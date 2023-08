Freibier Wasser als Hauptzutat

13. August 2023

Vielfältig, unerschöpflich und marktgängig

von Helge Pahl

Bildquelle: KI-Bild (Wasser) von lexica.art / André F. Lichtschlag Alte Weisheit: Wasser wird zum edlen Tropfen, vermengt man es mit Malz und Hopfen!

Normale Biere bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser. Ist es nicht verwunderlich, dass man über die mit großem Abstand Hauptzutat des Bieres wenig bis gar nichts vernimmt? Sicher, die Marketingabteilungen einiger Brauereien betonen ihr exquisites Felsquell-, Gletscherstrom- und Granitschichtwasser, aber in der Regel wird den anderen Hauptzutaten, Hopfen und Malz, sowie der Brautradition oder innovativen Verfahren in der Außenkommunikation deutlich mehr Augenmerk zugedacht.

Dabei ist das verwendete Wasser maßgeblich entscheidend für den Biertyp beziehungsweise Bierstil, mit dem sich der Konsument vergnügen darf.

Unsere Trinkwässer bestehen nicht nur aus chemisch reinem H2O, wie es aus den Auspuffrohren von Wasserstoffmotoren tropft. Je nach geologischer Beschaffenheit des Einzugsgebietes finden sich unterschiedliche Ionen, auch Härtebildner genannt, in variierenden Quantitäten. Die Wasserhärte wird in deutschen Landen in weich, mittel und hart unterteilt und gibt die Menge der verschiedenen im Wasser gelösten Salze von Kalzium bis Mangan an. Aber Wasserhärte ist nicht gleich Wasserhärte. Man unterscheidet sie wiederum in Karbonate (von Kohlensäure gebildete Salze) und Nicht-Karbonate (zum Beispiel Sulfate, Phosphate, Nitrate). Eine zu hohe Karbonathärte ist bei der Bierherstellung unerwünscht, weil sie für den Brauvorgang hilfreiche Säuren neutralisiert und den pH-Wert der Maische ansteigen lässt. Als Folge verringert sich die Enzymaktivität, und somit wird weniger Stärke in Zucker umgewandelt. Ein höherer pH-Wert verlangsamt zudem die Gärung und verlängert somit die Tankbelegungszeit. Die Hopfenausbeute erhöht sich zwar, jedoch steigt auch die Menge an unerwünschten Polyphenolen, sodass die Bittere als unangenehm hart und kratzig wahrgenommen wird. Die Nicht-Karbonathärte hingegen ist der Freund des Biersieders. Sie erhöht den pH-Wert nicht, sondern verringert sogar die Alkalität der Karbonathärte.

Heute kann ein jeder alle relevanten Parameter des Leitungswassers bei seinem örtlichen Wasserwerk abfragen, und auch die Brauereien haben eigene Analysewerkzeuge. Viele moderne Brauereien besitzen zudem Wasseraufbereitungen, mit deren Hilfe man dem verfügbaren Trink- oder Brunnenwasser Restalkalität entziehen und dasselbe auf den optimalen pH-Wert einstellen kann.

Bevor es diese technischen Errungenschaften gab, war der Brauer dem Wasser ausgeliefert. Um mit der vorhandenen Wasserqualität ein gut trinkbares Bier herstellen zu können, blieb ihm nur, die Rezepturen entsprechend anzupassen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Vielfalt der Bierstile ein Abbild der unterschiedlichen Wässer ist. Das Münchener Wasser beispielsweise entstammt dem alpinen Einzugsgebiet. Es liegt mit 15 Grad deutscher Härte sogar knapp unter dem Durchschnitt von 16 Grad deutscher Härte. Da diese aber fast nur aus Karbonathärte besteht, hat es mit über 10,6 eine sehr hohe Restalkalität. Der traditionelle Bierstil in München ist das Münchener Dunkel, das mit seiner malzigen Süße diese überproportional hohe Alkalität sensorisch neutralisiert und bei dem deshalb nur sehr wenig Hopfen eingesetzt wird.

Anders verhält es sich beim Dortmunder Export. Hier findet sich eine extrem hohe Gesamthärte von 41 Grad deutscher Härte. Die hohe Nicht-Karbonathärte sorgt jedoch dafür, dass die Restalkalität bei nur 5,7 liegt. Die auch hier ausgeprägte Malzaromatik überdeckt die Salzigkeit des Wassers. Hopfen wird wiederum reichlich eingesetzt, denn der größere Malzkörper braucht einen Sparringspartner.

