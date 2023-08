Auto-Ikonen Legenden auf vier Rädern

12. August 2023

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichschlag

Bildquelle: (Film) von SWR / Youtube Oldtimer als Gruppenerlebnis: Ausfahrt mit automobilaffinen Gleichgesinnten ins Grüne

Nach „Das perfekte Dinner“ im letzten Monat möchte ich noch eine zweite „ganz andere“ Fernsehserie vorstellen, diesmal nicht aus dem Bereich „menschelndes Reality-TV“, sondern ebenso ausnahmsweise eine Doku-Serie, wieder aber mit viel Herzblut gedreht und mit großer Achtung vor, ja liebevoller Vorstellung von Leuten wie du und ich – in diesem Fall Enthusiasten der Oldtimer-Szene.

Die Serie „Auto-Ikonen“ erscheint in loser Fortsetzung als Sonderproduktion der Sendung „Marktcheck“ im Südwestrundfunk (SWR). Veröffentlicht wurden seit 2016 bis heute 19 Episoden in der Länge von je 30 oder (meist) 45 Minuten.

Die ersten 17 Teile (ausgestrahlt von 2016 bis 2021) wurden von Thorsten Link (Drehbuch und Regie) in Szene gesetzt. Zuletzt übernahm Stefan Tiyavorabun. Im Mai 2023 erschien endlich die erste neue Folge im laufenden Jahr (allerdings erstmals nicht mit einem wirklichen Auto im Mittelpunkt, sondern mit Motorrollern). Alle Episoden sind dankenswerterweise auf Youtube zu finden, allerdings muss man sie mangels eigener Playlist oft etwas länger suchen.

Wie angedeutet, stellt jede Episode ohne jede Häme zweierlei Stars vor – die Oldtimerexemplare und ihre sie umsorgenden „Papis“ und „Mamis“. Vom Hintergrundsprecher ermuntert und bewundert, untermalt von passender leichter Jazz-Musik, dürfen sie über ihre Passion erzählen – und sie fahren.

Und die Erstgenannten? Das sind mit zuweilen epischer Titelgebung der Episode bislang folgende Legenden: „NSU Ro 80 – Das Wankelauto“; „Mercedes 300 SL – Der Flügeltürer“ (beide 2016); „Opel Kapitän – Der deutsche Straßenkreuzer“; „Citroën DS – Die schwebende Göttin“; „VW Bus – Der Bulli“; „Opel Manta – Der Prügelknabe“; „Jeep – Pionier der Allradautos“; „Jaguar E Type – Bildschön und blitzschnell“ (alle 2017); „Der Käfer – Volkswagen für die Welt“; „Porsche 911 – Zeitlos, elegant, schnell“; „Citroën 2CV – Die Ente“ (alle 2019); „Fiat 500 – Der kleine Italiener““; „VW Golf – Das Wunder aus Wolfsburg“; „Ford Capri – Das Kultcoupé aus Köln“; „Der Trabbi – Volksauto des Ostens“; „Der Mini – Wunderkiste von der Insel“ (alle 2020); „Goggomobil – Das Teufelsding aus Dingolfing“; „Renault 4 – Freiheit auf vier Rädern“ (beide 2021) und „Vespa – Dolce Vita auf zwei Rädern“ (2023).

Man muss selbst kein Oldtimer-Freak sein, um die Serie zu genießen. Es reicht, sich wie der Autor dieser Zeilen am Anblick der klassischen Schönheiten auf vier Rädern erfreuen zu können. Die älteren Leser haben vielleicht wie ich in früheren Jahrzehnten selbst mal eines der damals noch vergleichsweise jungen Automobile fahren dürfen (in meinem Fall die Ente und den Manta; in der Reihenfolge beziehungsweise Kombination natürlich eigentümlich frei – schön war´s).

Und wenn ich einen Wunsch frei hätte? Der Karmann-Ghia als Ikone für die Dame fehlt noch. Titelvorschlag: „Der Hausfrauen-Porsche“.

Information

