Trust WHO Am Tropf der Geldgeber

von Martin Lichtmesz

Die 1948 gegründete Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf, die sich nach eigener Auskunft „von der Wissenschaft leiten lässt“ und „an der Spitze der weltweiten Bemühungen“ steht, „allen Menschen überall auf der Welt die gleiche Chance auf ein gesundes Leben zu geben“.

Die Netzseite der Organisation verkündet außerdem aktuell: „Wir leiten und koordinieren die Reaktion der Welt auf gesundheitliche Notfälle.“ Ich habe eine kleine Stichprobe gemacht: Laut „Wayback Machine“ fand sich diese Formulierung am 30. Dezember 2019 noch nicht auf der Seite der WHO. Damals hieß es: „Unsere Hauptaufgabe ist die Leitung und Koordinierung des internationalen Gesundheitswesens innerhalb des Systems der Vereinten Nationen.“ Der Unterschied in der Wortwahl sollte nach den Geschehnissen der letzten Jahre aufhorchen lassen. Wer ist denn hier „die Welt“, wer sind „wir“, was sind „gesundheitliche Notfälle“ und wer bestimmt, wie die „Reaktion“ darauf ausfallen soll?

Über genau diese Frage wurde auf der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung (World Health Assembly) beraten, die vom 21. bis 30. Mai in Genf stattfand. Dabei ging es insbesondere um zwei Dokumente: die Revision der Internationalen Gesundheitsvorschriften sowie ein neues Abkommen zwischen der WHO und ihren Mitgliedstaaten zur „Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“. Ausgangspunkt ist die Annahme, die internationale Reaktion auf SARS-CoV-2 sei katastrophal mangelhaft gewesen, weshalb es in Zukunft notwendig sei, koordinierter und einheitlicher auf Pandemien zu reagieren. Die WHO bekäme durch den Vertrag mehr oder weniger die Macht, einen internationalen Ausnahmezustand mit allen politischen Konsequenzen auszurufen. „Das bedeutet eine Ausweitung der WHO-Befugnisse über Gesundheitskrisen hinaus und eine Entgrenzung ihres Mandates“, kommentierte Elke Schenk im Magazin „Multipolar“ vom 23. Mai 2023. Es drohe ein „permanenter Krisenmodus in einem durch Erregerjagd und Datenwust aufgeblähten Pandemie-Universum“ sowie eine „globale Planwirtschaft für die Herstellung und den Vertrieb pharmazeutischer Produkte“. Mit anderen Worten stünde damit ein „Upgrade“ der Covid-„Pandemie“ bevor.

Angesichts dieser Aussichten schlugen etliche alternative Medien Alarm, allen voran der österreichische Internetsender AUF1, der der WHO im Mai einen Themenschwerpunkt widmete. In diesem Rahmen wurde dreimal der Film „Trust WHO“ aus dem Jahr 2017 ausgestrahlt, gedreht von Lilian Franck für OVALmedia.

Franck hat sich 2021 öffentlich von ihrem langjährigen Mitarbeiter Robert Cibis getrennt und distanziert: An dessen Projekten, „die sich mit der Corona-Politik der Bundesregierung und Ähnlichem beschäftigen“, sei sie „nicht beteiligt und teile seine Einschätzung in vielen Punkten nicht“. Hat sie sich lediglich aus der Schusslinie gezogen oder war sie tatsächlich nicht imstande, die Implikationen ihrer eigenen Recherche zu verstehen? Ihr Film ist zu einer faszinierenden Zeitkapsel gereift, deren Inhalte man heute mit geschärften Augen sieht.

Es gibt allerdings auch einige Unterschiede zu der Art, wie die Rolle der WHO in den heutigen kritischen Medien interpretiert wird. Ziel des Films ist es, anhand von drei Beispielen aufzuzeigen, dass es gute Gründe gibt, den hehren Zielsetzungen der Organisation zu misstrauen (daher auch sein Titel). Sein wesentliches Argument ist, dass ihre finanzielle Abhängigkeit, sei es von Mitgliedstaaten, Konzernen oder NGOs (auch Bill Gates taucht kurz auf), dazu führe, dass sie ihre Politik häufig nach den Interessen ihrer Geldgeber ausrichte, nicht selten zum Schaden der Menschen, deren Gesundheit angeblich ihr Anliegen ist. Noch ist nicht die Rede davon, dass die WHO eine „Gesundheitsdiktatur“ vorbereite, und auch ihre generelle Daseinsberechtigung wird keineswegs infrage gestellt. Vielmehr kritisiert der Film, dass sie aufgrund von Korruption ihrer gestellten legitimen Aufgabe nur ungenügend nachkäme.

