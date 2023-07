USA revisited Die Menschen und das Land

09. Juli 2023

Sowie als Urlaubszugabe ein Erlebnisflug mit Ryanair

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: André F. Lichtschlag (privat) Europäische Schönheiten: Lane Motor Museum, Nashville

Sommerausgabe eigentümlich frei – Urlaubszeit: Ich habe da, verehrte Leser, etwas zur Einstimmung; ein wenig „Barcadi Feeling like Ice in the Sunshine“ für Libertäre. Denn ich war Anfang Mai noch einmal zwei Wochen in Franklin, Tennessee, in den USA und zum Monatsende zwei Tage in Dänemark beziehungsweise Kopenhagen. Beginnen wir mit dem Letzteren und also einer kleinen Erzählung vom Wunder des Kapitalismus im alten Europa.

Ryanair ab Niederrhein

Am Montag, den 22. Mai, beleuchtete Tagesschau.de in zwei Nachrichten die Reisebranche. Die eine Neuigkeit war ein geplatzter Traum der Redaktion der Aktuellen Kamera von einer von allen geliebten Deutschen Bahn unter der Überschrift „Auslandsreisen sind kompliziert“ mit dem Teaser: „Das Umweltgewissen der Menschen in Deutschland wächst. Von der Verkehrswende sollte die Bahn sehr profitieren. Doch will man mit dem Zug ins Ausland reisen, wird es meist kompliziert und teuer.“ Zwei Nachrichten darunter dann die Wirklichkeit unter dem Titel „Steigende Gewinne: Ryanair fliegt so viele Passagiere wie nie“ mit dem Anreißer: „Ryanair ist bekannt für günstige Ticketpreise. Die starke Nachfrage in Zeiten hoher Inflation führte zu einem Passagierrekord. Die Airline will künftig noch mehr Menschen befördern.“

Ich las diese Zeilen amüsiert in Kopenhagen während eines Kurzurlaubs: Mal die Hygge testen. War wirklich sehr schön, empfehlenswert. Und du erkennst: Dänen lügen nicht. Aber das ist ein anderes Lied.

Denn worauf ich eigentlich hinauswill: Ich bin zum ersten Mal im Leben mit Ryanair geflogen. Holzklasse. Abenteuer.

Während die Grünen und Roten aller Parteien gerade den einfachen Menschen seit Jahren den Urlaub verteuern, vermiesen und am Ende unmöglich machen möchten, sind es innovative Unternehmen wie Ryanair, die dagegenhalten und auch Geringverdienern Ferien auf Mallorca für kleines Geld ermöglichen.

Während die Tagesschau vom „wachsenden Umweltgewissen“ phantasiert, nutzen immer mehr Menschen tolle Angebote wie die von Ryanair und zeigen diesen Ideologen – selbst natürlich Vielflieger erster Klasse wie Greta und Luisa; im Sozialismus sind immer einige gleicher als gleich und Doppelmoral, zweierlei Maß und Scheinheiligkeit sind konstituierende Kennzeichen jeder sozialistischen Epoche –, was in Wirklichkeit der Handwerker und die Friseurin von nebenan von der Transformation zurück in die Steinzeit halten.

Fliegen mit Ryanair, das ist eben auch eine kapitalistische Offenbarung. Erstmals flog ich zudem von Weeze aus ab, einem kleinen ehemaligen britischen Militärflughafen am Niederrhein, der heute fast ausschließlich von Ryanair genutzt wird. Ein Flughafen der ultrakurzen Wege und entfallener Wartezeiten. Schwups, ist man drin im Flieger – und dann geht es auch schon los, ab in den Norden (in unserem Fall).

Klar, einen Transatlantikflug möchte der eigene Rücken auf den dünnen, engen Sitzen nicht mitmachen, aber dafür sind die Flieger ja auch nicht konzipiert.

Auf dem Rückflug von Kopenhagen aus konnte ich tiefere Einblicke gewinnen, denn das Gate mit großen Sichtfenstern lag unmittelbar vor dem Rollfeld – und zum Billigflieger (neben uns stand ein Easyjet bereit) geht man einfach zu Fuß und steigt ein. Wozu Busse oder Fluggastbrücken, wenn man die einsparen kann?

