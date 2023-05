Pistol Schönen Dank, Peter Punk 2.0

14. Mai 2023

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichschlag

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

In ef 221 hatten wir an dieser Stelle ein in Deutschland weitgehend unbemerkt gebliebenes Serien-Juwel vorgestellt: „Trust“, ein Biopic über die Getty-Entführung 1973, produziert vom Disney-Ableger FX unter der Regie des hochbegabten Danny Boyle, gedreht im Zeitkolorit der bunten frühen 70er Jahre in Italien.

Nun haben sie es wieder getan, der Sender FX und Kult-Regisseur Boyle, und eine Serie erneut an reale Ereignisse und Biographien angelegt, diesmal allerdings vor dem insbesondere musikalischen Hintergrund der Mitt- und End-70er-Jahre in England. Nachgezeichnet werden Aufstieg und Niedergang der legendären Punkband Sex Pistols, die streng genommen ein Kunstprodukt ihres umtriebigen Managers Malcolm McLaren war. Musik- beziehungsweise speziell Punk-Fans wissen: Einer der Musiker hat das steile Abenteuer nicht überlebt.

McLaren war, das spielt durchaus mit, die antipolitische, anarchistische Message der Band immer wichtig, seine Mission war die Entlarvung der verlogenen, längst staatlich korrumpierten Eliten im Vereinigten Königreich. Spannend.

Mit den Musikern der Punkband – herausragend: Anson Boon als Sänger Johnny Rotten alias John Lydon – geben sich ein Stelldichein auch die Rockmusikerinnen Chrissie Hynde (bezaubernd dargestellt von Sydney Chandler) und Siouxsie Sioux sowie die Modedesignerin Vivienne Westwood und der spätere libertäre Internet-Pionier Richard Branson, die sich damals allesamt im Umfeld des Managers McLaren im versifften London herumtrieben – in genau jenen immer hässlicheren Jahren, bevor Margaret Thatcher das Land für einige Zeit beim sozialistischen Untergang aufhielt.

Sänger John Lydon klagte übrigens gegen die Serienmacher auf Entzug der Musikrechte – und verlor glücklicherweise. Lydon sagt, er „verachte“, was er sehen musste – dabei wird er nicht wirklich unsympathisch dargestellt. Aber die Produzenten bezogen sich eben nicht auf seine Erzählung der Geschichte, sondern hauptsächlich auf die des Bandkollegen Steve Jones.

Die Serie ist anders als „Trust“ sicher nichts für jedermann, obwohl man die zuweilen auch etwas nervige Musik der Sex Pistols nicht zwingend mögen muss, um dennoch Gefallen an der Verfilmung zu finden. Danny Boyle arbeitet geschickt auch immer wieder völlig andere Musiken im Soundtrack ein – bis hin zu Elvis Presley und David Bowie.

Aber – ebenfalls anders als bei „Trust“ – das hohe Niveau und die Erzähldichte der ersten Hälfte werden leider nicht durchgehalten. Die zweiten drei der nur sechs Folgen wirken zunehmend konfus, virtuose Einfälle wie eben Bowie und Elvis kommen nicht mehr vor. Hatten Drehbuchautor Craig Pearce und Regisseur Danny Boyle am Ende einfach keine Lust mehr?

Schade, denn die ersten drei Folgen sind fulminant, zumindest wenn man Boyles Stil mag und der Punk-Szene nicht völlig fremd gegenübersteht. Apropos: Schön wäre nun eine Biopic-Serie über die Ramones. Gabba Gabba Hey!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. April erscheinenden Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 232.