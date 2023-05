Freibier Hopfen – Opium fürs Volk?

15. Mai 2023

Zauberkraut für den Zaubertrank

von Helge Pahl

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Der Volksmund nennt ihn poetisch die Seele des Bieres. Die Botaniker definieren ihn als rechtswindige Kletterpflanze aus der Familie der Hanfgewächse. Fachmännisch bezeichnen sie ihn als „Humulus lupulus“. Lupulus steht sinnbildlich für den jungen Wolf, der das Schaf, in diesem Fall in Form einer Wirtspflanze, erdrosselt. Ursprung und Bedeutung von „Humulus“ ist hingegen unklar. Es wird vermutet, dass eine etymologische und semantische Verbindung zum arischen „Haoma“, einer heiligen Pflanze der Zoroaster besteht. „Haoma“ soll wiederum mit dem vedischen „Soma“ verwandt sein, ein in den indischen Veden beschriebener Rauschtrank der Götter. In Aldous Huxleys Roman „Brave New World“ hat die Beruhigungsdroge Soma die wichtige Aufgabe, die beschriebene dystopische Welt weiterhin schön aussehen zu lassen.

Hopfen wird vermutlich erst seit dem achten. Jahrhundert bei der Bierherstellung eingesetzt, ist jedoch heute eine der vier eminenten Zutaten. Abgesehen von einigen (mittelalterlichen) Gruitbieren – die tatsächlich nach wie vor ohne Hopfengabe gebraut werden – ist er unabkömmlich für alle Bierstile. Bei den meisten Bieren hält der Hopfen sogar eine Doppelfunktion inne: Er sorgt erstens für die erfrischende Bittere, die den Malzkörper im Zaum hält und im Abgang die Süße von Gaumen und Zunge abräumt. Während die anderen Geschmacksnuancen schnell nach dem Herunterschlucken schwinden, bleibt die Bittere noch eine Weile präsent und klingt dann angenehm ab. Dieses sensorische Erlebnis bewirkt, dass sich beim Trinker alsbald das Verlangen nach einem weiteren Schluck einstellt. Ein für Konsument, Brauer und Wirt gleichermaßen überlebenswichtiger Vorgang. Zweitens steuert Hopfen wie keine der anderen Zutaten eine riesige Aromenbandbreite bei. Man unterscheidet vier Hauptaromen: krautige, fruchtige, blumige und harzige, die sich jeweils in Hunderte von Nuancen aufteilen. Im Wechselspiel mit den Noten, die von Malz und Hefe beigesteuert werden, und durch die mannigfaltigen technologischen Einflüsse der verschiedenen Brauverfahren, Lagerungszeiten, Temperaturen und so weiter können die Brauereien ein unendliches Geschmacksuniversum erschaffen.

Aromahopfen ist ein unerlässlicher Bestandteil von vielen traditionellen Bieren, aber erst der Craftbeer-Boom hat sein wirkliches Potenzial geweckt. Seit dem Aufkommen der neuen Braubewegung in den 1970er Jahren sind parallel über hundert neue Hopfensorten gezüchtet worden, und jedes Jahr kommen etliche weitere hinzu. Die meisten dieser Sorten stammen aus dem Yakima Valley im US-Bundesstaat Washington. Nach der bayrischen Hallertau ist dies das zweitgrößte Hopfenanbaugebiet der Welt.

Während für die Bittere die im Hopfen enthaltenen Alphasäuren verantwortlich sind, kommen die Aromen aus den ätherischen Ölen. Die Alphasäuren isomerisieren zur Bittere allerdings erst durch ungefähr 60-minütiges Kochen in der Bierwürze. Flüchtige Stoffe, wie es die aromatischen ätherischen Öle sind, haben sich dann längst durch den Schornstein der Würzepfanne verabschiedet. Um sowohl eine markante Bittere als auch eine feine Aromanote zu bekommen, gibt der Brauer daher normalerweise zwei, manchmal drei oder sogar noch mehr Hopfengaben: erstens Bitterhopfen zu Kochbeginn, zweitens kurz vor Kochende und/oder nach der Kochung im Whirlpool (hier sedimentieren viele Trubstoffe der Würze durch den sogenannten Teetasseneffekt), drittens Kalthopfung im Lagertank.

