ändert er den Blickwinkel deutlich: „Tugend, also das objektive Gutsein eines Menschen, ist nicht dem subjektiven Belieben anheimgestellt. Es ist auch kein vages Empfinden, sondern klar definierbar.“ Damit kann der Buchtitel „Mut zur Tugend“ als ein verdichtetes Programm gelesen werden. Zöllners Ansatz funktioniert ausgezeichnet. Der Leser bekommt schon jetzt eine Ahnung von Gesamtzusammenhängen, denn den Abhängigkeiten der Welt – symbolisiert in den sieben Todsünden – steht die zuvor ausgelegte Offenbarung einer Glückseligkeit in Gott entgegen, die sich in den drei paulinischen Grundbegriffen, durch die vier Kardinaltugend gestützt, verwirklicht. Das Buch kann daher ein wirksames Vademekum sein, das dem Leser in den Unsicherheiten der Gegenwart Halt schenkt. Das Vorwort steuerte die Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz bei. Ein gewichtiges Werk ist entstanden, das in seiner schlichten äußeren Anmutung ganz hinter den Imperativ seiner Titelworte zurücktritt, Programm ebenso wie Hoffnung verheißend: „Habe Mut zur Tugend!“

