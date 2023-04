Im Visier, die Waffenkolumne Feindbild Sportschütze

23. April 2023

Privater Waffenbesitz soll ausgemerzt werden

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Kein Vorwand ist den Regierenden zu schäbig, um ihre Macht stetig weiter auszudehnen. Der Privatwaffenbesitz war eingefleischten Staatsanbetern schon immer ein Dorn im Auge. Das Ziel, Waffen in Privathand zu verbieten, bildet eine Spezialdisziplin ihres Kampfes gegen das Privateigentum.

Fadenscheinige Argumente

Zuletzt mussten einerseits die „Reichsbürger“, die angeblich drauf und dran waren, die Demokratie abzuschaffen, als Begründung dafür herhalten, das ohnehin bereits restriktive Waffengesetz zu verschärfen; zum anderen gerieten die Sportschützen unvermittelt ins Visier der unheiligen Allianz aus Politnomenklatura und Mainstreampresse. Der Missbrauch einer Waffe durch deren rechtmäßigen Besitzer lieferte den willkommenen Anlass für eine vom „Stern“ lancierte Hetzkampagne gegen Schusswaffen in Privathand. Kerstin Herrnkind schrieb am 10. März in der schwindsüchtigen Illustrierten: „Es reicht! Sportschützen müssen entwaffnet werden!“ Die Schlagzeile folgte einer mörderischen Untat, bei der in Hamburg sieben Menschen mit einer Waffe erschossen wurden, zu deren Besitz der Täter berechtigt war. Herrnkind fährt fort: „Scharfe Waffen gehören nicht in die Hände von Privatleuten.“ Dass die schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte nicht von Privatpersonen, sondern von Staatsschergen verübt wurden und werden, scheint der Aufmerksamkeit der Redakteurin entgangen zu sein.

Rechtschaffene Bürger, die, als Jäger, Waffensammler oder Sportschützen, Schusswaffen besitzen, leben gefährlich: Jederzeit kann ein Verbrechen, wie jenes in Hamburg, vom Politbüro und von der Presse dazu benutzt werden, ihnen ihr Eigentum streitig zu machen. Es ist, als ob nach einem von einem volltrunkenen Autofahrer verursachten Verkehrsunfall mit Todesfolge der Besitz von Pkw infrage gestellt würde. Weshalb sollten Menschen, die, oft schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten, Waffen besitzen und niemals auffällig wurden, plötzlich ihres Eigentums beraubt werden, nur weil jemand anderes ein Verbrechen begangen hat? Welcher Logik folgt diese Politik?

Sinnlose Kriminalisierung

Der unbedingte Glaube daran, mittels einschlägiger Gesetze jeden gewünschten Zustand verwirklichen zu können, ist typisch für die Hybris einer abgehobenen Politelite. Der erfolglose Kampf der Politik gegen den Drogenbesitz und -konsum liefert indes den Beweis für die Vergeblichkeit dieses Bemühens. Nicht genug damit, dass die von 1919 bis 1933 in den USA verhängte Alkoholprohibition die Amerikaner keineswegs zu Abstinenzlern machte, wurde damit auch noch Geburtshilfe für das organisierte Verbrechen geleistet. Und der in den letzten Jahrzehnten weltweit gegen die Produktion und den Handel mit „harten“ Drogen geführte Kampf hat seinen Zweck nirgendwo je erreicht, dafür aber Millionen von Menschen sinnlos kriminalisiert.

Nicht anders verhält es sich mit dem Waffenbesitz: Wer eine Waffe haben will und die kriminelle Energie besitzt, damit ein Verbrechen verüben zu wollen, wird sich eine besorgen. Die wenigen Kriminalfälle, in denen Schusswaffen missbräuchlich zum Einsatz kommen, werden nämlich in der Mehrzahl mit illegal beschafften Schießeisen verübt. Bei den meisten Bluttaten fungieren übrigens Messer als Tatmittel, was aber weder die rote Innenministerin Nancy Faeser, noch einen „Stern“-Redakteur aufregt.

Die Lieferung von Handfeuerwaffen an die Ukraine wird die Verfügbarkeit „schwarzer“ Waffen hierzulande ebenso steigern, wie das schon bei den Balkankriegen zu beobachten war. Kriminelle Elemente und Terroristen wird’s freuen. Für sie wird das Leben durch illegale „Reimporte“ von Waffen erheblich leichter werden.

Fazit:

Dem kreuzbraven Durchschnittsbürger dagegen wird mit planwirtschaftlichen Exzessen, wie Bargeldeinschränkungen, politisch gewollten Energiepreisexplosionen, kostspieliger Elektromobilitätsförderung oder Wohnhäuser betreffenden Wärmedämmungsvorschriften, das Leben erschwert. Privatwaffenverbote runden das Bild ab. Eines aber ist sicher: Derartige Restriktionen treffen immer und ausschließlich die Falschen!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. April erscheinenden Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 232.