Zur Abflugzeit war nun aber der Parkplatz vor unserem Gate noch unbesetzt, unser Flugzeug war noch gar nicht angekommen, geschweige denn wieder abflugbereit. Das kann dauern, dachte ich. Lange dauern. Und schaute ein wenig verzweifelt.

Doch da, das Flugzeug landete. Kaum hatte es direkt vor uns geparkt, fuhr auch schon vollautomatisch eine kleine Treppe aus ihm heraus, so etwas hatte ich nirgends zuvor je gesehen. Die Tür öffnete sich und zwei Ryanair-Stewardessen befestigten rasch mit geübten Handgriffen die beiden Geländer. Fünf Sekunden später stiegen die ersten gerade gelandeten Fluggäste aus. Gleichzeitig wurden auf der anderen Flugzeugseite die Ladeluken geöffnet, die Koffer der Ankommenden heraus- und dann schon wieder unsere eigenen Koffer hineingelassen. Nach etwa drei Minuten waren nicht nur alle Koffer end- und beladen, auch das Flugzeug war leer – alle ankommenden Passagiere sind flugs an uns vorbeimarschiert, in den Flughafen hinein. Der Letzte war noch nicht durch, da wurde uns die Tür geöffnet. Einstieg.

Wozu nach jedem Flug tanken? Wozu ständig checken? Wozu reinigen? Busse fahren doch auch mehrere Stationen ohne Zwischen-Firlefanz!

Eine Viertelstunde nach Ankommen rollte unser Flugzeug bereits wieder auf die Startbahn. Wir kamen am Ende nicht einmal 20 Minuten verspätet in Weeze an, obwohl die Maschine wie gesagt bei der geplanten Abflugzeit nicht einmal in Kopenhagen gelandet war.

Am Niederrhein dann gleich ein neuer Rekord: Ausstieg wie beschrieben – in Ryanair-Lichtgeschwindigkeit. Die Koffer konnten unmöglich nach den zwei Minuten Busfahrt schon auf dem einzigen Rollband laufen. Taten sie! Weitere drei Minuten später saßen wir in unserem Auto auf dem Heimweg.

So geht Innovation! So geht Kapitalismus! Und das Beste ist: Wer anders, komfortabler und eben auch etwas teurer reisen möchte, der findet auch dafür wunderbare Angebote, solange ein Markt existiert.

Mit dem modernen Reisen ist es wie mit allem anderen, das Freude bereitet: Der Kapitalismus macht’s möglich. Was im Sozialismus und in feudalen Systemen wenigen Auserwählten vergönnt ist, macht der Kapitalismus für die Masse zugänglich: Schuhe, später Uhren nicht nur für den Adel, sondern für alle. In der DDR hatte nicht jeder ein Telefon, in der Sowjetunion nur wenige ein Auto. Und an so etwas wie Ryanair war gar nicht zu denken.

Was ich hier mit eigenen Augen mitansehen durfte, war im Wortsinn eine Abstimmung mit den Füßen. Sollen doch die Tagesschau-Redakteure allein mit der Bahn ins Ausland reisen! Was sie tun würden, wenn ihresgleichen nicht auch noch so penetrant verlogen wären.

Szenenwechsel USA

Vielleicht hat es der eine oder andere gelesen – in der April-Ausgabe (ef 231) mit dem Themenschwerpunkt „Leben in Amerika“ schrieb ich über meinen Besuch im Februar in Franklin, Tennessee, eine Art Liebeserklärung an den amerikanischen Süden. Unsere jüngere Tochter sollte dort ein paar Monate zur Schule gehen und für die ersten beiden Wochen war ich mit dabei. Anfang Mai reiste ich nun noch einmal für zwei Wochen rüber, um sie anschließend wieder mit nach Hause zu bringen. Neue Erlebnisse erlauben es mir, anhand von je vier Beispielen die Hommage an das etwas andere Amerika erstens zu präzisieren und zweitens in Teilen auch ein wenig zu relativieren. Beginnen wir mit Ersterem.