Gerade die Kalthopfung ermöglicht es den Brauern, eine bemerkenswerte Aromenfülle und -intensität in ihre Biere zu zaubern. Die Aromen werden hier mittels Kaltauszug aus dem Hopfen gelöst. Der Vorgang ist in der modernen Brauerei technisch nicht ganz profan, denn nach der Hauptgärung wird das Bier normalerweise in Drucktanks gelagert. Man muss den Hopfen also unter Druckbedingungen in die Tanks bringen beziehungsweise ihn mit Bier spülen. Dafür wurden Gerätschaften ausgetüftelt, die markante Namen wie „Hop Gun“, „Hop Rocket“ oder „Hop Tang“ tragen. Der beliebteste Craftbierstil IPA (siehe ef 196) mitsamt seinen mittlerweile unzähligen Untersorten ist ohne Kalthopfung undenkbar, und der Craftbeer-Boom wäre ohne ihre Renaissance vermutlich ausgeblieben. Die Technik ist nämlich mindestens seit dem Mittelalter bekannt. Damals stopfte man den Hopfen in Form ganzer Dolden durchs Spundloch der Bierfässer in das fertige BBier – zum einen, um es haltbarer zu machen, denn der Hopfen besitzt eine konservierende Wirkung, zum anderen, weil der Wirt dadurch noch einen positiven Einfluss auf den Geschmack des Bieres nehmen konnte. Und so schmeckte ein und dasselbe Bier ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viele Dolden die Wirte jeweils in die Fässer stopften und welche Sorten in ihren Gärten wuchsen, welche Böden die Hopfenpflanzen dort vorfanden und wie viel Sonne sie abbekamen.

Die Werthaltigkeit des Bitterhopfens wird allein durch seinen spezifischen, je nach Ernte und Anbaugebiet variierenden Alphasäuregehalt bestimmt. Weil die Bitterhopfensorten weitestgehend austauschbar sind, werden die Weltmarktpreise in Kilogramm pro Alphasäure gerechnet. Die großen Brauereien und Konzerne schließen in der Regel mehrjährige Lieferkontrakte über Alphasäure mit den Hopfenhändlern ab. Die Sorte spielt da keine Rolle. Ganz anders verhält es sich jedoch mit Aromahopfen. Da viele Hopfensorten einzigartige Aromen abgeben, sind sie oft schwer oder gar nicht durch andere Sorten zu ersetzen. Wenn Ernten schlecht ausfallen oder der Markt von größeren Playern leergekauft wurde, können die Preise steil durch die Decke gehen. Ein aktueller Hopfen-Derivat-Marktbericht prophezeit übrigens bis 2030 ein explosionsartiges Wachstum für den Hopfen-Terminmarkt.

Abgesehen von seiner Bittere und der unglaublichen Aromenvielfalt ist Hopfen bereits seit Jahrhunderten als Heilpflanze bekannt. Er wirkt schlaffördernd, appetitanregend, verdauungsfördernd, blutreinigend und entzündungshemmend. Die vermutlich wichtigste Wirkung ist jedoch die Beruhigung von Geist und Körper bei Angstzuständen, nervöser Unruhe und innerer Aufgewühltheit. Er trägt also entscheidend dazu bei, dass Bier, wie im oben genannten Roman „Brave New World“, eine Art realexistierendes Soma, eine Droge zur Ruhigstellung der Bevölkerung ist.

Und in der Tat scheint sie zu wirken: Während sich der bierselige Michel jahrzehntlang ohne Murren von politischen Akteuren jedweder Couleur hat enteignen lassen und sich eine Eigenheimquote von nur 50,5 Prozent und ein Rentenniveau von durchschnittlich 52,9 Prozent vom letzten Nettolohn bei einem Renteneintrittsalter von 67 Jahren gefallen lässt, genießen 75,1 Prozent der Italiener und 64,0 Prozent der Franzosen ihren Lebensabend im eigenen Heim, das sie allmorgendlich ab 62 Lebensjahren nicht mehr verlassen müssen, da sie 81,7 Prozent beziehungsweise 74,4 Prozent des letzten Nettolohns als Altersrente beziehen. Auch wenn es die Hauptstrompresse nicht berichtet, kann man erfahren, was passiert, wenn Politikdarsteller wie Emmanuel Macron versuchen, die Wertschöpfenden um zwei Jahre Ruhestand zu berauben: Das ganze Land läuft Sturm und brennt lichterloh. Es fällt mir schwer, dies zu schreiben, aber vielleicht sollten wir hopfenbesänftigte Teutonen das Biertrinken eine Zeit lang an den Nagel hängen und uns ein Beispiel an unseren rotweinaffinen westfränkischen und italischen Brüdern nehmen, bis wir die ganze Parasitenbande zum Teufel gejagt haben.

