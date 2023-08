Bürgerlicher Anarchismus Der Index der Unfreiheit

06. August 2023

Weshalb Staaten schlecht und schlechter, nicht gut und besser sind

von David Dürr

Alle Jahre wieder publizieren das amerikanische Cato-Institut und das kanadische Fraser-Institut, zwei liberale Think-Tanks, den Human Freedom Index. Unterstützend wirkt auch die deutsche Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit. In diesem Index werden nach einem präzisen Raster die persönliche und die wirtschaftliche Freiheit der Menschen nach Ländern gemessen, ausgewertet und in einer Skala zwischen null (schlecht) und zehn (gut) eingeordnet. Erfasst sind etwa 80 Prozent aller Länder, im neuesten Index 2022 sind es 165. Der Freiheitsdurchschnitt liegt aktuell bei 6,81 Punkten. In früheren Jahren war er höher, hatte aber schon immer einen Abwärtstrend, der sich mit Corona noch massiv verstärkte.

Deutschland liegt mit 8,33 Punkten auf Rang 18, am Ende der Skala figuriert Syrien mit 3,30 Punkten auf Rang 165. Davon ausgehend, dass einige nicht erfasste Länder wie beispielsweise Nordkorea, Turkmenistan oder Usbekistan eher am schlechteren Freiheitsende liegen, schafft es Deutschland immerhin noch in die Top-Zehn-Prozent. Und wenn man bedenkt, dass sogar die Schweiz auf Rang eins gar nicht viel mehr Punkte hat, nämlich 8,94, kann sich Deutschland stolz zur kompakten allerobersten Freiheitsliga zählen.

Wenn da nur nicht ein Problem mit dieser Skala wäre! Sie beginnt nämlich mit null und steigt dann ins Positive. Damit erhält ein noch so repressives Regime schon dann einige Pluspunkte, wenn zum Beispiel die Videoüberwachungen „nur“ den gesamten öffentlichen Raum und nicht auch private Wohnräume erfassen; oder wenn ein Staat „nur“ drei Viertel des privaten Erwerbseinkommens wegbesteuert und es nicht gleich ganz enteignet. Die Skala geht also davon aus, dass Freiheit etwas Positives sei, das einem gegeben werde, sei es weniger, sei es mehr: In Syrien mit nur 3,30 Punkten ganz wenig, in Mexiko mit 6,60 Punkten immerhin doppelt so viel und in Deutschland mit 8,33 Punkten (übrigens punktegleich mit Tschechien) oder in der Schweiz mit 8,94 Punkten nochmals kräftig etwas obendrauf. Das stößt dann schon fast an die Decke, die aus irgendeinem Grund bei zehn erreicht sein soll.

Indes, Freiheit wird einem nicht gegeben, Freiheit nimmt man sich, sonst wäre es nicht Freiheit! Unfrei ist man nicht, wenn man keine Freiheit bekommt, sondern wenn sie einem weggenommen wird. Die Skala sollte nicht im Positiven, sondern umgekehrt im Negativen verlaufen, beginnend mit null, wo jede Freiheitsbeschränkung fehlt. Das wäre ein Zustand, wo jeder das tun und lassen kann, was er will; mit Ausnahme dessen, was er nicht will, das man ihm tu‘ – nach der goldenen Regel der Bergpredigt, der kantischen Aufklärung oder des staatsfreien Privatrechts. Jede weitergehende Einschränkung verschiebt die Kurve ins Minus, etwa mit einer geringfügigen Besteuerung weniger, mit einer höheren mehr. Damit würde klar, dass die Schweiz und Deutschland hinsichtlich Freiheit nicht etwa besser dastehen als Mexiko oder Syrien, sondern bloß weniger schlecht; und dass weder Deutschland noch die Schweiz Grund haben, sich als oberste Freiheitsliga zu preisen, vielmehr sich als moderate Freiheitsbeschränker etwas weniger zu schämen.

Ein weiterer bei uns verbreiteter Irrtum ließe sich mit einem solchen Index der Unfreiheit beseitigen: Wir hier im Westen stehen nicht auf der Seite der Freiheit im Gegensatz zu gewissen arabischen oder asiatischen Ländern, die sich auf der Seite der Unfreiheit befinden. Solange sich alle Länder dieser Welt als Staaten organisieren, stehen sie alle auf der gleichen Seite der Unfreiheit, mit rein graduellen Abstufungen zwischen Deutschland, der Schweiz, Syrien oder Nordkorea.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.