Unter Kommunisten Chinesen, Russen und das gerettete Telefon

21. Juli 2023

Meine K-Gruppen-Geschichte. Oder: Wie man Blinden die Farbe erklärt

von Kurt Kowalsky

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der Papst und der Czar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten“, heißt es im Manifest der Kommunistischen Partei von 1848.

Die KPD sollte recht behalten. Der Kommunismus ist kein Gespenst. Er ist eine wohl unheilbare Geisteskrankheit, der auch durchaus ehemals nette, anständige Menschen zum Opfer fallen. Obwohl die Kommunisten selbst in ihrer Geschichte nicht müde wurden, sich gegenseitig in Gulags, Arbeits- und Umerziehungslager zu sperren, wird nur selten einer als geheilt entlassen.

Ich erzähle hier von den heimtückischen Fällen, von dem lupenreinen Demokraten, der seine Doktorarbeit gefälscht hat, und dem anderen akademischen Gesindel, das sich beizeiten umlackiert hat. Dass die einen die anderen beschimpfen, verachten und bekriegen, hat nichts zu bedeuten. Es ist ein Symptom dieser Geisteskrankheit.

1976 gab es in meinem Erdkreis zwei gravierende Ereignisse. Erstens hatte ich in einer Kneipe eine hübsche Frau kennengelernt, die mit dem Parteivorsitzenden einer maoistischen Splitterpartei liiert war.

Und zweitens ereignete sich im Land Maos das Erdbeben von Tangshan. Eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes mit 5,3 Millionen zerstörten Häusern und über 240.000 Todesopfern.

Was die hübsche Gemahlin des Parteivorsitzenden dazu sagte, weiß ich heute nicht mehr. Aber es war klar: Wollte ich zwischen ihr und mir da etwas zum Beben bringen, durfte ich ideologisch kein Abweichler sein.

Ich hatte bereits ein paar Semester Politologie hinter mir, sodass mir die akademischen Diskussionen über „die Befreiung der Arbeiterklasse“ mit der Hübschen nicht besonders schwerfielen. Dass die Arbeiterklasse gar nicht befreit werden wollte, war nie Bestandteil der Diskussionen.

China galt als das große Vorbild für Freiheit (sic) und Wohlergehen. Deshalb kaufte ich mir die deutschsprachige „Peking-Rundschau“, um die „volle Wahrheit“ über das Paradies aus erster Hand zu erfahren. Und da konnte ich in dieser „Peking-Rundschau“ anlässlich der Erdbebenkatastrophe eine doppelseitige Reportage lesen, wie irgendein Parteifunktionär einen Telefonapparat gerettet hatte. Das Telefon (Baujahr etwa 1940) war abgebildet. Der junge Held der Arbeiterklasse ebenfalls. Weitere Informationen gab es nicht. Die Angelegenheit war an verhältnisblödsinniger Peinlichkeit nicht zu überbieten.

Einerseits fand ich es irgendwie geil, die Frau des selbsternannten „Partei- und Arbeiterführers“ am Ende eines dialektischen Prozesses von der Tristheit ehelicher Monotonie zu befreien. Anderseits irritierte mich die Selbstsicherheit, mit der diese Leute das Arbeiter- und Bauernparadies verkündeten. Mao und Stalin waren für diese Parteigänger keine Massenmörder, sondern die weisen Führer und Befreier der Verdammten dieser Erde.

War die Verdammnis speziell in einer Weddinger Kneipe noch nicht richtig gegenwärtig, so doch in der Dritten Welt. In Vietnam hatte eben die „revolutionäre Arbeiterklasse“ erfolgreich gegen den US-Imperialismus gekämpft (etwa drei Millionen Kriegstote) und just 1976 eine marxistische Einparteiendiktatur errichtet.

Hierzulande wehrten sich die Studenten gegen jegliche Art der Bevormundung, und in Fernost wurde das Diktat einer einzelnen Partei als Befreiung begrüßt. Es würde hier zu weit führen, die Logik der „Diktatur des Proletariats“ zu erläutern, doch sie geht widerspruchsfrei auf, hinterfragt man die Prämissen nicht.

