Migranten im politischen Deutschland Verbündete, Eigennützige, Selbstdenker

von Martin Lichtmesz

Das Werk „Migranten im politischen Deutschland: Drei Typen“ ist im strengen Sinne kein Dokumentarfilm, sondern ein Youtube-Video in Spielfilmlänge. Es erscheint mir aber so bemerkenswert, dass ich es trotzdem zum Film des Monats erkoren habe.

Erschienen ist es Anfang März auf dem Kanal „achse: ostwest“, betrieben von dem 1990 geborenen Ingenieur Feroz Khan, der in Dresden lebt und arbeitet. Aktiv seit 2016, hat er sich einen wohlverdienten Ruf als einer der profiliertesten Köpfe der „alternativen Medien“ erarbeitet. Ungewöhnlich für einen „Migrationshintergründler“ ist sein dezidiertes Engagement im rechten Spektrum als Advokat eines „selbstbewussten Deutschlands“, inklusive offener Unterstützung der AfD. Seine Eltern hatten in Deutschland Asyl erhalten, weil sie als Anhänger der Ahmadiyya-Gemeinschaft, die vom sunnitischen und schiitischen Islam als häretisch betrachtet wird, in ihrem Heimatland Pakistan verfolgt wurden. Khan hat sich nach eigener Auskunft seit 2015 vom Islam abgewandt und dessen Ausbreitung in Deutschland kritisch kommentiert. Die linksradikalen Wachhunde von der Antonio Amadeu Stiftung diffamierten ihn trotz seiner Herkunft als einen Stichwortgeber für „Islamfeinde und Rassisten“, der eine Masche gefunden habe, um bei „Wutbürgern“ abzukassieren.

Das ist, wie üblich aus dieser Ecke, eine grobe Verfälschung seiner Arbeit. Khan liefert weder „Hetze“ noch wohlfeile Boomer-Bespaßung, sondern scharfsinnige Analysen, die durch ihre Nüchternheit und Sachlichkeit bestechen. So auch in seinem jüngsten Opus magnum, das eine Typologie der Migranten im „politischen Deutschland“ entwirft, wobei Khan vor allem die „sichtbaren“ Gruppen aus nordafrikanischen, arabischen und muslimischen Ländern vor Augen hat.

Er unterscheidet drei Achsen: „Verbündete“, „Eigennützige“ und „Selbstdenker“. Die Übergänge sind dabei fließend und wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel: So mancher Protagonist, den Khan analysiert, weist Anteile von allen drei Achsen auf oder hat auch etliche Wanderungen und Schwerpunktverlagerungen innerhalb des Spektrums hinter sich. Zu diesem Zweck hat sich Khan durch unzählige Streams und Youtube-Videos gewühlt, in denen Rapper, Medienmenschen, „Influencer“ und andere Figuren des öffentlichen Lebens Debatten führen, von denen viele, die von links und rechts am Multikulti-Thema interessiert sind, aber kaum über ihre eigene Blase hinausblicken, wohl nur wenig Ahnung haben. Dabei fördert er mitunter Überraschendes zutage. Denn egal, in welchem Abschnitt sich die politisch aktiven Migranten bewegen, sie haben eines gemeinsam: dass die „Nazikeule“ bei ihnen nicht funktioniert und sie sich dadurch einiges erlauben können, was dem Durchschnittsalman den Kopf kosten würde.

Das bedeutet aber auch, dass ihnen die Option offensteht, eine lukrative Rolle als vermeintliches „Daueropfer“ einzunehmen, eine Versuchung, der wenige widerstehen, die eine Neigung zum Mediengeschäft verspüren. Die niederste Stufe, der „Verbündete“, ist jener weitverbreitete Typus, der seine Hautfarbe, seine Herkunft und oft auch sexuelle Orientierung nutzt, um innerhalb des linken Mainstreams – und dazu zählen inzwischen die öffentlich-rechtlichen Medien – Karriere zu machen und die Goldmine „Rassismus“ auszuschöpfen. Mehr Qualifikationen muss man für diesen Job nicht mitbringen, wobei eine narzisstische Charakterveranlagung und ein Hang zum Konformismus überaus hilfreich sind.