Die Präzisierung der Hommage

Ich hatte dem typisch deutschen Einwand, die Amerikaner seien doch „sehr oberflächlich“, entgegentretend geschrieben: „Die Freundlichkeit und Entspanntheit der Südstaaten-Amerikaner münden, wenn es darauf ankommt, sehr schnell und oft auch in konkrete und echte Hilfsbereitschaft.“

Hierzu nun vier Beispiele, frisch von meinem Mai-Besuch in Tennessee.

Erstens



Die Schule, die meine Tochter in Franklin besuchen durfte, ist wie zuletzt beschrieben, eine sehr kleine christliche Privatschule. Die Gebühr beträgt pro Kind und Monat 800 US-Dollar. Neben verschiedenen Sammlungen für karitative Zwecke (etwa zur Unterstützung von alleinstehenden Schwangeren in finanzieller Notlage) finden zweimal im Jahr auch Wohltätigkeitsabende in eigener Sache statt, anlässlich derer für die noch bessere Ausstattung der kleinen Schule gesammelt wird. Die eine Sammlung, die wir nun mitbekommen haben, brachte bei geschätzt 200 Schülern 30.000 US-Dollar ein. Und das schien eine übliche Summe zu sein, um die kein großes Bohai gemacht wurde. Amerikaner geben gerne und viel.

Zweitens

Ich hatte von den Selbstscanner-Kassenautomaten in den Supermärkten berichtet, bei denen man mit Karte, aber eben immer auch bar zahlen kann und so zum Beispiel seine überschüssigen Münzen schnell und bequem einschmeißt, Gratiszählen inklusive. Ein Service, der, wie wir bei einem Abstecher nach Chicago feststellen durften, in demokratisch regierten Großstädten im Norden beschnitten wurde. Dort sind die Automaten derselben Kaufhausketten an der Stelle des Bargeldeinschubs zugeklebt. Aber das nur nebenbei.

In Franklin jedenfalls haben wir den Service gerne genutzt. Schnell hat man in den USA nicht nur Münz-Wechselgeld in der Tasche, sondern auch zunehmend mehr Ein-Dollar-Noten. Wir kauften also für 97,62 US-Dollar im Supermarkt ein und fütterten den Automaten mit allen Münzen und Dollarscheinen, die sich so angesammelt hatten. Nach ein paar Minuten stand das Minus bei genau noch fünf Dollar. Noch ein Fünfer-Schein, dann war es das – doch leider gefehlt, ausgerechnet dieser letzte Schein blieb irgendwie im Automateninneren hängen und wurde nicht registriert. Er war futsch und immer noch zeigte das Gerät ein Minus von fünf Dollar an.

Peinlich berührt riefen wir eine Angestellte herbei und versicherten umständlich mit roten Wangen, dass wir die noch reklamierten fünf Dollar bereits eingeschoben hatten. Was in Deutschland in jedem Fall ungläubige Blicke und höchstwahrscheinlich unfreundliche Worte obenauf hervorgerufen hätte, sorgte nun für eine Entschuldigungsorgie der besorgten Angestellten. Ihr täte es sehr leid, dass ihr Automat da versagt habe. Natürlich müssten wir nichts mehr zahlen. Aber sie war einigermaßen verzweifelt: Denn wie sollte sie uns nun einen Bon aushändigen? Wir verzichteten dankend. Sie besorgte ihn dennoch irgendwie mithilfe eines herbeieilenden Kollegen und über einen anderen Automaten. Beide entschuldigten sich noch mal für das Malheur, uns anschließend in bekannter amerikanischer Freundlichkeit einen wunderschönen Tag wünschend. Amerikaner sind herzerfrischend, zuvorkommend und freundlich.

Drittens



Beim erwähnten Ausflug nach Chicago (in meinen Augen überschätzt) und St. Louis, Missouri (Geheimtipp; eine etwas verfallene Stadt mit einem morbiden Charme und besonders „gechillten“ Bewohnern) fuhren wir durch das ländliche Illinois und gerieten in einen Sandsturm. Der Highway wurde für einige Meilen gesperrt und die Autos auf Landstraßen und Feldwege umgeleitet. Man konnte kaum einen Meter geradeaus schauen und viele Fahrer verloren die Orientierung. Aber immer wieder standen an kleinen Straßenkreuzungen mitten in diesem Unwetter ältere nette Herren, Anwohner, die den Ortsfremden in den Autos freundlich die Richtung wiesen.