Die Parteimitglieder dieser kommunistischen Splitterpartei, also auch mein hübsches Mädchen aus der West-Berliner Kneipe, hatten sich einer strikten Parteidisziplin unterzuordnen. Ich sollte erst nach einiger Zeit erfahren, dass es bei der Parteidisziplin nicht um die pünktliche Zahlung von Mitgliedsbeiträgen und dergleichen ging, sondern um „richtiges Denken“, das sich durch Worte manifestierte.

Nein, es gab damals noch keine übergriffige Identitätspolitik. Es gab Männer und Frauen, Väter und Mütter. Und hätte einer im Fernsehen von „entbindenden Personen“ gesprochen, hätte man ihn wohl anschließend in eine Heilanstalt eingeliefert.

Obwohl Mao den bewaffneten Kampf als die höchste Form des Marxismus-Leninismus bezeichnet hatte, lehnte das links-intellektuelle Gesindel überwiegend den Terrorismus ab. Es ging ja schließlich um die Eroberung der staatlichen und politischen Macht durch das Proletariat.

Die „abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft“ sollte nicht zerbrochen werden, sondern erobert. Ohne Zwang und ohne Diktatur ist der Übergang zum Sozialismus nicht möglich.

Der Anarchist Bakunin brachte das bereits 1873 auf den Punkt: „Sie versichern, dass allein die Diktatur, natürlich die ihre, die Freiheit des Volks schaffen kann: Wir dagegen behaupten, dass eine Diktatur kein anderes Ziel haben kann als nur das eine, sich zu verewigen, und dass sie in dem Volk, das sie erträgt, nur Sklaverei zeugen und nähren kann.“

Bereits 1980 manifestierte sich dann in der alten Bundesrepublik die Alternative für Deutschland. Gott bewahre, das war nicht die heutige AfD, sondern die Partei „Die Grünen“, die eine grundlegende Alternative zur Parteienlandschaft sein wollte. Wenige Jahre zuvor hatten noch dei Porträts von Lenin, Stalin und Mao die Zimmerwände geschmückt, jetzt war man radikal ökologisch, pazifistisch, gewaltfrei und basisdemokratisch.

Der gemeinsame Nenner zwischen der außerparlamentarischen studentischen Opposition (APO), meinen damaligen kommunistischen Bekannten und diesen Grünen war, dass sie ihre politischen Forderungen zu „objektiven Interessen der Mehrheit“ erklärten, die die Partei in ihrer grenzenlosen Weisheit als „objektives Gemeinwohl“ erkannt hatte. Und da man mit der Aufklärung bereits scheiterte, bevor der Strom aus der Steckdose kam, ist eine Erziehungsdiktatur nur folgerichtig. Basis ist das, was sich auf der Straße bei Demonstrationen und Blockaden, bei Anschlägen auf Personen, Institutionen und Einrichtungen engagiert. Diese Art Terror in der basisdemokratischen Variante ist natürlich legitim, und vom Professor bis zum Bundesrichter bringt man dafür Verständnis auf. Physikalischer Blödsinn gilt als ehrenwerte Zielsetzung.

Es geht eben um das richtige Denken und damit genau um das, was Bakunin 1873 bereits erkannt hat: um ihre Diktatur, die das Volk zu ertragen hat.

Mir fiel diese Geschichte wieder ein, weil auf der Internetseite des Kremls im April 2023 ein Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Putin und seinem Gesundheitsminister zu lesen war. Herr Putin befragt seinen Minister in bekannter Manier über die aktuelle Situation im Gesundheitswesen. Der Herr Minister möchte mal mit der Demographie im Land beginnen, meinte der Führer des Landes mit 143 Millionen Einwohnern.