Auch in Wien (Lager) und im englischen Burton-upon-Trent (Pale Ale) finden wir extreme, den jeweiligen Bierstil prägende beziehungsweise bedingende Wässer vor.

Dass in Pilsen ein Bierstil namens Pils entstand, ist nicht verwunderlich. Dass dieses Bier jedoch so beliebt ist, verdankt es ursprünglich seinem einzigartig weichen Wasser. Es ist mit einer Gesamthärte von 1,6 Grad deutscher Härte und einer Restalkalität von unter eins nahezu federleicht. Bei so einem Wasser kann der Brauer den Malzkörper verschlanken und gemäß der Braueregel „Weiche Wässer hopfen besser“ seine feinen Hopfentrümpfe ausspielen. Die Brunnen Böhmens sind die Quelle einzigartiger weicher und erfrischender Biere, die heute ob ihrer großen Beliebtheit weltweit kopiert und variiert werden.

Das meiste Brauwasser landet allerdings nicht im Produkt selbst. Ungefähr das Fünffache wird als Prozesswasser zum Reinigen der Brauanlage, von Tanks, Flaschen und Fässern et cetera verwendet. Dieser vermeintlich hohe „Wasserverbrauch“ ist eigentlich unverantwortlich und sollte jedem Biertrinker mit gut konditioniertem Schuldkomplex übel aufstoßen. Denn glaubt man der Bundeszentrale für politische Bildung und einschlägigen regierungsfinanzierten „NGOs“, leiden viele ärmere Länder unter Wassermangel, weil es in der sogenannten ersten Welt in Unmengen vergeudet wird und unwiederbringlich verloren geht. Betrachtet man die Angelegenheit genauer, entpuppen sich Slogans wie „Trinkwasser ist Menschenrecht“ als nichts anderes als die Forderung nach Wiedereinführung der Sklaverei. Trinkwasser ist das Produkt von Menschen. Es muss definiert, gefunden, erschlossen, gepumpt, geklärt, gelagert, geleitet oder abgefüllt und stetig auf Reinheit kontrolliert, kurz: erarbeitet werden. Nur schmarotzende Parasiten können von ihren Mitmenschen ernsthaft erwarten, dass sie diese Leistungen unentgeltlich erbringen, da sie ja ein Recht darauf hätten.

Obwohl Trinkwasser ein menschliches Produkt und ein knappes Gut ist, haben wir dennoch auf dieser Erde keine Wasserknappheit, wie uns die Apologeten des menschengemachten Klimaschwindels – die uns gleichzeitig seit Dekaden einen nie gesehenen Meeresspiegelanstieg prophezeien – weismachen wollen. Dass wir gerade in Bezug auf Wasser seit Jahrhunderten eine Kreislaufwirtschaft geschaffen haben und die Natur selbst die beste und größte Kläranlage der Welt ist, die Menschheit von einer – bedingt durch von freien Marktkräften erwirkten Wohlstand – unglaublichen Qualitätsverbesserung profitiert hat und diese für den Rückgang der meisten Krankheiten verantwortlich ist, darf das panikgelähmte, schuldkomplexe Rückenmark des Michels nicht durchdringen. Bereits im Mittelalter reinigte sich ein Fluss offenbar binnen eines Tages, glaubt man der urkundlich nicht belegten, jedoch weitverbreiteten Bekanntmachung: „Am Mittwoch wird Bier gebraut, daher ist es verboten, ab Dienstag in den Bach zu scheißen. Der Bürgermeister!“

Als ich ein Kind war, durften wir nicht in der nahen Elbe baden. Der Strom führte all die ungeklärten Abfallstoffe und unerwünschten Gifte der verantwortungslosen real existierenden sozialistischen Planwirtschaft namens DDR mit sich. Zuweilen glitzerten leblose Fische mit kunstvollen Blumenkohlgeschwüren auf der silbernen Gischt. Zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven übergab die Elbe ihre aus Pirna, Dresden, Wittenberg und Magdeburg kumulierte toxische Fracht des Arbeiter- und Bauernstaates in den jauchzend frohen Schoß der Nordsee. Wenige Jahre nach dem Fall der Mauer hatte die Elbe wieder Badequalität.

Heute fahre ich im Sommer oft zum Planschen mit den Kindern an den Elbstrand. Hole genüsslich nach, was mir skrupellose Genossen in Kindheitstagen verwehrten. Das Wasser ist (noch) klar, rein und gut. Wenn sauberes Wasser ein Menschenrecht sein soll, ist die Bekämpfung des Sozialismus – in all seinen linkischen Facetten – oberste Menschenpflicht.