Absoluter Champion dieser Sparte ist wohl Tarik Tesfu, der „schwul, schwarz und schwarz“ (nämlich „dark-skinned“) ist, seines Zeichens Betreiber eines Youtube-Kanals und Moderator der Formate „Jäger & Sammler“ (ZDF) und „deep und deutlich“ (NDR). Tesfu beackert sowohl das Gender-LGBTQ-Gelände als auch den „Antirassismus“, was bei ihm auf einen unverhohlenen und geradezu wahnwitzigen antiweißen Rassismus hinausläuft, den er mit betont „tuntigem“ Gestus serviert. Das provozierende „Hassfischen“ nach Reaktionen, die dann wiederum als „rassistisch“ oder „homophob“ verwertet werden können, gehört zum fixen Geschäftsmodell dieses Genres, für das auch Namen wie Mohamed Amjahid, Malcom Ohanwe, Hasnain Kazim oder Hengameh Yaghoobifarah stehen.

Der zweite „eigennützige“ Typus ist nach Khan der häufigste unter den Durchschnittsmigranten (während der häufigste Typus im Medienbetrieb der „Verbündete“ ist): Sein Schwerpunkt liegt in seinen ethnokulturellen Interessen, die durch das multikulturalistische Paradigma begünstigt werden. Hierzu gehört auch die Welt der „Partyszenen“ und der Parallel- und Gegengesellschaften vorwiegend islamischer Prägung. Vertreter dieser Gruppe kommen häufig in Konflikt mit ihren linken Schützenhelfer*innen, insbesondere wenn es um Gender und Homosexualität geht. Ihr Bündnis mit der Linken ist eher strategischer als weltanschaulicher Natur und könnte dieser eines Tages hart auf den Kopf fallen. An der äußersten Spitze dieser Achse stehen etwa Clan-Chef Arafat Abou-Chaker oder der Gangster-Rapper Deso Dogg, der sich dem IS anschloss und 2018 in Syrien fiel. Aber auch weniger radikale Figuren wie Nasir Ahmad, Ferda Ataman oder Aiman Mazyek fallen eher in dieses Spektrum des Eigeninteresses als des „Verbündeten“.

Der dritte Typus, zu dem sich Feroz Khan mit einigem Stolz selber zählt, ist derjenige des „Selbstdenkers“. Es liegt in der Natur des „Selbstdenkens“, dass diese Gruppe die quantitativ kleinste ist und sich in ihr recht unterschiedliche Individuen versammeln, die die Fähigkeit zum Nonkonformismus und Anti-Opportunismus besitzen. Hierzu gehören Migranten, die sich zum Anwalt der deutschen Opfer der Masseneinwanderungspolitik machen oder ihre eigene „Community“ ohne politisch korrekte Rücksichten kritisieren, die sich gegen den Regenbogenkult positionieren, ohne fundamentalistisch-religiös zu argumentieren, die sich für Individualismus gegen woken Gruppenzwang starkmachen oder seit einiger Zeit auch solche, die sich mit „Querdenkern“ und anderen „Staatsfeinden“ solidarisieren.

Obwohl Khan diese Gruppe am meisten schätzt, betont er, dass ein „Selbstdenker“ natürlich nicht immer automatisch recht hat und dass sich auch hier erhebliche inhaltliche Differenzen finden. Beispiele wären Imad Karim, Ken Jebsen, Ali Utlu, Irfan Peci oder der iranischstämmige Rapper B-Lash. Lobend hebt Khan auch den halb-schwarzen Bodybuilder Leon Lovelock hervor, der sich schon sehr früh gegen die Corona-Maßnahmen positioniert und dafür enorme Anfeindungen kassiert hat.

Als die zwei maßgeblichen Vektoren innerhalb seines Drei-Achsen-Modells nennt er die Kategorien „Männlichkeit“ und „Erkenntnismut“, was angesichts der Häufigkeit von „flamboyanten“ Homosexuellen auf der „Verbündeten“-Achse durchaus einleuchtet. Alles in allem ist es Khan gelungen, ein ebenso komplexes wie griffiges Modell zu entwerfen, das vortrefflich hilft, genauer hinzusehen, zu differenzieren und besser zu verstehen, wie „bunt“ Deutschland nun wirklich ist. Der „Blockbuster“, wie der Macher seine Tour de Force ironisch nennt, ist nichts weniger als ein Meilenstein, eine sehenswerte Sturzflut aus klugen Einsichten, untermauert und illustriert mit zahlreichen unterhaltsamen bis haarsträubenden, aber immer aufschlussreichen O-Ton-Clips.