Na, wäre er der Fürst von Liechtenstein mit seinen 40.000 Einwohnern gewesen, hätte sein Minister wohl antworten müssen: „Seine Exzellenz, an Männern gibt es im Land noch uns beide, Ihre Freunde in den Palästen und die paar anderen Lakaien. Der Rest an Männern ist aufgrund unserer Spezialoperation in der Ukraine derzeit statistisch nicht mehr erfassbar.“

Das ist natürlich die dekadente Variante. Eine derart defätistische Zählerei wäre unter Kommunisten lebensgefährlich. In China hätte das in den 1970er Jahren für einen Minister bedeutet, auf einem Leiterwagen mit einem Schild um den Hals durch die Straßen gekarrt und bespuckt zu werden.

In der postsowjetisch deformierten russischen Gesellschaft heißt Dialog: Ich weiß, dass du lügst, und ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du lügst – trotzdem wirst du mich weiter anlügen und ich werde deine Lüge um meine Lüge ergänzen.

Im real inszenierten erwähnten Gespräch wurden die „Spezialoperation“ in der Ukraine und die Zahl der gefallenen Soldaten erst gar nicht erwähnt. Der Herr Gesundheitsminister rettet irgendeinen „Telefonapparat“ und berichtet über die Einführung eines Zufriedenheitsbewertungssystems und darüber, dass „11.000 Fahrzeuge für die Medizin ausgeliefert wurden“. Angesichts der legendären Gleichgültigkeit beim medizinischen Personal im staatlichen russischen Zwangsapparat bedeutet dies wohl, dass ein paar Funktionäre die „ausgelieferten“ Fahrzeuge in den Schwarzmarkt umdirigiert haben. Denn wer den Staat nicht bestiehlt, so ein russisches Sprichwort, beklaut die eigene Familie.

Mit Despotismus verbindet man im Allgemeinen die Willkür und Schrankenlosigkeit eines Herrschaftssystems. Beherrscht irgendein Führer einer afrikanischen Soldateska eine Region, so ist diese Herrschaft sicher despotisch. Doch wird sich ein solcher Anführer weder über das Gesundheitssystem noch über die Demographie auslassen, hat er im Allgemeinen die Lebenserwartung im Land selbst tatkräftig verkürzt. Die versteckten oder offenen Kommunisten verstehen sich jedoch als unverstandene Heilsbringer. Die damit verbundene Tragik ist mehrschichtig.

Haben Kommunisten die Herrschaft noch nicht an sich gerissen, sind sie Verschwörer. Arithmetisch besteht wohl jede beliebige Kohorte aus genau 50 Prozent Benachteiligten, sodass sie in jeder Gesellschaft leicht die Mehrheit der Bevölkerung auf ihre Seite bringen könnten. Doch mindestens die Hälfte dieser „Armen“, „Ausgebeuteten“ oder „Elenden“ wird von der Hoffnung getrieben, sich auf die „andere Seite“ der Gesellschaft schlagen zu können. Die so verbliebenen 25 Prozent sind aber wahrscheinlich auch nicht die Hellsten und Tüchtigsten, sodass auch die beste Verschwörung im Chaos enden würde.

Es ist beliebig unwahrscheinlich, dass ein Arbeiter ohne akademischen Hintergrund die marxsche Philosophie nur ansatzweise versteht. Und so versucht man, durch Rede und Gegenrede entweder die Frau des Parteiführers ins Bett zu bekommen oder eben einen anderen akademischen Spinner von der Richtigkeit seiner Ideologie zu überzeugen. Es genügen wenige Semester geisteswissenschaftlichen Studiums, um Milliarden Verdammter und Heere von Sklaven aus ihrem Elend zu erlösen, ohne auch nur auf dem Flur des Instituts wenigstens einmal die Putzfrau gegrüßt zu haben.

