Lichtschlags Beste Barrick Gold

06. Mai 2023

Goldminen fürs Depot

von André F. Lichschlag

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Schon in der Einführung zu dieser Kolumne (ef 212) wiesen wir darauf hin, dass neben der Investition in Aktien auch andere Realwerte nicht zu vergessen seien, jetzt wo die wellenartige Flutung der Geldwerte Tsunami-Stärken erreicht. Neben Immobilien sind das vor allem die guten alten – möglichst anonym gekauften – Edelmetalle Gold und Silber in physischer Form und möglichst sicher verwahrt.

Nun gibt es noch die Möglichkeit der Kombination einer Investition in Aktien und Edelmetalle in Form von Wertpapieren der in diesem Bereich tätigen Bergbauunternehmen. Dabei ist es wichtig, den Hebel gegenüber dem Gold- oder Silberpreis zu verstehen, den diese Form des Investments bietet. Aus ihm folgen erhöhte Chancen, aber auch erhöhte Risiken gegenüber dem Basisinvestment in physische Metalle.

Nehmen wir dazu ein einfaches Beispiel. Der Gewinn von Goldminengesellschaften errechnet sich aus dem Erlös, also dem Marktpreis für eine Feinunze Gold, abzüglich der Gesamtförderkosten („All-In Sustaining Costs“). Sagen wir, die Förderkosten für das Unternehmen liegen bei genau 800 US-Dollar je Feinunze. Das macht bei einem Goldpreis von 1.000 US-Dollar 200 Dollar Gewinn je geförderter Unze. Steigt nun der Preis für eine Feinunze Gold um 20 Prozent auf 1.200 Dollar, so steigt der Gewinn des Unternehmens um 100 Prozent auf 400 Dollar, also fünfmal so hoch wie der Goldpreis oder eben: mit dem „Hebel fünf“. Entsprechend reagieren die Aktien der Minengesellschaften „stark gehebelt“ auf Veränderungen des Goldpreises – und das natürlich in beide Richtungen. Hinzu kommt, dass die Aktien umgekehrt auch auf Förderkostenveränderungen sehr stark reagieren, was ihnen tatsächlich beim Inflationsschub im letzten Jahr zusetzte.

Wenn man nun davon ausgeht, dass der größte Teil der Geldflutung erst noch vor uns liegt und entsprechend die große Flucht in die Edelmetalle erst noch einsetzen wird, dann darf man mit einigem Recht – bei allen politischen Risiken etwa durch Goldverbote oder zusätzlicher Besteuerung – mittelfristig recht optimistisch in Bezug auf die Aktienkurse dieser Unternehmen sein.

Das nach Marktkapitalisierung größte Goldminenunternehmen ist Newmont Mining aus den USA, das aber auch noch nennenswerte Mengen Kupfer, Silber und Zink abbaut. Stärker auf Gold konzentriert ist das nach Fördermenge größte Goldbergbauunternehmen der Welt: Barrick Gold mit Sitz in Toronto, Kanada. Für Barrick hatte sich auch Warren Buffet 2020 entschieden (wobei der sich von allen Goldminenaktien zuletzt wieder getrennt hat) – so falsch kann es also nicht sein, im Zweifel den Branchenprimus auszuwählen.

Das Unternehmen wurde 1978 von Peter Munk (1927–2018) als Barrick Petroleum gegründet und ging 1983 mit dem heutigen Namen an die Börse. Zu Beginn des Jahres 2023 beschäftigte Barrick 21.300 Mitarbeiter. Neben Gold wird noch Kupfer gefördert – in derzeit 16 Betriebsstädten in 13 Ländern dieser Erde. 2018 fusionierte Barrick mit Randgold, wodurch zwischenzeitlich auch die nach Marktkapitalisierung größte Minengesellschaft entstand, bis Newmont seinerseits Goldcorp im Jahr 2019 übernahm und jetzt wieder die Nase vorn hat. Barrick und Newmont stehen gerüchteweise selbst immer wieder vor einer gegenseitigen Übernahme oder Fusion, wobei konkretere Initiativen bislang scheiterten, zuletzt 2020 und 2022.

Barrick hält Anteile an 13 Goldminen, darunter sechs Tier-One-Goldanlagen, also Schürfgebiete, die mindestens 500.000 Unzen Gold pro Jahr über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren produzieren. Die Goldminen des Unternehmens sind geographisch gut diversifiziert und befinden sich in Kanada, Argentinien, der Elfenbeinküste, im Kongo, in der Dominikanischen Republik, in Mali, Tansania und den USA.

Die Dividendenrendite schwankt wie der Kurs der Aktie stark und in zyklischer Form, das ist bei Barrick nicht anders als bei Newmont und den kleineren Gesellschaften. Aktuell liegt sie bei deutlich über drei Prozent pro Jahr (bei Newmont bei knapp vier Prozent). Diese Rendite ist ein weiterer Unterschied zur Basisinvestition in physische Metalle.

Die von uns so geliebte Luro-Kurve von links unten nach rechts oben im Kursverlauf ist bei einem Zykliker nur auf lange Sicht zu abstrahieren – bis 2012 allerdings war sie deutlich erkennbar. Und mit dem nächsten Aufschwung, der deutlich über den alten Allzeithochs enden dürfte, wird sie wieder für jeden lesbar sein, zumal ja nur der gehebelte Wert von Gold gegenüber Fluten von Papier abgebildet sein wird, so meine natürlich völlig unverbindliche Prognose.

Warum nun wird Barrick Gold in zehn Jahren eher noch besser dastehen als heute – dazu wie immer drei Gründe.

Erstens: Der Goldpreis könnte steigen.

Zweitens: Die geopolitischen Auseinandersetzungen dürften weiter zunehmen. Krisenzeiten sind Goldzeiten.

Drittens: Gold ist echtes Geld. Das Unechte ist angetreten, den Beweis zu erbringen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. April erscheinenden Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 232.