Kowalskys Presseagentur berichtet Kaffeesatzleserei der Bezwinger

20. Mai 2023

„Vielleicht wächst auch das amputierte Bein nach“

von Kurt Kowalsky

In der Türkei ist Wahl. Wie auch bei der Wahl in den USA kommentieren die echten Demokraten, dass es nun für den Wahlsieger das Wichtigste sei, das Land wieder zu vereinen.

Im Russland Putins ist das Land – glaubt man den Umfragen – weitgehend vereint. Aber das ist wohl auch nicht recht. Doch müsste es auch den Einfältigen auffallen, dass Putin, wie Erdoğan oder andere Figuren, Produkte des Demokratismus sind.

Seine Exzellenz, Idi Amin, Präsident auf Lebenszeit, Feldmarschall Hāddsch Doktor Idi Amin Dada, Viktoria-Kreuz, Orden für hervorragenden Dienst, Militärkreuz, Herr aller Tiere der Erde und aller Fische der Meere und Bezwinger des Britischen Weltreichs in Afrika allgemein und besonders in Uganda, war das nicht. Der putschte sich als Generalstabchef von Uganda an die Macht.

Putin und Erdoğan wurden gewählt wie seinerzeit Frau Merkel bei uns oder Herr Habeck heute. Das verbrecherische Kalkül dieser Figuren ist a priori nicht zu ergründen. Auch an ihrem Geschwätz kann man sie nicht messen, denn sie reden mehr oder weniger zweideutig, täuschen oder lügen. Gemessen werden können sie somit nur an ihren Taten.

Trotz eindringlicher Warnungen hat so unsere frühere Bundeskanzlerin die Energieversorgung des Landes weitgehend von einem postsowjetischen „echten Demokraten“ abhängig gemacht und vor allem den Nährboden für den in Deutschland grassierenden physikalischen Unsinn bereitet. Das ist so eine Art Landesverrat.

Und es war nicht Lauterbach, der das Land mit Ausbruch einer Infektionskrankheit in den Ausnahmezustand versetzte, sondern Merkel. Und selbstverständlich waren die damals ins Bundeskanzleramt zum Essen eingeladenen Bundesverfassungsrichter bei ihrer anschließenden Urteilsfindung über Merkels „Verfassungsbrüche“ völlig unbefangen.

Es passt dann auch zu der Hybris der Macht, wenn die Herren Juristen nach dem opulenten Mahl den dadurch erzeugten bösen Schein hinnehmen. Ihnen konnte keiner!

Wie zu vernehmen ist, werden die Richter an russischen Gerichten kurz und schmerzlos einfach mit existenzieller Vernichtung bedroht, weil man sich das Essen sparen möchte. Und Erdoğan soll bereits 2014 mal ein paar Hundert Richter entlassen haben, weil er befürchtete, dass sich ihre Urteile gegen seine Interessen richten könnten.

Das ist alles nicht direkt vergleichbar, speist sich jedoch aus einer einzigen Wurzel, die „Gewaltmonopol“ heißt. Durch ein der Bevölkerung zugestandenes angebliches Recht, die „Bezwinger der Erde, der Meere und des Weltalls“ frei wählen zu dürfen, entsteht eine Art Legitimität, die sich durchaus mit Kaffeesatzleserei vergleichen lässt.

Dass bei vorhandenem Kaffeesatz in der Tasse wohl einfach der Filter kaputt ist, fällt den so Verführten dann nicht mehr auf. Würde das auffallen, würden sich die Leute fragen, wie blödsinnig es denn ist, einen Bezwinger zu wählen. Kommen doch im Alltag noch nicht einmal Idioten auf die Idee, sich Hände, Beine und Zunge amputieren zu lassen, damit sie in Zukunft nicht mehr frei handeln und reden können.

Sicher würden sich auch da genügend Chirurgen finden; und ein paar Richter würden sich auch von denen gerne zum Essen einladen lassen. Und mit genügend medialer Indoktrination wäre die Masse der Menschen bald davon überzeugt, dass alles irgendwie rechtens sei. Haben doch die Unzufriedenen in einigen Jahren wieder eine echte Chance, einen anderen Bezwinger zu wählen. Vielleicht wächst dann das eine Bein wieder nach.

Aber diejenigen, die das böse Spiel durchschauen, glauben mit einiger Berechtigung, dass sie den Kampf gegen diese Art Herrschaft nicht aufnehmen können. Denn es droht, hier wie in Russland oder in der Türkei, existenzielle Vernichtung.

So spaltet also der Wettbewerb der Gauner im Demokratismus systematisch die Länder und Menschen. Die Klage darüber ist entweder blöd oder scheinheilig.

Die Anzahl der Systemtrottel in meiner Internetblase hält sich in engen Grenzen. Dass ich dies hier so schreiben darf, ohne dass mir morgen Früh irgendwelche Polizisten die Tür einrammen, gilt für viele als Argument, dass ich da wohl einiges durcheinanderbringe. Als hätte man nicht zu allen Zeiten landauf, landab stets so lange schreiben und schwätzen können, bis man es nicht mehr durfte. Die Geschichte wird sich deshalb so lange wiederholen, bis die Menschen verstanden haben, dass man niemand – nach welchem Ritual auch immer – die Möglichkeit einräumen darf, einem im Zweifel bezwingen zu können.