Während der Arbeiter, der bis an sein Lebensende vermutlich nie begreifen wird, was hegelsche Dialektik und ihre marxistische Verkehrung bedeuten, in der Regel mit der Machtergreifung der Kommunisten seiner persönlichen Hoffnung beraubt wird und in den organisierten Stumpfsinn gleitet, lehrt die Geschichte, dass die ehemaligen Gesprächspartner im akademischen Zirkus nun um ihr Leben fürchten müssen. Millionen von Kommunisten wurden nicht von der Bourgeoisie umgebracht, sondern von Kommunisten.

Auch 1976 bekämpften sich im damaligen West-Berlin mindestens fünf kommunistische Splitterparteien bis aufs Messer, ohne sich je mit einem Arbeiter wirklich auseinandergesetzt zu haben. Und natürlich bekämpften sich die Kommunisten Chinas untereinander und gemeinsam die Kommunisten in Russland. Die Kommunisten in Vietnam bekriegten die Kommunisten in Kambodscha und last, but not least hatte man in der DDR gerade die erste Generation Kommunisten unter Walter Ulbricht entmachtet, gedemütigt oder in den Selbstmord getrieben und die entsprechenden Bilder aus den Schul- und Geschichtsbüchern entfernt.

Stalin war Jahre zuvor aus der Propaganda der Sowjetunion gestrichen worden, nur bei meinem Liebchen hing sein Bild noch im ehelichen Schlafgemach.

Der Filmemacher, der Putin in seinem ersten Wahlkampf begleitete, bemerkte am Schluss seiner Dokumentation beiläufig, dass von dem besagten Wahlkampfteam heute gerade noch Medwedew politisch in Erscheinung trete beziehungsweise noch lebe. Letzterer galt übrigens während seiner Präsidentschaft (2008 bis 2012) im Westen als liberal und gemäßigt. „Ein Mensch, der eingeschüchtert, abgekapselt ist sowie den Staat, die Polizei und Konkurrenten fürchtet, kann kein Modernisierer sein. Das kann nur ein freier Mensch“, meinte dieser Typ noch 2010. Zwölf Jahre später drohte er dann, für den Fall, dass in Russland nicht „alles ruhig“ bliebe, mit der Wiedereinführung der Todesstrafe und befürwortete für aus dem Land Geflüchtete die „extralegalen Hinrichtungsmethoden“ des sowjetischen Geheimdienstes.

Nun gut, die kommunistische Partei, deren Anführer ich hörnte, löste sich wenige Jahre später selbst auf. Umgebracht haben sie wohl niemanden. Er und andere Anführer blieben im akademischen Zirkel journalistisch tätig und gingen in der Ökologiebewegung auf. Während im kommunistischen Paradies China jedes Jahr Tausende Bergleute in den Kohlegruben zu Tode geschunden wurden und werden, spitzte das intellektuelle linke Gesindel hier die Griffel und schrieb gegen die Atomkraftwerke an.

Und wie früher so dann auch als Grünlackierter ging und geht es nicht um die Überzeugung von Massen, geschweige denn der Bevölkerung. Es geht um Indoktrination, also manipulative Umerziehung, sowie um die Durchsetzung seiner eigenen Interessen innerhalb der eigenen Klientel, um die eigenen Gewaltphantasien zu verwirklichen.

So liest sich die Liste der damaligen Parteigrößen und Bewunderer von Massenmord und Gulag heute nach über 40 Jahren wie das Who is Who des bundesdeutschen Spitzenjournalismus. Die Möchtegernstalins im Froschkostüm bereiteten in den folgenden Jahrzehnten den intellektuellen Nährboden für den heute heraufziehenden Ökoterrorismus und die Etablierung des physikalischen Blödsinns made in Germany.

Zurück zu Präsident Putin, der sich ebenfalls als moderne Inkarnation Stalins fühlt. Wie aus seiner Rhetorik zu schließen ist, wäre er wohl zu gerne Anführer eines neuen Großen Vaterländischen Krieges. An militärischen Fehleinschätzungen steht er dem großen Generalissimus in nichts nach. An Menschenverachtung, Misstrauen und der mangelnden prognostischen Fähigkeit ebenfalls nicht.