Rentner, die sich einfach eine Warnweste überzogen, sich spontan nützlich machten und den Fremden bei der Durchfahrt halfen – ohne jeden Auftrag, ohne jede Bezahlung. Amerikaner helfen gerne, konkret und ohne Aufhebens.

Viertens

Beim Tanken sah ich an der gegenüberliegenden Zapfsäule zwei Späthippies, offenbar Mutter und Tochter, vor ihrer alten Klapperkiste. Reihum fragten sie sehr freundlich, ob man sie fürs Benzin mit einer kleinen Spende unterstützen möchte. Alle gaben einen Obolus, ihr Dank war überschwänglich. Die Südstaaten-Rednecks vor ihren Pickups unterstützten wie selbstverständlich die beiden Flower-Power-Mädels – die Herzen lachten. Amerikaner sind … wie sie sind. Einfach liebenswert.

Eine Relativierung der Liebeserklärung

Weniger begeisternd als diese „gewöhnlichen“ Amerikaner sind zuweilen ihr Land und ihre Kultur. Was ich mit vier kleinen Relativierungen zu meiner Südstaaten-Hommage unterstreichen möchte.

Erstens

Auch im Süden ist nicht alles Gold, was glänzt. Selbst das große Freiheitsstreben, das ich mit Blick auf den legalen Waffenbesitz oder die stets nur hinten angebrachten Autokennzeichen, um noch einmal zwei Beispiele zu erwähnen, beobachten konnte, gilt nicht in jedem Lebensbereich. In den meisten demokratisch regierten Staaten im Norden und an den Küsten sind zum Beispiel Kauf und Gebrauch von Marihuana längst legalisiert, nicht hier im Süden. Aber das betraf mich weniger als ein Südstaaten-Erlebnis: Ich wollte mir und meiner Frau je ein Glas Wein an einer Bar holen. Zuerst musste ich wie stets in der Gegend selbst in meinem offensichtlich gesetzteren Alter unbedingt den Ausweis zücken, um zu bestätigen, dass ich 21 Jahre und also alt genug dafür bin. Aber nicht nur das – meine Frau musste eigens zur Bar kommen, um ihren Ausweis ebenfalls zu zeigen. Sie wollte sich schon wieder setzen, da wurden wir darauf hingewiesen, dass ich selbst nach der Stasikontrolle unmöglich die beiden Gläser alleine zum Platz bringen könne – die Barfrau dürfe jedem Erwachsenen nur ein alkoholisches Getränk zeitgleich anvertrauen. Das sei gesetzliche Vorschrift.

Da hilft dann auch die amerikanische Freundlichkeit wenig – es ist schlicht unwürdig.

Zweitens

Amerika, das ist eben nicht nur das aufstrebende Tennessee und erst recht nicht nur das boomende kleine Franklin. Da fällt mir ein: Hatte ich erwähnt, dass bereits 20 Meilen, bevor ich wieder in Franklin eintraf, sämtliche Rasenflächen am Highway-Rand links und rechts sauber gemäht waren?

Amerika in der Weite und Ferne, das sind aber eben auch die immer gleichen Highway-Ausfahrten mit den immer gleichen Tankstellen und Fastfood-Ketten. Und am Rande dann Ortschaften, die man hinter sich lässt im Glücksgefühl, dort nicht leben zu müssen. Auf dem Weg nach Chicago fuhren wir zum Beispiel durch den landwirtschaftlich geprägten Staat Indiana und übernachteten in der Stadt Terre Haute mit etwa gleich vielen Einwohnern wie Franklin. Ich bin sicher, dass Sie von dieser Stadt noch nie gehört haben. Aus gutem Grund. Es ist wohl die hässlichste und heruntergekommenste Universitätsstadt, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Die Armut in jederlei Hinsicht sprang einem hier förmlich entgegen. Und ich fürchte, Terre Haute ist im Zweifel nicht weniger typisch für die USA als Franklin.

