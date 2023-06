29. Juni 2023

Wie Cancel Culture und Gutmenschentum den Westen verändern

Der profilierte Konservative Ben Shapiro, Betreiber der US-Nachrichtenseite „The Daily Wire“, legt hier eine Analyse der bislang unaufhaltsamen Errichtung einer Hegemonie durch politisch linke Kräfte in den USA vor. Der Mann nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und schreckt vor einer erfrischend deftigen Wortwahl nicht zurück. Politische Korrektheit ist für ihn ein wirksames Mittel auf dem Weg zur Erschaffung einer „neuen Herrscherklasse“, die – von den Universitäten ausgehend – immer stärker das politische Klima in den USA bestimmt. Die totale Politisierung der Wissenschaft dient dazu, alle Positionen rechts der Mitte zum Schweigen zu bringen. Innerhalb des demokratischen Lagers ortet Shapiro eine zunehmende Radikalisierung. Der als „liberal“ bezeichnete Anteil der Demokraten steht im Begriff, von einer radikalen, autoritären Minderheit an die Wand gespielt zu werden. Inzwischen reicht es nicht mehr aus, zu bestimmten Themen „die Klappe zu halten“. Vielmehr wird, unter Androhung der Exkommunikation, aktive Teilnahme an woken Projekten gefordert, denn „Schweigen bedeutet Gewalt“! Zu Abweichlern erklärte Bremser müssen nach sowjetischem Vorbild öffentlich Abbitte leisten. Die Zerstörung der wirtschaftlichen Basis von Bürgerlich-Konservativen ist ein gängiges Mittel zur Durchsetzung der linkstotalitären Agenda. Shapiro bekennt sich klar zum marktwirtschaftlichen Kapitalismus, als dessen Rückgrat er den unternehmerischen Mittelstand sieht. Dessen Zerstörung ist ein Puzzlestein zur Errichtung eines linkswoken, zentralistischen Kommandosystems. Einen Ausweg sieht der Autor in einer aufrechten Haltung der freiheitlich-marktwirtschaftlich orientierten Konservativen gegen linke Zumutungen. Nicht durch jeden von den linken Zuchtmeistern hochgehaltenen Feuerreifen springen! Nein sagen, auch wenn man dafür Kritik auf sich zieht. Es gilt, „eine Kerngruppe aus kompromisslosen Gleichgesinnten zu bilden und immer weiter zu vergrößern“! Möge diesem Plan – nicht nur in den USA – Erfolg beschieden sein!