Angesichts der fortgesetzten Reden des Wladimir Putin wird deutlich, dass sich der Cäsarenwahnsinn bei Kommunisten mit einem krankhaften Belehrungsdrang paart. Als wollte ein Märchenprinz, hat er erst einmal den Blinden in Ketten gelegt, diesem in einem fortdauernden Monolog etwas von Farben erzählen. Man beachte dabei die Reihenfolge: Zuerst muss das Opfer in Ketten gelegt werden, erst dann kann man es beschwatzen, belügen und nötigen.

Ich fragte mich bereits 1976, in welcher Welt die Schmierfinken der „Peking-Rundschau“ beziehungsweise der „Roten Fahne“ lebten, denn ich ging von einem politischen Prozess der Willensbildung aus. Ich meinte naiv, dass gesellschaftliche Veränderungen nur über politisch-administrative Veränderungen möglich seien. Wie konnte der Arbeiter in der Fabrik von den Segnungen des Kommunismus überzeugt werden, wenn angesichts von 5,3 Millionen zerstörten Häusern und 240.000 Todesopfer über die Rettung eines alten Telefons berichtet wird?

Unausgesprochen war meinen Gesprächspartnern damals in der Weddinger Kneipe die Sinnlosigkeit politischer Meinungsbildung jedoch bekannt. Natürlich trat diese Partei auch zur Wahl an, doch niemand hatte sich jemals eingebildet, auf diesem Weg nur die geringste Chance zu haben.

Karl Marx – ich hätte es wissen müssen – hatte ja bereits in seinen Schriften vorgesorgt. Proletarier, die zählten, waren nur die klassenbewussten Proletarier. Der Rest fiel in die Kategorie Lumpenproletariat, so eine Art kriminelles, einfältiges Pack. Und darüber wer das richtige Klassenbewusstsein hatte, entschied selbstverständlich die Partei.

Auch über Mehrheiten war bereits im philosophischen Traktat entschieden worden. Es ging nicht um arithmetische Mehrheiten und deren Willen, sondern um die „Durchsetzung der objektiven Interessen der Mehrheit“. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Partei entscheidet, welches die objektiven Interessen der Mehrheit sind.

Keine Frage, analog den Säuberungen unter Stalin und Mao oder auch nur des Schrumpfprozesses in Putins Wahlkampfteam hätten nach einem revolutionären Umsturz nur wenige meiner damaligen Gesprächspartner überlebt. Der glücklichste Tag eines kommunistischen Funktionärs ist nicht der Tag seiner Beförderung, sondern der Tag, an dem er nur in ein Umerziehungslager geschickt wird, während seine Genossen von den anderen Genossen erschossen werden.

Der organisierte Stumpfsinn und die Tristesse werden Putin bestens bekannt sein. Stundenlanges indoktrinierendes Geschwätz über Pläne, Diktate, Weisungen und die Weisheiten der russischen Führer haben die Häuser auf den Dörfern in Russland nicht renoviert, die Industrie nicht modernisiert und die legendären unerträglichen Dienstbedingungen für die Rekruten in den russischen Streitkräften nicht verbessert.

Bereits im Tschetschenienkrieg unter Putins Führung wurden Tausende schlecht ausgebildeter und ineffektiv eingesetzter russischer Wehrpflichtige verheizt. Wenn von der westlichen Berichterstattung bezüglich des Krieges in der Ukraine nur die Hälfte wahr ist, so haben die ganzen inszenierten verlogenen Gespräche an langen und längeren Tischen mit der militärischen Führung wohl ebenfalls nichts bewirkt.

Seit Februar 2022 kam im Wochentakt eine Ankündigung nach der anderen. Ich habe sie nicht gezählt, aber 52 Stück werden es gewesen sein, von denen man 53, gemessen an den Tatsachen, als Lügen wieder streichen kann. Es gibt keine „bessere Armee“, die der Verbrecher irgendwann aus dem Hut zaubern könnte. Doch es gibt sicher die Bereitschaft, noch ein oder zwei Millionen junge Männer an der Front zu verheizen.

