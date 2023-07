Im Visier, die Waffenkolumne Waffenfreie Zone

07. Juli 2023

Werk weltfremder Ideologen

von Andreas Tögel

Viele Politiker und Medienschaffende sind, wie einst im Mai, vom Triumph des Willens überzeugt. Was entschlossen genug versucht wird, ist auch zu erreichen. Armut kann von der Regierung per Ukas abgeschafft, jede Pandemie besiegt und die „Klimakrise“ aus der Welt geschafft werden. Letztere ist nur mit ausreichenden Mengen an Steuergeld zu bewerfen, dann geht das. Und um Sicherheit und Gewaltfreiheit ausbrechen zu lassen, muss nur Privatpersonen der Besitz von Schusswaffen verboten werden. Zusätzlich erklärt man bestimmte Plätze und Institutionen zu „waffenfreien Zonen“.

Die in diesem Zusammenhang feststellbare, an Besessenheit grenzende Fixierung politischer Verantwortungsträger und Journalisten auf das Verbot von Schusswaffen, ist bemerkenswert. Dass beiderseits des Atlantiks nicht etwa der Missbrauch von Feuerwaffen, sondern der aggressive Einsatz von Messern die weitaus meisten Opfer fordert, wird ignoriert.

Grenzenlose Naivität

Der Gedanke, in bestimmten Räumen – etwa in Schulen, Universitäten oder innerhalb von Bahnhöfen – Sicherheit zu schaffen, indem man dort das Tragen von Waffen verbietet, ist an Naivität nicht zu übertreffen. Waffenlosigkeit ist allenfalls im Flugverkehr zu erreichen, wo ein Großaufgebot an Personal und kostspieliger Sicherheitstechnik auf dem Boden sicherstellt, dass keine „waffenfähigen“ Gegenstände an Bord von Flugzeugen gelangen. Auf von vielen Seiten zugänglichen Plätzen dagegen oder an Orten mit extrem hoher Personenfrequenz wird der Kontrollaufwand extrem hoch und ist mit erheblichen Kosten an Zeit und Geld verbunden, was die Effizienz der betreffenden Institution stark verringert.

Bleibt also die Hoffnung, dass die verhängten Bannmaßnahmen allgemeine Beachtung finden. Diese Hoffnung ist auch durchaus berechtigt – allerdings nur, sofern sie sich an die Adresse potenzieller Opfer von Gewaltverbrechen richtet. Denn der durchschnittliche Schüler, Student oder Bahnkunde ist meist unbewaffnet – zumindest in unseren Breiten und sofern es sich um unbeirrbar Staatsgläubige handelt. Wie aber werden sich jene Problempatienten verhalten, die Böses im Schilde führen und deren dunkle Absichten par ordre du mufti vereitelt werden sollen?

More Guns, Less Crime

Die ernüchternde Antwort: Empirische Untersuchungen zeigen, dass waffenfreie Zonen wie Magneten auf Gewalttäter wirken. Während bislang kein Fall einer in den Medien meist fälschlich als „Amoklauf“ dargestellten Massentötung auf Schießplätzen oder auf Treibjagden bekannt geworden ist, wo es von Schwerbewaffneten nur so wimmelt, treten tragische Ereignisse dieser Art mit unschöner Regelmäßigkeit in „waffenfreien Zonen“ ein. Das kann indes nur Leute überraschen, die ihr Gehirn beim Politbüro abgegeben haben, da ja auf der Hand liegt, dass Gewalttätern der Sinn nicht nach robuster Gegenwehr steht. Vielmehr suchen sie nach harmlosen Opfern. Die Gewissheit, an bestimmten Plätzen oder in Schulen nicht mit bewaffnetem Widerstand rechnen zu müssen, wirkt wie die Aufforderung, zur Tat zu schreiten. Der US-Rechtsanwalt David Kopel kommt in seiner Studie „Pretend ,Gun-Free‘ School Zones: A Deadly Legal Fiction“ zu folgendem Schluss: „Waffenfrei bedeutet: frei von Waffen in den Händen gesetzestreuer Bürger.“

Dieser Befund passt zu den Untersuchungen des US-Ökonomen John Lott, der in seiner Publikation „More Guns, Less Crime“ feststellt, dass in jenen Bundesstaaten oder Städten mit den restriktivsten Waffengesetzen die meisten Gewalttaten stattfinden. Lott ortet einen „Übertragungseffekt“, der eintritt, weil Räuber und Einbrecher nicht auf bewaffnete Opfer treffen wollen. Da sie auf Beute und nicht auf Schießereien aus sind, neigen sie dazu, Orte und Bundesstaaten mit liberalen Waffengesetzen zu meiden.

Fazit

Es ist an der Zeit, ideologische Scheuklappen endlich abzulegen und der Realität ins Auge zu sehen: Initiierte Gewalt ist einfach nicht durch Wehrlosigkeit zu stoppen! Ihr muss vielmehr robust begegnet werden. In waffenfreien Zonen aber sind potenzielle Opfer Gewalttätern wehrlos ausgeliefert.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.