Drittens

Es sind nicht nur die immer gleichen Ausfahrten auf der Durchreise: Das in Europa weit verbreitete Vorurteil von der amerikanischen Kulturlosigkeit ist am Ende doch weit mehr begründet als jenes von der Oberflächlichkeit der Amerikaner.

Wirklich organisch entstandene, geschweige denn mittelalterlich geprägte Städte wie in Europa gibt es nicht. Kaum ein Haus ist in den USA massiv Stein auf Stein gebaut. Fast alles wurde aus Gips und Spanplatten zusammengeschustert und dann irgendwie bepinselt „als ob“.

Alles ist auf „Convenience“ ausgerichtet, und das ist dann oft wenig stilvoll. Auch feinere Geschäfte oder edle Restaurants findet man in den USA nicht etwa in historischen Häusern und Gegenden, sondern am Rande der riesigen Parkplätze, angeordnet im immer gleichen Quadrat hinter den immer gleichen billigen Pappfassaden.

Viertens

Die „Kulturlosigkeit“ ist nicht auf das Äußere beschränkt. Amerikaner essen gerne und viel mit Plastikbesteck und auf Papptellern, selbst zu Hause.

Ein langer gemütlicher Abend im Restaurant oder gar ein halber Tag im sommerlichen Biergarten? Ist in den USA so nicht möglich – nach dem Essen kommt die Rechnung und nicht etwa noch ein Getränk. Sitzen bleiben darf man an der Bar, aber eben nicht in behaglicher Runde am Esstisch.

Nach einer Weile im täglichen Leben in den USA vermisst man dann eben doch das gute alte gewachsene Europa, das Gemütliche, das Echte anstelle der Fassade und des Schnell-Lebens.

Wie gesagt, das betrifft Teile des Landes und der Kultur. Nicht die Menschen. Bei denen verhält es sich im Vergleich eher umgekehrt; deren Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und „Echtheit“ vermisse ich bereits bei jedem Abflug aus den USA, heim in die Zone.

Und damit im alten Europa auch zurückkommend auf meinen zweitägigen Besuch dank Ryanair in Kopenhagen. Dänemark? Skandinavien? Während in Deutschland, Kanada oder Australien anlässlich „Corona“ totalitäre Regime und zuweilen auch Apartheid ausgetestet wurden, blieben die Menschen in Nordeuropa fast so frei wie in den Südstaaten der USA – und ausgerechnet im altsozialistischen „Volksheim Schweden“ mitunter gar noch unbehelligter als dort unter republikanischer Regie.

Die Dänen feierten ihren Freedom Day zeitgleich mit den Briten bereits im Februar 2022, als dort alle „Maßnahmen“ aufgehoben wurden. Das war ein Jahr und zwei Monate, bevor in Deutschland das traurige Experiment leise auslief. Exklusive Freedom Day und ohne jede Festivität.

Die Skandinavier hatten mich also neugierig gemacht. Mit einem Kurztrip nach Kopenhagen konnte ich zwei Staaten gleichzeitig besuchen. Theoretisch sogar drei, denn Malmö hätte gleich hinter der nächsten Brücke gelegen. Aber da werde ich lieber mal nach Stockholm düsen oder durch Südschweden reisen, wenn es sich anbietet. Schon weil dort noch Schweden drin ist, wo Schweden draufsteht.

Zwei Staaten? In Kopenhagen? Natürlich, denn neben dem dänischen Hoheitsgebiet betrat ich auch die exterritoriale Freistadt Christiania im Herzen der Hauptstadt. Und siehe da: So wie das altsozialistische Skandinavien sich als Ganzes zuletzt, als es darauf ankam, überraschend freiheitlich präsentierte, so entdeckte ich auch in der neosozialistischen, ja gedacht durchaus kommunistischen Siedlung manch Wundersames und Erfreuliches.

Christiania

Christiania, im Kopenhagener Stadtteil Christianshavn befindlich, wurde 1971 von Hippies, Hausbesetzern und linken Anarchisten für „selbstregiert“ erklärt. Später wurde die Kommune als teilautonomes Gebiet vom dänischen Staat – nicht zuletzt als Touristenattraktion und Aushängeschild für „skandinavische Toleranz“ – stillschweigend anerkannt.