Der Marxismus lehrt, dass des Menschen Wille durch seine wirtschaftlichen Verhältnisse und die ihn umgebende materielle Welt bestimmt ist. Putin argumentiert nicht mehr mit Bezug auf Marx. Doch er hat verinnerlicht, dass die Führung des Staates dazu berufen ist, die materielle Welt zu verändern. Und dass sich dann Geist und Willen der Menschen erst „richtig“ manifestieren. Marxisten bestreiten, dass sie den Menschen zum Werkzeug ihrer Ideologie machen. Sie zwingen und nötigen die Menschen lediglich zu einem bestimmten Handeln, damit sich ihr Denken entsprechend richtig formieren wird.

Spätere Generationen werden ein paar Millionen Tote vergessen und dankbar sein, dass der Führer des Reiches die Fehler seiner Vorgänger korrigierte und die Feinde des Volkes vernichtete, um das Paradies zu ermöglichen.

Natürlich führt das vorübergehend zu demographischen Problemen. Dafür gibt es ja die inszenierten Gespräche mit dem Gesundheitsminister. Vielleicht werden auch die Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen vergrößert. Denn nahezu alle Staaten, unabhängig von ihren Herrschaftsstrukturen, verfolgen das Ziel, das Risikomanagement für jeden Einzelnen zu übernehmen und womöglich auf null zu senken. Wie die Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie bestätigten, wird so die totale Kontrolle über die Menschen „zivilisiert“ erst möglich.

Man verkenne aber auch hier den erwähnten dialektischen Prozess nicht. Es bedarf keiner jahrzehntelanger kommunistischer Indoktrination. Ist staatliche Herrschaft, also das Monopol physischer Gewaltsamkeit, erst einmal erzwungen und wohl oder übel akzeptiert, werden große Teile der im beherrschten Territorium (Staatsgebiet) lebenden Bevölkerung den Herrschaftsapparat für Beeinträchtigungen und Störungen ihres Lebens verantwortlich machen.

Ich bezeichnete hier wie selbstverständlich Putin als Kommunisten. Putin als Mensch mag ein Produkt des leninistischen Prinzips der Bolschewisierung sein. Gesellschaftlich hatte Russlands Präsident Jelzin diesem Treiben ein Ende bereitet. Putin als Diktator ist ein Produkt des Demokratismus. Und er ist nicht der erste Machthaber, der die Entartung der Herrschaftsform der Demokratie erfolgreich forcierte und den üblichen Wettbewerb der Gauner sodann unterband.

Solange dieser Wettbewerb noch einigermaßen funktioniert, werden aber die in der Opposition befindlichen politischen Cliquen (Parteien) ausbleibende Eingriffe in die Integrität der Personen der Regierung anzulasten versuchen. Das ist das Hase-und-Igel-Spiel politischer Gauner. Auch das übelste Ansinnen wird vom politischen Konkurrenten überboten.

Die Ambivalenz dieser Form von Volksverhetzung wird erst deutlich, versucht man sie gewaltmonopolistisch zu unterbinden. Ausgehend von der Prämisse, dass gesellschaftliches Zusammenleben nur mittels staatlicher Gewalt möglich ist, bleibt der Widerspruch immanent. Auch der „liberale Staat“ wird zur „Einparteiendiktatur“ (eine Diktatur wesensgleicher politischer Cliquen), weil im Rahmen der freien Meinungsäußerung die Forderung, der Staat möchte in die Integrität von Personen gewaltsam eingreifen, letztendlich gewaltsam unterbunden werden muss.

Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass aufgedruckte Schreckensbildchen, die vor den Gefahren des Zigarettenrauchens warnen, nicht als Zeichen der Verblödung großer Teile des Volkes gesehen werden. Auch Putin ist diesbezüglich ein großer Verfechter der Volksgesundheit. Überall warnen die Regierungen per Diktat vor gesundheitlichen Gefahren, nicht jedoch vor ihren eigenen mörderischen Befehlen. Man findet das eine selbstverständlich, während man die Warnung von jeder Spielart staatlicher Herrschaft als abstrus abtut.