Der erste Teil schildert, wie die Tabakindustrie Institute gegründet und Wissenschaftler gekauft hat, um die gesundheitlichen Risiken des Rauchens in der Öffentlichkeit herunterzuspielen. Etliche dieser Wissenschaftler machten ihren Einfluss auch innerhalb der WHO geltend. Franck stellt unter anderem den britischen Toxikologen Frank Sullivan zur Rede, der einerseits Berater eines WHO-Berichts über die Tabakindustrie war, andererseits auf der Gehaltsliste von Philip Morris stand. Die Art, wie er sich nervös lachend und hustend aus der Frage herauszuwinden versucht, ob er da nicht einen Interessenskonflikt gehabt habe, ist wenig vertrauenseinflößend.

Einen ähnlich schiefen Eindruck machen die wenigen Interviewpartner von der WHO, die nach langem Bohren bereit waren, mit Franck zu sprechen: Sie wirken unehrlich, ausweichend, abweisend, misstrauisch, alles in allem nicht gerade wie Menschen, die großen Wert auf Transparenz oder kritische Fragen legen. Andere hingegen scheinen aufrichtig von ihrer Mission überzeugt zu sein.

Der dritte Teil des Films geht dem Verdacht nach, die WHO habe die langfristigen Folgeschäden der radioaktiven Strahlung der Katastrophenkernkraftwerke von Tschernobyl und Fukushima heruntergespielt, vermutlich aufgrund von Druck der Nuklearindustrie und, im zweiten Fall, der japanischen Regierung.

Während diese beiden Teile die WHO der interessengesteuerten Verharmlosung einer gesundheitlichen Gefahr anklagen, wirft der zweite Teil des Films ihr das Gegenteil, nämlich interessengesteuerte Aufbauschung vor. Diese knapp 20 Minuten haben heute die größte Relevanz, denn sie drehen sich darum, wie die WHO im Jahr 2009 die „Schweinegrippe-Pandemie“ mehr oder weniger propagandistisch erzeugt hat, nicht zuletzt durch eine folgenreiche Änderung ihrer Definition, wann denn eine Pandemie gravierend genug sei, um eine „gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“ auszurufen. Das hat maßgeblich den Weg für die kommende Corona-Politik bereitet. Schon damals bestanden enge Verflechtungen mit der Pharmaindustrie. Wir begegnen einem Herrn Dr. Wolfgang Wodarg, der sich vehement gegen die gemachte Schweinegrippe-Hysterie engagiert hatte: „Die Beamten der WHO haben davon ja keine Ahnung. Sie sind angewiesen auf Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler werden ihnen entsandt von den Ländern und von den Geldgebern der WHO. Und da saßen nun sehr viele, die im Interesse der Pharmaindustrie beraten und entschieden haben.“

Am Ende des Films gelingt es Franck endlich, der damaligen WHO-Chefin Margaret Chan eine provokante Frage zu stellen. Sie vergleicht die WHO mit der „Titanic“, und fragt Chan, ob es nicht ihre Pflicht wäre, vorzeitig zurückzutreten, um der Welt ein Signal zu senden, dass ihre Organisation dem Untergang geweiht sei. Chans Augen blitzen halb belustigt, halb herausgefordert auf. Ihre Antwort ist bemerkenswert direkt: „Nur 30 Prozent meines Budgets sind gesicherte Fonds. Für die anderen 70 Prozent muss ich auf der ganzen Welt um Geld betteln. Und wenn sie uns das Geld geben, dann mit starkem Bezug zu ihren Präferenzen und Wünschen. Diese mögen nicht Priorität der WHO sein. Wenn wir das nicht lösen, dann werden wir nicht so groß sein, wie wir einmal waren.“

Chan wurde noch in jenem Jahr, als der Film herauskam, von Tedros Adhanom Ghebreyesus abgelöst. Das „Schiff“ WHO ist seither nicht nur nicht gesunken, sondern hat wesentlichen Auftrieb erfahren und sich als effektives und lukratives Vehikel für folgenreiche Interessen erwiesen.