Christiania ist sowas wie die übergroße dänische Version der Roten Flora in Hamburg. Hier hausen die Linksextremen. Dreadlocks überall, die Häuser sind bunt beschmiert und es riecht verdächtig süßlich. Doch dann dies, ein unmoralisches kapitalistisches Angebot inmitten all der linken Schmierereien: Kauft Volksaktien! Bitte was?

Tatsächlich wird Christiania seit einigen Jahren durch die Ausgabe sogenannter Volksaktien finanziert, die Einwohner und Gesinnungsfreunde sich nicht etwa nehmen, sondern von ihren Ersparnissen kaufen können, um stolze Anteilseigner – vulgo: Kapitalisten – zu werden. Innovation dank Investition!

Der vermutlich größere Teil aller Einkünfte in Christiania wird allerdings durch den freien Verkauf von Haschisch und Marihuana erzielt. Wobei nicht das Kollektiv hier Gewinne erzielt, sondern einzelne Drogen-Geschäftemacher (englisch: Dealer), die in einer Art Marktplatzrondell auf einem dafür ausgewiesenen Rund um Käufer buhlen: „Kauft bei mir!“ – „Nein, ich habe die bessere Ware!“ – „Das beste Angebot gibt es hier!“ Und so weiter.

Christiania wirft am Ende mehr Fragen auf, als es Antworten zu geben in der Lage ist. Sind wir nicht am Ende doch alle Kapitalisten? Und schufen die Kommunarden von Christianshavn womöglich unbeabsichtigt die Protoversion einer freien Privatstadt, wie sie derzeit, mehr als 50 Jahre später, gleich richtig unter anarchokapitalistischen Insignien auch auf Roatán in Honduras entsteht? Wie könnte es auch anders sein, wenn Sozialismus am Ende doch nie wirklich funktioniert?

Kopenhagen

Zurück im Staate Dänemark auf der anderen Straßenseite fühlte ich mich in diesen Gedanken gleich noch einmal bestätigt. Denn der einst so stolze skandinavische Wohlfahrtsstaat wurde längst in Teilen wieder abgebaut, weil auch er den Praxistest nicht bestand. Und selbst das Utopia vom nordeuropäischen Einwanderungsparadies ging längst in den Flammen von Malmö auf. Heute wird überall im Norden gegengesteuert, während davon bei deutschen Gesinnungsfreunden noch nicht viel angekommen zu sein scheint.

Ein Grund mehr, warum der Besuch der dänischen Hauptstadt viel Freude bereitet. Denn anders als in weiten Teilen etwa der deutschen oder französischen Kapitale dürfen sich Touristen in Kopenhagen in einer sehr europäischen, vitalen Stadt mit Zukunft befindlich fühlen.

Aber ist Kopenhagen nicht sehr teuer? Noch vor „Corona“ und der großen Euro-Inflation galt Nordeuropa als besonders luxuriöses Pflaster für Besucher, selbst wenn sie mit Ryanair angereist waren. Wir hatten nun einen anderen Eindruck: Speis und Trank zumindest waren durchweg eher günstiger als in Euro-Land. Sind die Dänen dank ihrer Krone besser davongekommen?

Klar, die Klimaverrückten regieren auch im hohen Norden nach wie vor, davon zeugt die berüchtigte „Fahrradstadt Kopenhagen“. Was wollen die Einwohner auch machen, bei einem Steuersatz für Neuwagen von mehr als 100 Prozent? Und Gendergaga wurde in Skandinavien eher noch stärker überdreht. Davon zeugen Einheitstoiletten, die man der Einfachheit halber fast überall in den dänischen Lokalen installiert hat, offen für alle Geschlechter, vorausschauend auch bereits für jene, die erst noch erfunden werden.

Bei alledem aber sind die Dänen offenbar glücklich, zufrieden und fast so herzlich wie die ländlichen Amerikaner. Oder wie sie hier sagen: Man ist eben „hygge“.

Mir scheint, als wären die Menschen außerhalb der so staatsgläubigen wie miesepetrigen deutschen Realsatire heute überall auf der Welt ein bisschen mehr hygge.

Ich wünsche allen ef-Lesern einen wunderschönen, erholsamen Urlaub und Sommer!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.