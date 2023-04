Landtagswahl in Salzburg Politisches Erdbeben: Die Kommunisten schaffen 11,7 Prozent

25. April 2023

Und landen damit vor den Grünen auf Platz vier

von Andreas Tögel

Bei den am zurückliegenden Sonntag abgehaltenen Landtagswahlen im Bundesland Salzburg blieb, bei einer Wahlbeteiligung von 70,9 Prozent, kaum ein Stein auf dem anderen. Die den Landeshauptmann (Ministerpräsidenten) stellende Österreichische Volkspartei (ÖVP) verlor erwartungsgemäß massiv. Den Sozialisten gelang das Kunststück, ausgehend von einem niedrigen Niveau, noch weiter abzubauen (minus 2,2 Prozent), die Grünen mussten ebenfalls Federn lassen (minus 1,1 Prozent), und die Neos scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde, flogen also aus dem Landtag. Lauter Verlierer also? Keineswegs.

Die schon bei den kürzlich erfolgten Regionalwahlen in Niederösterreich und Kärnten deutlich gestärkten Freiheitlichen konnten am 23. April knapp sieben Prozentpunkte zulegen und kommen nun mit 25,7 Prozent auf rund fünf Prozentpunkte an die nach wie vor führende ÖVP (30,4 Prozent) heran. Die absolute Sensation allerdings gelang den Kommunisten, die zum ersten Mal seit 1949 wieder in den Landtag einziehen: Sie erreichten aus dem Stand 11,7 Prozent und wurden in der Stadt Salzburg mit 21 Prozentpunkten sogar vor den Freiheitlichen zur zweitstärksten Kraft! Verblüffung allerorten.

Der Erfolg der Freiheitlichen war zu erwarten. Sie haben sich bei den Themen Migration und Covid-Politik als glaubwürdige Kritiker des von den übrigen Parteien und den Hauptstrommedien bewerkstelligten Verengung des Meinungskorridors positioniert. Flügellahme Versuche einiger ÖVP-Granden, so etwas wie Einsicht in die bei den Politikfeldern Migration und Covid-19-Maßnahmen begangenen Fehler zu zeigen, werden nicht ernst genommen: zu wenig und zu spät.

Die Sozialisten laborieren an ihrer inneren Zerstrittenheit bezüglich des Parteivorsitzes, der noch immer nicht entschieden ist und sie weiterhin Stimmen kosten wird. Innerparteiliche Streitereien wurden und werden von Herrn und Frau Österreicher traditionell nicht goutiert.

Dass die Grünen von der Propaganda für die Energiewende und dem allgegenwärtigen Getrommel für Wokeness und Gendergags nicht profitieren können, ist offenbar dem Umstand geschuldet, dass die Bürger spät, aber doch zu begreifen beginnen, welch gewaltiges Ausmaß an Freiheitsverlusten und Kosten dadurch auf sie zukommt.

Die Neos schließlich sind mindestens ebenso unverzichtbar wie ein zweiter Blinddarm: Politisch hyperkorrekt, gendergerecht und teflonbeschichtet, stehen sie dem von ihnen kontrafaktisch für sich reklamierten Liberalismus ungefähr so nahe wie weiland Leo Trotzki.

Womit wir auch schon beim Überraschungssieger dieses Wahlsonntags angelangt wären. Da die Salzburger Kommunisten über kein nennenswertes Budget, keine schlagkräftige Bundesorganisation im Rücken und keine emsigen Propagandisten beim Staatsfunk verfügen, kann man im Fall ihres beeindruckenden Erfolges tatsächlich von einer Sensation sprechen. Immerhin jeder fünfte Bewohner der Salzburger Landeshauptstadt hat ultrarot gewählt.

Die Wählerstromanalysen zeigen, dass ein Teil der Stimmen für die KPÖ von den Grünen, den Neos und der SPÖ zu ihnen gewandert ist. Darüber hinaus aber ist es ihnen auch gelungen, das Protestwählerpotenzial, das ansonsten eher zur FPÖ tendiert, erfolgreich anzusprechen. Es wäre nun sicher übertrieben, die Demokratie durch den Sensationserfolg der linken Provinzextremisten gefährdet zu sehen. Allerdings wirft das Wahlergebnis ein grelles Licht auf die Tatsache, dass es mit der politischen Bildung in der Alpenrepublik nicht weit her ist. Nach bislang 756 krachend gescheiterten Versuchen, ein sozialistisches System ohne Mangel, Massenelend und Hunger zu errichten, glauben allzu viele Wähler offensichtlich, dass der 757. Versuch in Salzburg gelingen könnte. Und das ist nichts weniger als deprimierend.