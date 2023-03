Kowalskys Presseagentur berichtet Psychiatrische Kliniken werden nicht von Wahnsinnigen geleitet

31. März 2023

Im irrsten Deutschland aller Zeiten

von Kurt Kowalsky

Die Anhänger grün-faschistischer Welterrettungspläne haben sich in Berlin eine blamable Niederlage eingefahren. Ihre inszenierte „Volksabstimmung“ erreichte noch nicht einmal 20 Prozent der Stimmberechtigten. Anders ausgedrückt: 81,6 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich aktiv durch eine Nein-Stimme oder passiv durch Stimmenthaltung gegen das Begehren aus, dem Land ein nicht realisierbares, nicht finanzierbares Öko-Konzept aufzudrücken.

Bereits im Vorfeld hatten die Herrschaften Unterschriften gesammelt, von denen etwa 31 Prozent ungültig beziehungsweise gefälscht waren. Der dann geführte „Wahlkampf“ erinnerte die Älteren unter den Hauptstadtbewohnern an die Volkskammerwahlen in der damaligen kommunistischen Ostzone. Die Stadt war mit Einheitsplakaten vollgekleistert und wurde medial durch den zwangsfinanzierten rbb unterstützt. Eine Gegenkampagne gab es nicht.

Noch nie zuvor in der Geschichte der Volksentscheide war die Finanzierung dieser Art Volksverhetzung so üppig wie in diesem Fall gewesen. Nach Presseberichten standen den Initiatoren 1,2 Millionen Euro aus mehr oder weniger dubiosen (auch ausländischen) Quellen zur Verfügung – 1,2 Millionen verpulvert durch nichtssagende, argumentativlose Pappplakate für die Abfalltonnen.

Doch freuen wir uns nicht zu früh! Im jüngsten mir bekannten Statement des Verfassers des epochalen Werkes „Unter dem Gully liegt das Meer“ war eine gewisse Kurzatmigkeit nicht zu übersehen. Der Minister Dr. Habeck ist verärgert, weil er mit seiner Clique seine Fortschrittsvisionen, sprich seinen Verbotswahn, trotz Regierungsbeteiligung nicht wie beliebt umsetzen kann.

Gemach, Herr Minister, gemach. Sind erst einmal die Öl- und Gasheizungen in Deutschland verboten, gibt es genügend Gründe, den Notstand auszurufen. Das rechtsradikale Gesindel (circa 80 Prozent der Bevölkerung) wird dann mit Polizeiknüppeln zur Räson gebracht werden. Ihr propagierter physikalischer Unsinn ist dann wissenschaftlicher Konsens.

Bei der Exekution des viralen Infektionsschutzgesetzes hatte man es bereits generalerprobt. Auch hier trat Habeck Ende 2021 nochmals für eine Verschärfung ein.

Ich wünsche ihm einen unerträglich heißen Sommer. Dem Vernehmen nach darf die Klimaanlage im Wirtschaftsministerium nicht in Betrieb genommen werden. Und ich glaube zu wissen, dass bei dem anderen Irren im Ministerium für Gesundheitswahn immer noch das Tragen von Mundschutzlappen Pflicht ist. Nein, das ist nicht wie in der Irrenanstalt. Psychiatrische Kliniken werden nicht von Wahnsinnigen geleitet.