Nur den Naiven unter den Politisch-Philosophischen geht es also um Menschen, Arbeiter, Volk, Natur, Umwelt oder sonst einen Wert, für den es sich einzusetzen lohnen würde. Es geht lediglich um Bandenbildung.

Es gilt, dem jeweils amtierenden Banditentum das Monopol physischer Gewaltsamkeit zu entreißen, um selbst an den Hebeln der Macht die eigenen Gewaltphantasien verwirklichen zu können, was man landläufig regieren nennt. In Herrschaftssystemen der offenen Macht, wie dem Demokratismus, schafft man dies durch Parteien und Wahlen, um sich dann parteiintern seiner Widersacher zu entledigen.

Putin hat sich des ganzen hinderlichen Apparates entledigt.

Putin hat, wie seine historischen Vorbilder und seine chinesischen Freunde, alle Auseinandersetzungen bisher für sich entscheiden können und gleichzeitig dafür gesorgt, dass potenzielle Rivalen sich rechtzeitig vergiften oder aus dem Fenster stürzen.

Es war in der westlichen Welt meist ungefährlich, mal eine Auseinandersetzung zu verlieren. Das ändert sich gerade. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach haben nur noch 45 Prozent der Deutschen das Gefühl, sie könnten ihre Meinung frei äußern. Ich glaube, in Russland sind die Zahlen besser.

Ein Beitrag auf Facebook mit dem Begriff Klima wird mit einem Belehrungshinweis der Maschine versehen. Eine Satire von mir, in der das Wort „Neger“ vorkam, führte zur Löschung und Sperre. Und ein Wissenschaftler, der sich in Zeiten des grassierenden Infektionsschutzgesetzes erdreistete, etwas gegen die staatlichen Zwangsmaßnahmen zu schreiben, musste um seine Karriere fürchten.

Vollkommen ohne Revolution ist es, wie erwähnt, einem Großteil der damaligen Kommunisten gelungen, die Institution des Herrschaftsapparates zu infiltrieren, zu beeinflussen oder ihre Repräsentanten zu einem bestimmten Verhalten zu nötigen. Es fehlte dem Volk eben der Warnhinweis.

Die derzeit in Deutschland Regierenden mit ihren Koalitionären beweisen dann auch völlig ohne Theorie, dass man mit wenigen Prozenten der Wahlberechtigten einem ganzen Land seine Gewaltphantasien aufdrücken kann und ein Großteil der Medien bereit ist, die angeblichen Heilsbotschaften kritiklos zu verkünden. Putin will im Grunde nichts anderes, und der chinesische Diktator hat mitleidig über den Zwerg gelächelt.

Die berechtigten Anliegen des Naturschutzes wurden in den 1980er Jahren von den Kommunisten okkupiert. Kaum an den Hebeln des Herrschaftsapparats, beteiligten sich die Grünen 1999 am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen das damalige Jugoslawien. Danach verteidigten sie „unsere Freiheit“ am Hindukusch. Es verwundert also nicht, dass sie jetzt den Ukraine-Krieg unterstützen, obwohl sich Eltern noch vor wenigen Jahren vor Schultribunalen zu verantworten hatten, wurde publik, dass der Kleine mit Kriegsspielzeug spielte.

In meinem Buch: „Geht mir aus der Sonne! Wege aus der Bevormundung“ (2021) schreibe ich, frei nach Max Stirner: „Solange sich nicht eine kritische Masse der Bevölkerung über die Eingriffe in ihre persönliche Integrität empört, wird es Institutionen geben, aus denen die Person nicht austreten kann. Die Revolution zielte auf neue Einrichtungen, die Empörung führt dahin, uns nicht mehr einrichten zu lassen, sondern uns selbst einzurichten.“

Werden Sie nicht rechts, links oder krank, sondern unregierbar!

